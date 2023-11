Lepiej sprawdź, ile zapłacisz podatku od samochodów spalinowych. Nie łudź się będzie on wynosił ponad 2,5 tys. zł. Fot. jwvein, Pixabay

Lepiej sprawdź, ile zapłacisz podatku od osobowych samochodów spalinowych. Nie łudź się będzie on wynosił ponad 2,5 tys. zł. Może być wyższy i wynieść ponad 23 tys. zł dla starszych samochodów. Wszystko zależy od daty rejestracji i pojemności silnika oraz od europejskiego standardu emisji spalin (EURO). A co z ciągnikami?

Kalkulator podatku od osobowych samochodów spalinowych to narzędzie mające nam pomóc obliczyć stawkę podatku, który przyjdzie nam zapłacić za konkretne parametry posiadanego samochodu od 2026 r.

Od 2024 r. wejdzie opłata rejestracyjna, która w 2026 r. zamieni się w roczny podatek od posiadania spalinowego samochodu. Im starsza generacja silnika i norma spalin tym wyższy podatek od spalinowego samochodu zapłacimy.

Kalkulator podatku od osobowych samochodów spalinowych, wylicza ile zapłacimy podatku na podstawie projektu ustawy (z 2006 r.) o podatku od samochodów.

Podstawowe kwoty podatku naliczanego przez kalkulator zaczynają się od ok. 1600-2500 zł lub więcej i zależą od kilku ważnych parametrów naszego samochodu osobowego. Sprawdź jakich.

Już niedługo przyjdzie nam słono płacić za realizację wymagań wskazanych i wyznaczonych przez europejskie standardy Fit For 55 oraz za odblokowanie środków KPO. Podatek związany jest z kosztami jaki będziemy ponosili, a dotyczące emisji spalin przez sektor transportowy w tym i nasze samochody osobowe.

Polska także powoli przygotowuje się do poniesienia kosztów związanych z emisją spalin w sektorze transportu. Zapewne zastanawiacie się kto go poniesie? Głównie my, właściciele aut spalinowych.

Projekt ustawy i podatku od pojazdów spalinowych jest z 2006 r.

Dostępny jest projekt ustawy o podatku od pojazdów spalinowych wprowadzony w 2006 r., obejmujący samochody benzynowe i diesla. Podatek jest wymogiem finansowym związanym z posiadaniem auta spalinowego.

Podatek pobierany jest dwukrotnie jako:

jednorazowa opłata rejestracyjna

jako coroczny podatek od posiadania.

Zgodnie z Kodeksem Podatkowym, pełne obowiązywanie tego podatku rozpocznie się w 2026 roku, a pierwsza faza w 2024 roku.

Co bardzo istotne jest to projekt ustawy i może on ulec jeszcze zmianie, ale już pojawiają się pierwsze wyliczenia ile nas wyniosą opłaty od samochodów spalinowych zawarte w projektowanym podatku.

Ile będziemy płacili podatku od aut spalinowych?

Już pojawiają się pierwsze wpisy na Twitterze (X) wyrażające zaskoczenie jak dużo będziemy musieli płacić podatku od samochodów spalinowych

Pamiętajmy że projekt ustawy nie jest bardzo stary, ale nie znaczy to że nie będzie ona aktualizowana.

Taki podatek wreszcie zostanie uchwalony a my jako właściciele samochodów spalinowych będziemy musieli w przyszłości płacić czyli od 2026 r.

Jak działa kalkulator podatku od samochodów spalinowych?

Wykorzystany przez autorów do stworzenia kalkulatora projekt ustawy jest najaktualniejszą informacją o jego wyglądzie. Ze względu na potrzebę dopasowania ustawy do obecnych realiów zostanie on prawdopodobnie zmieniony - już na wstępie zaznaczają autorzy motoKalkutator.pl.

Kalkulator jest na bieżąco aktualizowany i rozwijany. Autorzy dbają o to, by algorytm był cały czas aktualny i zgodny z obecnym stanem ustaleń prawnych.

Dostępny jest pod adresem: https://motokalkulator.pl/. Każdy więc może sprawdzić. ile wstępnie może zapłacić podatku, jeżeli projekt uchwały o podatku od aut spalinowych zostanie wreszcie uchwalony w obecnej postaci.

Kalkulator wymaga jeszcze dopracowania. Jednak według jego działania im starszy samochód tym większy podatek przyjdzie nam płacić. Minimalnie wyniesie on ponad 2,5 tys. zł. Źródło: MotoKalkulator.pl

Na jakiej podstawie kalkulator oblicza wysokość podatku od samochodów spalinowych:

projektu ustawy o podatku od samochodów spalinowych a ta będzie się zmieniać;

a ta będzie się zmieniać; bazowej stawka podatku , wynosząca 500 zł (ta została określona w projekcie ustawy o podatku);

, wynosząca 500 zł (ta została określona w projekcie ustawy o podatku); pojemności silnika ;

; standard EURO (europejski standard emisji spalin);

(europejski standard emisji spalin); data pierwszej rejestracji.

Wysokość kwoty uzależniona jest od bazowej stawki podatku, pojemności silnika i standardu EURO, czyli europejskiego standardu emisji spalin, który jest określany na podstawie daty pierwszej rejestracji (daty produkcji auta).

Gdzie znaleźć informacje o naszym samochodzie osobowym? W dowodzie rejestracyjnym znajdziemy w sekcji:

B - data pierwszej rejestracji;

P.1 - pojemność silnika.

Jednak, gdzie można znaleźć informacje o standardzie EURO czyli europejskiego standardu emisji spalin, który ma ogromny wpływ na wysokość podatku od samochodów spalinowych.

Europejskiego standard emisji spalin, ma ogromny wpływ na obliczenie wysokości podatku od samochodów spalinowych. Im starszy samochód tym starszy standard EURO i wyższy podatek. Źródło: MotoKalkulator.pl

Jak widzimy za starsze samochody spalinowe, które obowiązuje standard EURO 1 trzeba będzie płacić ogromny podatek według projektu ustawy o podatku samochodowym z 2006 r.

Co to standard Euro? W jakim standardzie mam samochód spalinowy?

Europejski standard emisji spalin (Euro) to norma dopuszczalnych emisji spalin w nowych pojazdach sprzedawanych na terenie Unii Europejskiej oraz Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Standardy te zostały opracowane w serii Dyrektyw Europejskich, które sukcesywnie zwiększały swoją restrykcyjność.

Od spełniania norm spalania będą uzależnione opłaty od poruszania się różnych pojazdów po niektórych drogach. Dotyczy to przede wszystkim pojazdów ciężarowych i autobusów.

Przykładowo w Polsce, pojazd spełniający maksymalnie normę 2 zapłaci 2 razy więcej za przejechanie km drogi co pojazd spełniający minimum normę 5.

Zgodnie z art. 10 ust. 3 projektowanej ustawy o podatku od samochodów spalinowych:

Dla samochodu zarejestrowanego na terytorium państwa członkowskiego dopuszcza się przyjęcie przez podatnika normy EURO określonej według roku produkcji samochodu, w następujący sposób:

brak spełniania normy EURO – do roku 1991 włącznie; norma EURO 1 – od 1992 do 1995 r.; norma EURO 2 – od 1996 do 1999 r.; norma EURO 3 – od 2000 do 2005 r.; norma EURO 4 – od 2006 r.

No i jest problem ze standardem EURO 5 (obowiązuje od 2011 r.) i EURO 6 (obowiązuje od 2015 r.), gdyż projekt powyższej ustawy jest tak stary, że nie obejmuje wprowadza tego rozróżnienia.

Jednak autorzy kalkulatora wprowadzają rozróżnienie dla samochodów spełniających standardy normy EURO 4 i 5, 6 co przegada się na zmianę wysokości podatku.

Czy kalkulator prawidłowo oblicza wysokość podatku od samochodów spalinowych?

Pojawiają się pierwsze komentarze stwierdzająco że kalkulator nieprawidłowo liczy podatek od samochodów spalinowych jednak nie znaczy to że nie będziemy płacić takiego podatku.

Co zrobić, jeśli wynik wydaje się być nieprawidłowy? Autorzy podpowiadają aby sprawdzić, czy poprawnie wprowadziłeś wszystkie dane. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z nami, a my postaramy się rozwiązać problem.

Największy problem dla kalkulatora jest, gdy nie wprowadzimy w kalkulatorze standardu EURO (brak standardu) przy obliczaniu podatku wtedy podaje bardzo duże sumy. Ewidentnie może błędnie obliczać podatek od samochodu spalinowego.

Już się pojawiają pierwsze pytania, a co z podatkiem od ciągników. Jak on będzie liczony? Oznacza to, że nowa ustawa dot. podatku od pojazdów spalinowych musi objąć wszystkiego rodzaju pojazdy.