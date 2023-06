Dopłaty do materiału siewnego – nabór wydłużony do 10 lipca, fot. Iwona Dyba/Farmer.pl

Zgodnie z przysłowiem: lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu, ci którzy nie wierzą w zapowiedziane przez rząd wyższe dopłaty do kwalifikatu, wciąż mogą składać wnioski o tego typu dofinansowanie w ramach pomocy de minimis, czyli w tych niższych stawkach. ARiMR właśnie ogłosiła, że przedłuża ten nabór do 10 lipca.

Pierwotnie nabór o przyznanie dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, w ramach pomocy de minimis w rolnictwie, który rozpoczął się 25 maja miał się zakończyć 26 czerwca (25 czerwca wypadała niedziela). Ale ARiMR przedłużyła go właśnie do 10 lipca.

Lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu...

Jak wynika z danych ARiMR, w zeszłym roku rolnicy złożyli ok. 65 tys. wniosków o dopłaty do materiału siewnego w ramach de minimis. W tym roku, o takie wsparcie ubiega się na razie 40,6 tys. rolników. Czy ogłoszone dziś przedłużenie naboru coś w tej materii zmieni?

Raczej wątpliwe - skoro kilka dni wcześniej ogłoszono, że zaplanowano uruchomienie dopłat do materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany dla rolników, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi wojną na Ukrainie, gdzie stawki tej pomocy są dużo wyższe niż oferowane w ramach de minimis.

Co więcej, aby je otrzymać, trzeba będzie wycofać złożony w ramach de minimis wniosek!

Jak zaznacza ARiMR w komunikacie, wdrożenie tej pomocy wymaga jeszcze dodatkowo zgody Komisji Europejskiej. Trudno więc nie odnieść wrażenia, że przedłużony właśnie nabór wniosków o dopłaty do kwalifikatu w ramach de minimis to opcja dla tych, którzy nie wierzą, że KE zgodzi się na wyższe stawki, w ramach "pomocy wojennej"....

W sumie to ten wróbel też ledwo w garści...

Warto tu jednak też zaznaczyć, że aktualne wykorzystanie limitu pomocy de minimis w rolnictwie na dzień 27.06.2023 (12:09) wynosi 257 744 274,41 euro, co stanowi 87,10%.

Pytanie więc, czy aby na pewno - a jeśli tak, to kiedy? Jeszcze w tym roku? - rolnicy, którzy zdecydują się pozostać przy dopłatach do kwalifikatu w ramach pomocy de minimis - otrzymają tę pomoc.

Dopłaty do materiału siewnego dla niedowiarków

Wnioski o dopłaty do materiału siewnego w ramach pomocy de minimis można złożyć bezpośrednio w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwym ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, nadać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub wysłać przez platformę ePUAP lub korzystając z usługi mObywatel na stronie gov.pl.

O dofinansowanie mogą ubiegać się rolnicy, którzy znajdują się w ewidencji producentów lub gospodarstw. Środki przyznawane są do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych następującymi gatunkami roślin uprawnych:

zboża: jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), pszenica (twarda, zwyczajna, orkisz), pszenżyto, żyto;

rośliny strączkowe: bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna;

ziemniak.

Dopłatami nie są objęte uprawy przeznaczone na przedplon lub poplon, od tego roku wprowadzone zostały natomiast odrębne stawki dla ekologicznych sadzonek i ziarna.