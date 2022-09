Choć plany redukcji i zakazów stosowania pestycydów były głównym powodem wybuchu protestów niemieckich rolników, zgłosili oni rządowi dłuższą listę postulatów. I raczej trudno odmówić im racji…

Żadnych nowych wymogów dla rolnictwa bez konsultacji z rolnikami, bez rzetelnych badań naukowych i analiz ekonomicznych, oraz bez wprowadzenia i organizacji jednakowego systemu kontroli we wszystkich krajach członkowskich. Tak w skrócie streścić można najważniejsze postulaty, jakie wysunęli rządowi protestujący w Niemczech rolnicy.

Rolnicy protestują przeciwko redukcji środków ochrony roślin

Rolnicy w Niemczech gwałtownie zareagowali na unijne plany, dotyczące redukcji stosowania środków ochrony roślin. Największe oburzenie wzbudził zamiar wprowadzenia zakazu użycia pestycydów na tzw. obszarach wrażliwych. Jak się bowiem okazało – ich rząd „wyszedł przed szereg” i oprócz parków narodowych, jak większość krajów UE, zgłosił do wspomnianych obszarów wszelkie inne tereny mówiąc w skrócie: wartościowe przyrodniczo, takie jak np. parki krajobrazowe. W rezultacie wprowadzenia planowanych regulacji z produkcji rolniczej wyłączone zostałyby tysiące hektarów gruntów rolnych.

Czego domagają się niemieccy rolnicy od rządu?

Masowe rolnicze protesty przetoczyły się przez cały kraj, a organizacje rolnicze zapowiedziały „walkę do końca”. Główny organizator akcji protestacyjnej, związek Rolnictwo łączy ludzi (LsV) po traktorowej ogólnoniemieckiej demonstracji w Bonn, a następnie serii blokad i protestów w różnych landach, opublikował listę postulatów, których wypełnienia domagają się niemieccy farmerzy od rządu.

Żądania dotyczą oczywiście wycofania się z projektowanych regulacji w zakresie redukcji i zakazów stosowania środków ochrony roślin, ale nie tylko. Na liście znalazł się również postulat, by zawiesić rozporządzenie w sprawie redukcji zużycia nawozów sztucznych, do czasu aż we wszystkich krajach członkowskich uruchomiona zostanie sieć pomiarowa, zgodna z normami UE.

Protestujący domagają się również wprowadzenia i konsekwentnego stosowanie zasady „zanieczyszczający płaci” za emisję azotanów. Zasada ma dotyczyć także wszelkich źródeł pozarolniczych, czyli również przemysłu, czy oczyszczalni ścieków.

Naukowa analiza unijnych regulacji

O tym, że nasi sąsiedzi zza miedzy dość mają już roli „kozłów ofiarnych” i traktowania jak „chłopców do bicia” świadczą również kolejne postulaty. Niemieccy związkowcy zażądali, by wszystkie forsowane przez Brukselę nowe przepisy i wymogi dla rolnictwa wpierw zostały poddane gruntownej, naukowej analizie i ocenie, przez niezależnych i wiarygodnych ekspertów. Ich wyniki mają być upublicznione, nagłośnione i powszechnie dostępne. To przytyk m.in. do raportu naukowców, którzy w unijnym instytucie i na zlecenie Komisji Europejskiej analizowali ewentualne efekty wdrożenia Zielonego Ładu i strategii „Od pola do stołu”. Raport ten krytykował założenia wspomnianych programów i ostrzegał przed fatalnymi skutkami. Zrobiło się o nim głośno tylko przez przypadek, bo unijni biurokraci i politycy robili wszystko, by nikt na ten dokument nie zwrócił uwagi.

W opinii niemieckich związkowców, rząd miast forsować szkodliwe regulacje z Brukseli, winien raczej zadbać o bezpieczeństwo żywnościowe w kraju. Służyć ma temu m.in. ochrona gospodarstw przed nieuczciwymi praktykami handlowymi i nierówną konkurencją na rynku. Farmerzy domagają się także ochrony rynku przed niekontrolowanym importem, oraz oznaczania pochodzenia produktów w postaci zwykłego tekstu na wszystkich artykułach spożywczych – także z importu.

Bezpieczeństwo w zakresie jakości rodzimej żywności zapewnić ma zaś stosowanie dobrych praktyk zawodowych – uważają niemieccy związkowcy.