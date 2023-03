Dziś, 22 marca, w Parlamencie Europejskim odbyło się wysłuchanie publiczne ws. rolnictwa węglowego. W ożywionej dyskusji padło wiele zarzutów pod adresem proponowanego przez KE systemu certyfikacji usuwania CO2 z atmosfery.

30 listopada 2022 r. Komisja Europejska przedstawiła inicjatywę, przewidującą wprowadzenie systemu certyfikacji usuwania CO 2 z atmosfery obowiązującego na całą Unię Europejską.

22 marca 2023 r. w Parlamencie Europejskim odbyło się wysłuchanie publiczne, podczas którego eksperci oraz parlamentarzyści prezentowali swoje opinie dotyczące rolnictwa węglowego w ramach owego systemu certyfikacji. Poniżej prezentujemy wybrane, ciekawe spostrzeżenia z wystąpień i dyskusji.

Zarzut 1: rolnik ma żywić czy chronić klimat?

Wartość ziem użytkowanych rolniczo od zawsze oceniana była na podstawie ich produktywności. Dziś glebom i produkcji rolniczej nadaje się nową funkcję - ochrony klimatu. Mówcy w PE zwracali dziś uwagę, że system kredytów węglowych może zrodzić zagrożenie dla bezpieczeństwa żywnościowego w Europie, a działalność na rzecz ochrony klimatu wyprze pierwotny i podstawowy cel rolnictwa, jakim jest produkcja żywności.

- Pojawiają się tendencje ku temu, by działalność rolników przenieść z produkcji żywności na sekwestrację CO 2 . Nie możemy pozwolić, żeby cel klimatyczny stał się zagrożeniem dla bezpieczeństwa żywnościowego w UE. Rolnictwo musi służyć całemu społeczeństwu, nie możemy poświęcić go dla tego wielkiego, szczytnego celu, jakim jest przechwytywanie CO 2 - mówił Loïg Chesnais-Girard, sprawozdawca Europejskiego Komitetu Regionów.

Nie zgodził się z nim Herbert Dorfmann, który zaznaczył, że sekwestracja dwutlenku węgla nie stanowi konkurencji dla produkcji żywności, bowiem rolnicy, których gleby będzie bogatsza w węgiel organiczny, poprawią jednocześnie ich produktywność.

Colm Markey dodał, że obawia się ryzyka "wypychania" rolników ze wsi na skutek wdrażania niektórych praktyk prośrodowiskowych, np. zalesiania.

Zarzut 2: system otworzy drzwi dla cwaniaków?

Célia Nyssens z Europejskiego Biura Ochrony Środowiska zwróciła uwagę na szereg nadużyć, do jakich może doprowadzić system sprzedaży certyfikatów węglowych. Podkreśliła, że naszym nadrzędnym celem klimatycznym powinna pozostać redukcja emisji CO 2 , a sekwestracja ma znaczenie drugoplanowe.

- Stawki za wychwycony węgiel są niskie i chwiejne. System kredytów węglowych wysyła do wielkich korporacji sygnał, że skoro można tanio kupić certyfikat, to po co się starać, by zmniejszyć emisje? Tymczasem samo przechwytywanie CO 2 nie wystarczy. Dwutlenek węgla emitowany i sekwestrowany nie są takie same i jeden nie zrównoważy drugiego. Nie wolno nam odstąpić od redukcji emisji tylko dlatego, że mamy możliwość pochłaniania CO 2 - mówiła Célia Nyssens.

Nyssens zwróciła też uwagę, że system kredytów węglowych jest niesprawiedliwy dla rolników, którzy przed jego wprowadzeniem podejmowali działania na rzecz sekwestracji węgla, ochrony gleb i rolnictwa zrównoważonego. W dyskusji zwrócono uwagę, że nie można dopuścić do sytuacji, w której na kredytach węglowych skorzystają tylko ci, którzy do tej pory wpływali na glebę, klimat i środowisko wyłącznie negatywnie - powinno się wziąć uwagę pozytywne praktyki z przeszłości.

Eksperci zwrócili uwagę na ryzyko koncentracji gruntów przez właścicieli, którzy będą "hodować kredyty węglowe" zamiast prowadzić rzeczywistą produkcję rolniczą. Z okazji mogą korzystać także wielkie korporacje, oddziałujące negatywnie na środowisko, które dzięki nabyciu kredytów węglowych realizować będą greenwashing.

- Może stać się tak, że np. wielka linia lotnicza na bazie zakupionych tanio certyfikatów węglowych będzie w teorii "zielona" - zwrócił uwagę Mick Wallace.

Zarzut 3: skąd pieniądze, za co i dla kogo?

Zdaniem Célii Nyssens zamiast generowania tanich kredytów węglowych powinno się finansować z pieniędzy publicznych realnie realizowane, dodatkowe praktyki na rzecz klimatu. Ekspertka zaproponowała, by zamiast rynku sprzedaży kredytów węglowych sekwestrowany węgiel traktować np. jako narzędzie, które będzie rolnikom ułatwiać pozyskanie funduszy publicznych.

-Nie powinniśmy płacić [z WPR - przyp. red.] rolnikom tylko i wyłącznie za produkcję żywności. Za to rolnicy powinni otrzymywać godną cenę na rynkach i na tym zarabiać. Pieniądze publiczne powinny natomiast służyć wynagradzaniu rolników za dodatkowe, pozytywne działania - mówiła Nyssens.

W dyskusji przedstawiciele Parlamentu wielokrotnie podkreślili, że WPR nie powinna i nie jest w stanie finansować systemu certyfikacji usuwania CO 2 z atmosfery, w tym ogromnych kosztów administracyjnych, monitorowania i sprawozdawczości.

- 40 proc. budżetu WPR ma być wykorzystywane na realizację celów klimatycznych, ale sekwestracja CO 2 nie jest działalnością rolniczą - zwróciła uwagę Mazaly Aguilar.

Kolejne wątpliwości, jakie padły z sali, dotyczyły scenariusza, w którym zmagazynowany w glebie węgiel wróci do atmosfery np. na skutek pożaru, suszy czy zmiany użytkowania gruntu. Kto wówczas ponosi odpowiedzialność? Czy rolnik będzie musiał zwrócić utrzymaną kwotę? Czy kupujący i sprzedający kredyty węglowe będą mogli lub musieli ubezpieczać się na taką ewentualność?

Dyskutanci wyrazili też obawę, że na sprzedaży certyfikatów węglowych najlepiej zarobią nie rolnicy, a pośrednicy, doradcy i firmy consultingowe.

Zarzut 4: idea szczytna, ale z lukami

Największą obawą ekspertów jest niepewność co do zdolności długotrwałego magazynowania w glebie wychwyconego węgla. Dyskutanci zwracali również uwagę, że możliwości pochłaniania pochłaniania CO 2 w Europie maleją, a co więcej, gleba ma pewną maksymalną "pojemność" sekwestracji węgla.

- Rolnictwo węglowe nie jest rozwiązaniem na wieczność, zapewnia jedynie odłożenie problemu w czasie - padały uwagi.

Hugh McDonald, autor jednej z ekspertyz dotyczących rolnictwa węglowego, podkreślił, że zweryfikowany wolumen usuniętego dwutlenku węgla nie równoważy jego emisji. Według McDonald'a obecne systemy certyfikacji, zakładające monitorowanie do 10 lat są zbyt krótkie, a proces sekwestracji jest powolny i zależy od wielu czynników. Ponadto trudno policzyć, ile węgla rzeczywiście trafiło do gleby.

W dyskusji padały pytania bez odpowiedzi: jak "oddzielić" w rachunkach przechwycony raz węgiel w następnych latach? Czy sekwestrację CO 2 w rolnictwie można zaliczyć jako realizację celów klimatycznych każdego z państw członkowskich w sytuacji, gdy kredyty węglowe zostaną sprzedane korporacji? Jak pogodzić to np. z zasadą zakazu podwójnego finansowania?

Kolejne wątpliwości budzi brak odpowiednich uwarunkowań prawnych, mechanizmów kontroli i monitorowania całego systemu certyfikacji i samej sekwestracji węgla.