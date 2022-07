Zgłosił się do nas Pan Adam z Limanowa, który nie może odebrać węgla zakupionego dla babci z powodu "błędów" w formularzu CEEB. Kopalnia żąda od niego poprawienia formularza i chce anulować zamówienie, a w Urzędzie Gminy i PGG potwierdzają, że dostarczył prawidłowo wypełnioną deklarację CEEB. O co chodzi?

Pan Adam z Limanowa należy do tej grupy szczęśliwców, którym udało się zakupił limitowany ale tańszy węgiel opałowy w sklepie PGG. Zakupił on węgiel także dla swojej babci, która ogrzewa dom piecem kaflowym.

Nie odbierze węgla z kopalni przez brak "kompletnego" formularza CEEB

Zaraz po zakupie i opłaceniu zamówienia w sklepie PGG, nasz czytelnik wysłał opłaconego kierowcę, który miał odebrać węgiel 14 lipca br. w kopalni w

Mysłowicach.

- Kierowca odebrał towar (2 z 3 zamówień) po czym zadzwonił do mnie rano że jednego zamówienia mu nie wydali gdyż był błąd w deklaracji CEEB (deklaracja dotycząca źródeł ciepła) jak się później okazało kopalnia chce mieć w tej deklaracji dołączoną tabelkę B03 - pokreślił nasz czytelnik.

Pan Adam przyjął więc że musiał wkraść się jakiś błąd przy wypełnianiu deklaracji CEEB więc udał się do urzędu gminy, gdzie dokonał wszystkich formalności w celu wyjaśnienia sprawy i ewentualnego naniesienia poprawek w deklaracji.

Problematyczna tabelka B03 przy piecach kaflowych

- Na drugi dzień udałem się więc z moją babcią, na którą było to zamówienie do urzędu gminy w Limanowej, aby sprawdzić w czym był problem. Okazało się, że deklaracja była wypełniona prawidłowo a tabelka B03 nie wyświetla się w przypadku zaznaczenia innych odpowiedzi niż druga bądź trzecia (patrz w załączniku wypełniona deklaracja i widoczne adnotacje przy pkt B02 I B03) - podkreśla Adam z Limanowa..

Należy teraz wyjaśnić że wypełnia się dodatkowe formularze B02 i B03 w deklaracji CEEB tylko i wyłącznie gdy w budynku lub w domu zainstalowany jest kocioł lub kotły na paliwo stałe. W tabelce B02 zaznacza się klasę energooszczędności kotłów oraz ich liczbę w domu. W tabelce B03 deklaracji CEEB zaznacza się, jaki rodzaj paliwa zasila nasz kocioł; czy to jest węgiel, pellet drzewny, drewno lub inny rodzaj biomasy.

Problem polegał więc na tym, że po zaznaczeniu w Urzędzie Gminy pieca kaflowego w elektronicznym formularzu tabelka B02 i B03 nie są dostępne, ponieważ dotyczą one tylko i wyłącznie kotłów.

Jednak pojawia się inny problem - brak zaznaczenia jakim paliwem pali właściciel gospodarstwa albo czy ten piec kaflowy jest na węgiel czy na drewno. W kopalni PGG muszą mieć potwierdzenie, że zakupujący pali węglem w piecu kaflowym w przeciwnym wypadku mogłoby dojść do podejrzenia wyłudzenia tańszego węgla PGG w celu jego odsprzedaży. Stąd problem naszego czytelnika, iż musi potwierdzić w deklaracji ,że jego babcia pali węglem a nie np. drewnem w piecu kaflowym.

Należy zaznaczyć, że w domu babci Pana Adama jest zainstalowany tylko piec kaflowy na paliwo stałe. Czy piec i kocioł to te same instalacje? Otóż nie.

Kocioł na paliwa stałe służy do podgrzania wody lub czynnika, który rozprowadza ciepło po całej instalacji grzewczej lub ewentualnie podgrzaną wodę użytkową.

Piec kaflowy służy tylko i wyłącznie do punktowego, czy też miejscowego podniesienie temperatury (oddanie ciepła) w jednym lub dwóch pomieszczeniach w budynku . W tym wypadku nie dochodzi do ogrzania wody lub czynnika grzewczego w celu rozprowadzenia ciepła np. do kaloryferów czy podgrzania wody w kranie.

Jeżeli więc mamy zainstalowany piec kaflowy nie musimy wypełniać formularza B03 w deklaracji CEEB..

- Mając te informację od razu zadzwoniłem na infolinie PGG gdzie kilka osób nie umiało mi pomóc w tej sytuacji i wszystkie zgodnie twierdziły że kopalnia powinna wydać ten węgiel i abym pisał reklamacje do kopalni - podkreśla Pan Adam z Limanowa. - Zadzwoniłem więc do kopalni gdzie pani z którą rozmawiałem z rozbrajającą szczerością poinformowała mnie że nie jestem pierwszy i pewnie nie ostatni z taką sytuacją i że oni muszą mieć tabelkę B03 i taka podobno pojawiała się na starszych wnioskach CEEB i żebym skorygował deklaracje, tak żeby tabelka się wyświetliła (czyli namówiła mnie do składania fałszywych informacji w deklaracji) a na pytanie gdzie, mam pisać reklamacje odpowiedziała że nie wie - załamuje ręce Pan Adam z Limanowa.

Klient ma rację, a węgla nie ma....

Jak podkreślił Pan Adam z Limanowa po kilku różnych telefonach udało mu się dodzwonić do osoby na wyższym stanowisku w kopalni, która stwierdził że mimo że ma racje, ale musi dopytać ustawodawcę jak mają interpretować piece kaflowe, czy do nich powinno się zaznaczać jakim paliwem są zasilanie gdyż urzędy ich sprawdzają i na razie to on nic nie poradzi.

- Koniec końców mimo, że udało mi się kupić węgiel to nie jestem w stanie go odebrać, gdyż moja babcia ma piec kaflowy więc ci najbiedniejsi są w przysłowiowe.... jeśli nie mają droższego pieca - żali się Adam z Limanowa. - Pieniądze na węgiel już dawno przelane na konto PGG, kierowcy musiałem zapłacić 1000 zł i nawet nie mam, gdzie szukać pomocy w tym przypadku bo PGG zwala wszystko na kopalnie, a kopalnia ma moje uwagi w głębokim poważaniu - skarży się nasz czytelnik.

Co gorsze powoli mija termin dokonania odbioru węgla, a PGG chce anulować zamówienie taniego węgla a nasz czytelnik nie może nic w tej sprawie zrobić. Postaramy się mu pomóc i zwrócimy się bezpośrednio do Ministerstwa Klimatu i Środowiska z pytaniem co ma on w tej sytuacji zrobić?