Polska nie zgodzi się na włączenie rolnictwa do sektorów o znaczącym ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych. Premier na wczorajszej konferencji prasowej zapewniał, że dodatkowe obciążenia wynikające z ETS nie będą na razie głosowane na poziomie unijnym. Jednocześnie dodał, że - Polska od dwóch lat opowiada się przeciwko dodatkowym obciążeniom z tego tytułu, nałożonym na nowe sektory, takie jak rolnictwo czy budownictwo. Jesteśmy mocnymi oponentami takiego poszerzenia, więc tak czy owak będziemy głosowali przeciw.

Podczas konferencji (28 listopada br.) premiera Mateusza Morawieckiego oraz prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, padły wyjaśnienia odnośnie dyskutowanych na poziomie unijnym, działań i strategii, których losy mogą się wkrótce decydować. Morawiecki komentował, że wśród części europarlamentarzystów panuje przypuszczenie, że można teraz doprowadzić do zawetowania uchwał na poziomie Rady Unii Europejskiej - to są trzy podstawowe zagadnienia, które są obecnie dyskutowane. Jedne w bliższej perspektywie drugie w dalszej - powiedział.

Premier krótko przybliżył te tematy. Pierwszy z nich dotyczy poszerzenia budżetu UE wyłącznie pod kątem pomocy Ukrainie – tak długo, jak ta sprawa będzie ograniczona do spraw ukraińskich, myślę, że ogromna większość Polaków rozumie dlaczego powinniśmy wspierać działania UE, które prowadzą do wzmocnienia finansowego Ukrainy - podkreślił.

Kolejne kwestie dotyczą minimalnego podatku od globalnych korporacji – tu są dwa filary. Jeden, został uzgodniony na takich warunkach jakie nam odpowiadają, drugi nie został jeszcze uzgodniony. Tutaj decyzje polityczne bezpośrednio przed głosowaniem zapadną. Trzecia kategoria spraw to podatek CBAM (Mechanizm dostosowawczy ceny dwutlenku węgla na granicy, ang. Carbon Border Adjustment Mechanism – CBAM – przyp. red.), czyli taki podatek od śladu węglowego, towarów sprowadzonych z zagranicy. Polska optowała raczej za tym podatkiem, ale ten podatek nie będzie teraz głosowany, według mojej najlepszej wiedzy. Może za pół roku, może za rok, może jeszcze później. Podobnie dodatkowe obciążenia ETS, też teraz nie będą głosowane, być może w przyszłym roku. Z resztą Polska od dwóch lat opowiada się przeciwko dodatkowym obciążeniom z tego tytułu, nałożonym na nowe sektory, takie jak rolnictwo czy budownictwo. Jesteśmy mocnymi oponentami takiego poszerzenia, więc tak czy owak będziemy głosowali przeciw. Wtedy, kiedy takie decyzje zostaną poddane pod głosowanie - zaznaczył premier.

Podatek CBAM został zaprezentowany w ramach pakietu FitFor55 w zakresie mechanizmów ochronnych rynku UE, mających zapewniać ochronę europejskich producentów przed konkurencją z zagranicy, która nie dotrzymuje wyśrubowanych standardów środowiskowych. Włączenie tego mechanizmu oznaczałoby nałożenie przy imporcie towarów z zewnątrz tzw. granicznego podatku węglowego.

Początkowo zastosowanie podatku miałoby się odbyć w ramach 5 sektorów: nawozów, energii elektrycznej, stali i żelaza, aluminium oraz cementu. Jednak ostateczna lista miałaby być jeszcze dopracowana i szeroko dyskutowana. Istnieje kilka możliwości przedstawionych przez Komisję, które dotyczą wprowadzenia tego podatku, a sam podatek mógłby zacząć obowiązywać od 2026 r.

Jeśli chodzi o unijny system handlu uprawnieniami do emisji CO2 (EU-ETS), to póki co rolnictwo jest obszarem non – ETS (non-ETS - transport, budownictwo, rolnictwo, gospodarka odpadami, komunalno-bytowy). A cel redukcyjny Polski dla całego sektora non-ETS to co najmniej 7% do 2030 r. w stosunku do poziomu z roku 2005.