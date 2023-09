Nie ma podstawy prawnej do zmiany stawki zwrotu podatku akcyzowego dokonanego w I terminie 2023 roku. Wyrównanie się nie należy - informuje resort rolnictwa.

KRIR otrzymał odpowiedź z MRiRW w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej obowiązującej w 2023 roku. Dla wyjaśnienia, wątpliwości samorządu rolniczego dotyczyły zróżnicowania zwrotu akcyzy w trakcie roku: część rolników już w pierwszym terminie składania wniosków o zwrot wykorzystali przysługujący im limit.

Różne przepisy prawa, wyrównanie się nie należy

W odpowiedzi resort rolnictwa poinformował, że zmiana stawki zwrotu podatku akcyzowego do wysokości 1,46 zł nastąpiła na podstawie art. 2 ustawy z dnia 9 maja 2023 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, która weszła w życie z dniem 3 czerwca 2023 r.

Natomiast dodatkowa pomoc dla MŚP w wysokości 0,54 zł do 1 litra ON jest wypłacana na podstawie art. 3 ww. ustawy z uwzględnieniem decyzji Komisji Europejskiej zatwierdzającej program pomocy SA. 107291(2023/N) – Polska - TCTF: Pomoc na obniżenie kosztów zakupu oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

- W związku z powyższym nie ma podstawy prawnej do zmiany stawki zwrotu podatku akcyzowego dokonanego w I terminie 2023 roku - podkreśla MRiRW.

Podwyższenie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr ON oraz okres obowiązywania podwyższonej stawki zwrotu i dodatkowej pomocy państwa uwzględniał możliwości budżetu państwa w 2023 r.

Dodatkowy limit na świnie, owce, kozy i konie