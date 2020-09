Nocne prace komisji rolnictwa nad ustawą o ochronie zwierząt

Projekt PiS dot. zmian m.in. w ustawie o ochronie zwierząt został w środę skierowany do prac w komisji rolnictwa. Wcześniej posłowie nie zgodzili się na odrzucenie go w pierwszym czytaniu. Wniosek taki złożył Krzysztof Bosak z Konfederacji.

Wniosek Konfederacji o odrzucenie projektu poparło 63 posłów, przeciw zagłosowało 339, 18 posłów wstrzymało się od głosu.

W środę po południu Sejm przeprowadził pierwsze czytanie dwóch projektów zmian m.in. w ustawie o ochronie zwierząt, autorstwa PiS oraz KO. Także projekt Koalicji Obywatelskiej został skierowany do prac w komisji rolnictwa - podaje PAP.

Projekt PiS zakłada m.in. zakaz hodowli zwierząt na futra, wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych i widowiskowych, ubój rytualny tylko na potrzeby krajowych związków wyznaniowych, zwiększenie kompetencji organizacji społecznych w zakresie monitorowania ochrony zwierząt, wręcz porównywalne z prawami przypisanymi Inspekcji Weterynaryjnej.

Z kolei projekt KO zakłada, oprócz zakazu wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych, także rozwiązania na rzecz godnej egzystencji zwierząt wycofanych ze służby (np. psów policyjnych lub ratowniczych).

Jak podkreślają przedstawiciele rolników - ten projekt nie był konsultowany z branżą rolniczą, a założenia prezentowane przez PiS są niechlujne i nie do przyjęcia - na co wskazywano podczas środowego protestu w Warszawie. Jak mówili rolnicy "to początek zwijania hodowli".

Projekt PiS dot. zmian m.in. w ustawie o ochronie zwierząt wieczorem trafił do prac w komisji rolnictwa. Nie wszyscy zaproszeni goście mogli wejść na salę obrad.