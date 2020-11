Nie kupisz oleju opałowego do suszenia kukurydzy bez rejestracji

Od 1 września br., bez rejestracji w urzędzie skarbowym (PUESC), nie można zakupić większej ilości oleju opałowego przeznaczonego nie tylko do ogrzania domu, lecz także np. suszenia ziaren kukurydzy. Jakie będą kary za zakup oleju bez rejestracji i kiedy jest ona obowiązkowa?

Jak podaje Izba Zbożowo-Paszowa kukurydza mokra o wilgotności 30% kosztuje ok. 420-500 zł/t. Z kolei za suchą kukurydzę o wilgotności 14 proc. można uzyskać cenę sięgającą nawet 700-800 zł/t.

Jednak należy pamiętać, że podczas procesu suszenia mokrej kukurydzy jej masa także spada. Może ona się zmniejszyć nawet o 30% czyli z 10 ton mokrej kukurydzy, po procesie suszenia możemy otrzymać do ok. 7 ton (wszystko zależy od poziomu wilgotności kukurydzy). To wszystko ma wpływ na zysk uzyskany z suszenia, który trzeba pomniejszyć o koszty związane ze spłatą maszyny do suszenia, większe zużycie i koszt oleju opałowego (przy cenach hurtowych sięga ona ok. 2,65 zł brutto za 1 litr), czas suszenia (cykl suszenia, który wydłuża się z powodu wilgoci powietrza, wilgoci samej kukurydzy) itd.

Jednym z ważniejszych warunków otrzymania lepszej ceny jest wysuszenie ziaren kukurydzy do wilgotności na poziomie 14%. Wielu rolników inwestuje więc w suszarnie, które w procesie suszenia wykorzystują olej opałowy.

Średnie zużycie oleju opałowego na wysuszenie 1 tony ziarna o 1% wilgotności od 1 do 1,5 litr olej opałowego, a w praktyce może być trochę więcej. Wszystko to zależy od poziomu wilgotności kukurydzy, którą chcemy suszyć. Wydajność suszenia kukurydzy przy redukcji wilgotności z 30% do 15% to od 1 tony do ponad 3 ton na 1 godzinę, w zależności od rodzaju urządzenia do suszenia i poziomu wilgoci ziaren. Jednak w praktyce czas suszenia wydłuża się gdyż trzeba wziąć pod uwagę, wilgotność ziaren (wydłuża on sam proces suszenia), załadunek i rozładunek kukurydzy oraz czas jej wychładzania. Wymaga to zużycia ogromnych ilości oleju opałowego przeznaczonego do suszenia ziaren kukurydzy.

Okazuje się, że nabycie większej ilości oleju opałowego, niezależnie czy przeznaczymy go do ogrzania domu, czy do wysuszenia ziaren kukurydzy może sprawić nie lada kłopot. Skąd wziął się obowiązek rejestracji przy zakupie i przewozie większej ilości oleju opałowego?

Kiedy nie trzeba rejestrować zakupu oleju opałowego?

Celem wprowadzenia rejestracji sprzedaży, zakupu i transportu większej ilości oleju opałowego jest uszczelnienie systemu podatkowego, o którym mowa w ustawie o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi.

Jednak zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw, a dokładniej art. 3 pkt. 5.a:

"Systemowi monitorowania przewozu i obrotu nie podlega przewóz paliw opałowych w opakowaniach jednostkowych o masie brutto nieprzekraczającej 30 kg lub o objętości nieprzekraczającej 30 litrów, w łącznej ilości nieprzekraczającej odpowiednio 100 kg lub objętości 100 litrów dla jednego podmiotu odbierającego, w przypadku, o którym mowa w art. 138 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym".

Zgodnie z przepisami prawa, jeżeli zakupujemy łącznie 100 litrów oleju opałowego, (obowiązkowo) w opakowaniach jednostkowych o masie brutto nie przekraczającej 30 kg, to nie mamy obowiązku informować o tym zakupie urzędu skarbowego i tym samym wcześniej rejestrować w PUESC, czyli na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych lub wypełnić formularz papierowy AKC-RU.

Jednak 100 litrów oleju opałowego to zbyt mało żeby wysuszyć kukurydzę lub ogrzać dom w sezonie grzewczym. Co należy zrobić by zakupić większą ilość oleju opałowego?

Rejestracja przed zakupem oleju zgodnie z przepisami

Od 1 września 2019 r., jeżeli chcesz kupić olej opałowy na nowych zasadach i potwierdzać jego przeznaczenie elektronicznie w systemie SENT, musisz uzyskać status tzw. zużywającego podmiotu olejowego (ZPO).

Możesz to zrobić:

na Portalu PUESC – prześlij zgłoszenie rejestracyjne uproszczone AKC-RU , pamiętając o podpisaniu zgłoszenia profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym,

– prześlij zgłoszenie rejestracyjne uproszczone , pamiętając o podpisaniu zgłoszenia profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym, w najbliższym urzędzie skarbowym, gdzie pracownicy pomogą ci wypełnić elektroniczny formularz AKC-RU,

przez złożenie zgłoszenia AKC-RU w urzędzie skarbowym – jeżeli nie możesz dokonać rejestracji korzystając z elektronicznych formularz.

W formularzu oprócz podstawowych danych (PESEL lub NIP, adres zameldowania) dodatkowo trzeba uzupełnić:

cel zgłoszenia np. rejestracja, zgłoszenie zaprzestania zużycia;

dane identyfikacyjne (osoba fizyczna, osoba prawna itd.);

status podmiotu: czy zużywamy olej czy go sprzedajemy;

liczbę oraz rodzaj urządzeń grzewczych (rodzaj, typ i moc);

przewidywana ilość zużywanych w roku kalendarzowym przez urządzenie grzewcze wyrobów, podana w litrach;

czy jest to urządzenie stacjonarne (jak tak trzeba podać dane geograficzne) czy też mobilne (przewoźna suszarnia);

miejsce, w tym adres, gdzie znajduje się stacjonarne urządzenie grzewcze.

Kupujący olej opałowy nie trzeba się samodzielnie rejestrować, może nas wyręczyć upoważniony sprzedawca. W tym celu potrzebne będzie jednak udzielenie mu pełnomocnictwa.

Czas oczekiwania na potwierdzenia rejestracji wypełniając wniosek papierowy do14 dni. Przez ten okres, jako kupujący nie będziemy mogli nabyć oleju opałowego w większej ilości.

Dlatego warto dokonać rejestracji na portalu PUESC, który trwa kilkanaście minut, a kody rejestracyjne (niezbędne do dokonania zakupu oleju opałowego) wygenerujemy błyskawicznie w przeciągu 20 minut, zaraz po dokonaniu rejestracji w portalu PUESC.

A jaka kara grodzi za zakup oleju opałowego bez rejestracji?

Ile wyniesie kara finansowa za zakup oleju opałowego bez rejestracji?

Jeżeli zdecydujemy się na zakup większej ilości oleju opałowego (więcej niż 100 litrów) bez rejestrowania się musimy liczyć się z konsekwencją poniesienia kary finansowej w wysokości 120 stawek dziennych.

W ustawie z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1958, z późn. zm.) w art. 56b § 2 jest dokładnie określona stawka:

" Kto wbrew obowiązkom określonym w art. 16, art. 16b, art. 17 i art. 19 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym nie składa zgłoszenia rejestracyjnego, zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego, powiadomienia, zgłoszenia o zaprzestaniu prowadzenia działalności, albo nie zgłasza zmiany danych w nich zawartych, albo składa je po terminie lub podaje w nich dane niezgodne ze stanem rzeczywistym, podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych".

W 2020 r. stawka dzienna waha się w granicach: od 86,67 zł do 34,6 tys. zł. Zgodnie z powyższym minimalna kara grzywny za zakup oleju opałowego niezgodnie z prawem wyniesie ok. 10 400 zł.