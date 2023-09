Zbiornik naziemny do magazynowani wody, kwalifikujący się na dotacje z programu Moja Woda 2023 musi spełnić szereg wymagań. Wśród nich możemy wymienić: pojemność, ale też i cenę oraz inne formalności.

Sprawdź jakie decydują o tym że otrzymasz dotację Moja Woda 2023, przy zakupie naziemnego zbiornika na deszczówkę.

Jeżeli chcemy uzyskać dotację z programu Moja Woda 2923 nie warto kierować się samą ceną zbiornika do magazynowania deszczówki. Cena zakupionego zestawu do magazynowania wody nie może być niższa niż 1600 zł. Dlaczego?

Pod drugie musimy załączyć dowód zakupu, czyli fakturę do wniosku.

Oznacza to że faktura musi być imienna, nie może być to np. paragon zakupu bez danych beneficjenta.

Jeżeli więc kupujesz już używane, tańsze zbiorniki na wodę to przy sprzedaży musisz sprawdzić czy sprzedający wystawia faktury imienne.

Kolejnym bardzo ważnym elementem jest pojemność zbiornika lub zbiorników na magazynowanie wody.

Nieważne jaką liczbę zbiorników kupujesz, istotne jest to żeby sumaryczna pojemność zakupionych zbiorników nie była mniejsza niż 2 m3, czyli 2000 l. Jeżeli będzie mniejsza to nie otrzymasz dotacji z programu Moja Woda 2023.

Jeden litr stanowi objętość równą jednej tysięcznej metra sześciennego. Innymi słowy, 1000 litrów wody równe jest 1 m 3 (jeden metr sześcienny). Jeśli chcesz obliczyć 1 m³ ile to litrów np. wody, to wystarczy pomnożyć metry sześcienne przez 1000.

Jeżeli już inwestujesz w zbiornik do magazynowania wody sprawdź czy jest on wyposażony w dodatkowe elementy pozwalające na gromadzenie i wykorzystywanie zmagazynowanej wody deszczowej

We wniosku o wypłatę dotacji Moja Woda 2023 do zakupu i montażu zbiornika na deszczówkę musisz załączyć też:

Jeżeli wszystkie prace montażowe wykonała firma zewnętrzna musisz pobrać i wypełnić wzór protokołu końcowego odbioru przedsięwzięcia. W protokole musi znaleźć się podpis wykonawcy oraz beneficjenta

Jeśli zakupiłeś i zamontowałeś instalację samodzielnie musisz wypełnić Oświadczenie o samodzielnym montażu instalacji.

Dopiero po wcześniejszym złożeniu wniosku o dotację Moja Woda 2023 otrzymasz pismo z informacją o przyznaniu dofinansowania oraz nadanym numerem umowy - w ramach Programu Moja Woda 20223 jesteś wtedy uprawniony do otrzymania dotacji.

Musisz złożyć jednak następujące dokumenty aby uzyskać dotację:

Wniosek o płatność wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać w formie papierowej na adres Funduszu albo złożyć przez e-puap (w formie skanów dokumentów) na elektroniczną skrzynkę podawczą Funduszu. Dokumenty przesyłane w innej formie są traktowane jako niezłożone i nie będą podlegały weryfikacji.

Pamiętaj, że jeżeli masz budynek nowobudowany to na dzień złożenia dokumentów do wypłaty, budynek mieszkalny jednorodzinny powinien być już oddany do użytkowania. Oddanie do użytkowania może nastąpić albo poprzez uzyskanie decyzji zezwalającej na użytkowanie lub poprzez uprawomocnienie się zgłoszenia.