Rolnicy w obecnej sytuacji rynkowej nie patrzą zbyt optymistycznie w przyszłość. Martwią ich niskie ceny płodów rolnych i wysokie ceny środków produkcji.

Podczas konferencji Kierunek Innowacja dużo rozmawiamy z rolnikami. Dzięki temu możemy poznać ich punkt widzenia na bieżącą sytuację w rolnictwie. Jeden z rolników, pan Grzegorz Malinowski, zechciał się nami podzielić swoimi spostrzeżeniami. Jak podkreśla ma już część nawozów na nowy sezon, pochodzą one częściowo z zakupu nawozów z dopłatami w ubiegłym roku. Rolnik zakupił także paliwo, ale jak sam podkreśla kupił je drogo, bo w listopadzie ubiegłego roku. Część zbóż sprzedał tak, jak robi to co roku w żniwa, resztę przechowuje, ale nie wie, czy była to dobra decyzja. Aby przetrwać trudną sytuację, wstrzymuje wszystkie inwestycje, jakie planował w tym roku.

Zresztą posłuchajcie, co ma do powiedzenia jeśli chodzi o nadchodzący sezon.

