Nawet do 1 700 zł premii z Kontem Agricole w Credit Agricole

Credit Agricole ruszył z nową promocją konta dla rolników. Otwierając Konto Agricole przez aplikację, mogą oni zyskać nawet do 1 700 zł premii. Bezpieczeństwo zdalnego otwarcia konta zapewnia zastosowana biometria. Dodatkowo klient zyskuje bezpłatne prowadzenie konta oraz przelewy Elixir przez pierwsze 12 miesięcy. Z oferty promocyjnej mogą skorzystać także stali klienci.

W najnowszej promocji Credit Agricole przedstawiciele sektora rolniczego mogą otrzymać od banku do 1 700 zł premii. Założenie rachunku za pomocą aplikacji CA24 Otwórz Konto Biznes umożliwia nowym klientom uzyskanie 200 zł premii. Aktywne korzystanie z usług i oferty banku to szansa na kolejne 1 500 zł. Co ważne, klienci nie poniosą kosztów za prowadzenie konta i przelewy Elixir przez 12 miesięcy od założenia rachunku. Udogodnienia czekają też na stałych klientów oraz tych, którzy zdecydują się na rozpoczęcie współpracy z bankiem w tradycyjny sposób. Wystarczy wyrażenie zgody na dołączenie do promocji.

Założenie konta biznesowego poprzez aplikację CA24 Otwórz Konto Biznes pozwala w pełni skupić się na prowadzeniu biznesu, do minimum redukując bankowe formalności. Można to zrobić w dowolnym czasie i w dowolnym miejscu. Aby otworzyć konto, wystarczy mieć smartfon, dowód osobisty i aktualne dane w bazie GUS. Aplikacja CA24 jest dostępna bezpłatnie w sklepach Google Play i App Store.

- Klienci coraz częściej i chętniej wykorzystują możliwość zdalnego kontaktu z różnymi instytucjami, w tym z bankami. Procesy technologiczne sprawiają, że m.in. otwarcie konta staje się szybsze, prostsze. Rozwiązanie, które zastosowaliśmy, pozwala klientowi zyskać czas na prowadzenie swojego biznesu. Co istotne, dzięki zastosowaniu technologii biometrii, zdalne otwarcie konta jest w pełni bezpieczne – mówi Katarzyna Świerzbińska, Dyrektor ds. Programów w Departamencie Zarządzania Zmianą i Cyfryzacją banku Credit Agricole.

Zastosowanie biometrii w bankowości jest coraz popularniejszym rozwiązaniem, które zapewnia szybkość procesu bankowego i przede wszystkim gwarantuje bezpieczeństwo danych klienta. W aplikacji CA24 Otwórz Konto Biznes zastosowano biometrię, która weryfikuje unikalne cechy twarzy każdego człowieka, np. rozstaw czy wielkość oczu. Aplikację stworzono we współpracy ze spółką Digital Gateways, która powstała w fabryce startupów The Heart i Mastercard w 2020 roku. Oferuje cyfrowy onboarding klientów odpowiedni do zintegrowania z dowolnym kanałem sprzedaży wymagającej weryfikacji klienta na podstawie dokumentu oraz zdalnego podpisania umowy.

- Nasze rozwiązanie umożliwia jednocześnie cyfrową i bezpieczną weryfikację tożsamości klienta oraz elektroniczny podpis dokumentów. Za pomocą biometrii system zdalnie porównuje zdjęcie klienta wykonane smartfonem z fotografią na dowodzie osobistym. Sprawdza także wybrane parametry na zeskanowanych zdalnie dokumentach. Proces jest szybki, zgodny z obowiązującymi przepisami i bezpieczny – podkreśla Krzysztof Biernacki, Managing Director, Digital Gateways.

Najnowsza promocja Credit Agricole obejmuje zdalne otwarcie Konta Agricole za pomocą aplikacji, aktywne korzystanie z konta i karty oraz umowę kredytową. Wszystko to pozwala uzyskać nawet do 1700 zł premii. Klienci, którzy posiadają już Konto Agricole w Credit Agricole lub zdecydują się na tradycyjną formę jego otwarcia w placówce mogą także skorzystać z promocji wyrażając m.in. zgodę na otrzymywanie ofert marketingowych.

