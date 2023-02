Stabilizacja cen gazu na europejskich rynkach pozwoliła na obniżki cen nawozów. Rolnicy jednak nadal nie są usatysfakcjonowani – po pierwsze, ich zdaniem, obniżki są zbyt niskie. Po drugie pytają o rekompensaty dla gospodarzy, którzy zakupili nawozy w wyższych cenach. Resort podkreśla, że wpływu na ceny nawozów właściwie nie ma.

- Ceny nawozów są bardzo trudne do przewidzenia w przyszłości. Przede wszystkim zależą one od cen gazu. Przypomnę tylko, że to właśnie ten wskaźnik jest kluczowy jeśli chodzi o ceny nawozów – w niektórych przypadkach oscyluje on w granicach 90% ceny ostatecznej nawozu. To właśnie ten element sprawia, że tak trudno cokolwiek przewidzieć. Pozostaje mieć nadzieję, że cena gazu się ustabilizuje. Pamiętać należy jednak, że w związku z wojną za naszą wschodnią granicą możemy spodziewać się różnych rzeczy. Już w ubiegłym roku widzieliśmy, że sytuacja jest dynamiczna i nieprzewidywalna - podkreśla Henryk Kowalczyk.