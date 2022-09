Jednym z największych absurdów związanych z nieprecyzyjnymi przepisami zawartymi w dodatku węglowym jest składanie przez kilku członków gospodarstwa domowego oddzielnie wniosków i ubieganie się kilka dodatków węglowych. Sprawdź czy kilka osób zamieszkujących dom może otrzymać oddzielnie dodatki węglowe.

Podczas konferencji online zorganizowanej przez Związek Miast Polskich, w którym wzięli udział przedstawiciele MkiŚ oraz urzędnicy gmin wskazano wiele wątpliwości oraz absurdów związanych z składaniem i rozpatrywaniem wniosków o dodatek węglowy.

Przedstawiciele gmin wskazywali że są przypadki w których o dodatek ubiega się 5 osób z danego gospodarstwa domowego zamieszkujące jeden dom rodzinny.

Wskazywane były też przypadki, w których celowo wycofywane były deklaracje CEEB w celu ich zmiany, aby móc ubiegać się o kilka dodatków węglowych. Co ciekawe nawet niektórzy urzędnicy składali po kilka wniosków o dodatek węglowy próbując wykorzystać lukę w ustawie o dodatku węglowym.

Kiedy wniosek o dodatek węglowy będzie rozpatrzony pozytywnie?

Przedstawiamy odpowiedzi przedstawicieli MKiŚ dotyczące weryfikacji wniosków o dodatek węglowy podczas konferencji online ZMP.

Czy 4 osoby pełnoletnie mieszkające w jednym domu i w obrębie jednego gospodarstwa domowego, mogą oddzielnie ubiegać się o o dodatek węglowy?

Zgodnie z odpowiedzią przedstawicieli MKiŚ nie ma wyodrębnienia członków gospodarstwa domowego - tu jest zachowana zasada wspólnego zamieszkiwania i wspólnego gospodarowania w ramach wieloosobowego gospodarstwa domowego.

Nawet jak określili przedstawiciele MKiś jest to próba wyłudzenia świadczenia.

Ponadto zgodnie z art. 2 ust. 4 ustawy o dodatku węglowym w przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Tylko jedna osoba zgodnie z zasadą wspólnego zamieszkania i gospodarowania może otrzymać 1 dodatek węglowy, Wyjątkiem tutaj tylko zaznaczonym przez przedstawiciela MKiŚ jest wyodrębnienie miejsca zamieszkania w takim dla 2 rodzin (np. oddzielny adres zamieszkania).

Według prowadzącego taka odpowiedź nie rozwiązywała problemu a jedynie komplikowała weryfikacje wniosku. Przykładowo co w przypadku gdy oddzielnie dwa gospodarstwa domowe zamieszkują jeden budynek np. rodzice z synem, który założył rodzinę i nie ma wyodrębnienia miejsca zamieszkania (oba gospodarstwa domowe mają odrębne dochody).

Czy w 1 budynku (wielorodzinnym) mogą być 2 gospodarstwa domowe jednoosobowe, które oddzielnie ubiegają się o dodatek węglowy?

Jak dopowiedzieli przedstawiciele MKiŚ: wspólne zamieszkiwanie i gospodarowanie w 1 domu, oznacza że osoby razem zamieszkują to siłą rzeczy stanowią jedno wieloosobowe gospodarstwo domowe. W takim domu musiałby istnieć wyodrębniony podział zamieszkiwania, Dodatek o węgiel więc nie powinien być przyznany dwukrotnie.

Czy 2 osoby zamieszkujące np. partnerzy pod jednym adresem w jednym budynku mogą ubiegać się o dodatek węglowy oddzielnie?

Według odpowiedzi MKiŚ nie może samotnie zamieszkiwać kilka osób pod jednym adresem w jednym domu oznacza to więc że nie mogą one oddzielnie ubiegać się o (2) jednorazowe dodatki węglowe.

Czy osoba pełnoletnia, która skończyła 18 lat, ale mieszkająca razem z rodzicami może ubiegać się oddzielnie o dodatek węglowy?

Mkiś odpowiedziało, że najważniejsza jest zachowana zasada wspólnego zamieszkiwania (w tym samym miejscu) i wspólnego gospodarowania w ramach wieloosobowego gospodarstwa domowego.. Osoba taka mieszkająca z rodzicami i nie osiągająca dochodów nie może otrzymać odrębnego dodatku węglowego, gdyż jest członkiem wieloosobowego gospodarstwa domowego. Jeżeli to jest 2 wniosek rozpatrywany przez urzędników gminy powinien być odrzucony.

Kwestia zameldowania. Czy osoba mieszkająca w domu ogrzewanym węglem, ale zameldowana w zupełnie innym miejscu może ubiegać się o dodatek węglowy?

Zgodnie z odpowiedzią przedstawicieli MKiŚ istotne jest tu fakt zamieszkiwania w domu ogrzewanym węglem, a nie fakt zameldowania. W tym wypadku wniosek powinien być pozytywnie rozpatrzony i dodatek węglowy przyznany mimo że osoba jest zameldowana w innym miejscu, w którym nie zamieszkuje.

Co gdy jest jedna kotłowania na węgiel w wyodrębnionym obszarze, która zasila kilka domów lub kilka lokali mieszkalnych? Czy mieszkańcy mogą ubiegać się oddzielnie każdy o dodatek węglowy?

Jak odpowiedziało MKiŚ każde gospodarstwo domowe może w tym wypadku ubiegać się o dodatek węglowy, mimo że korzysta z jednego źródła grzewczego na węgiel.

Dwa bloki są zasilane z kotłowni na węgiel, gdzie każda rodzina płaci za ogrzewanie. Czy każde gospodarstwo domowe zamieszkujące bloki może ubiegać się dodatek węglowy?

Zgodnie z odpowiedzią MKiŚ istotne jest wskazanie podmiotu/podmiotów nabywających ciepło. Jeżeli faktycznie nabycie węgla jest fakturowane na mieszkańców, a nie na spółdzielnię to dodatki powinny otrzymać gospodarstwa domowe. Jeżeli spółdzielnia nabywa ciepła i refakturuje nabycie ciepła w czynszu mieszkalnym (opłata ryczałtowa) - dodatek się nie będzie należał gospodarstwom domowym.

Kwestie właścicielskie. Jeden właściciel ma 2 domy ogrzewane węglem. W jednym mieszka, drugi wynajmuje. Czy może ubiegać się o 2 dodatki węglowe?

W tym wypadku istotna jest zasada zamieszkiwania. Taka osoba zamieszkuje tylko w jednym domu, a więc może ubiegać się w ramach gospodarstwa domowego tylko o 1 dodatek węglowy.

Dwójka osób będąca małżeństwem ma 2 domy, w których mieszka przez kilka miesięcy naprzemiennie. Czy ze względu na zamieszkanie w dwóch różnych domach mogą się ubiegać o 2 dodatki węglowe bo wypełniło 2 deklaracje CEEB?

Zgodnie z odpowiedzią MKiŚ jedno gospodarstwo domowe może dostać 1 dodatek węglowy niezależnie czy zamieszkuje jeden, dwa czy nawet trzy budynki. Ponadto można wskazać tylko jedne miejsce zamieszkania, które na trwale zamieszkujemy.

Małżeństwo prowadzi dwa gospodarstwa domowe żona mieszka w jednym domu, a mąż w drugim. Czy mogą ubiegać się o 2 dodatki węglowe?

Zdaniem MKiŚ małżeństwo tworzy jedno gospodarstwo domowe więc nie mogą ubiegać się o dwa dodatki węglowe. Jeżeli nie ma orzeczenia o separacji lub rozwodzie to nie mogą ubiegać się o 2 dodatki węglowe.

Według prowadzącego nie ma przepisu zabraniającego lub nakazujące małżeństwu mieszkać w 1 domu. Urzędnik nie ma prawa nie przyznać dwóch dodatków.

Czy dodatek przysługuje osobom mieszkających w ogródkach działkowym, domkach działkowych?

Nie można zamieszkiwać w domu działkowym lub w ogródkach działowych jest to niezgodne z prawem. Dlatego też dodatek węglowy nie będzie przyznany dla właścicieli ogródków/domków działkowych.

Czy rolnik zamieszkujący budynek gospodarczy – może ubiegać się o dodatek węglowy?

Przy dzisiejszym stanie prawnym jeżeli taki budynek został zgłoszony do CEEB-u i jest dostosowany do potrzeb mieszkalnych i rolnik faktycznie zamieszkuje w takim budynku to dodatek powinien być przyznany.

Czy osoby które złożyły wniosek o dodatek węglowy będą mogły zgłosić kolejny wniosek o nowy dodatek np. na pelet drzewny lub drewno, gdy piec pozwala dom ogrzewać węglem i drewnem?

Zgodnie z odpowiedzią MkiŚ będzie można złożyć tylko i wyłącznie jeden wniosek. Jeżeli osoba otrzyma dodatek węglowy nie będzie mogła ubiegać się o kolejny wniosek na drewno lub pelet drzewny.