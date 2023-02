Wicepremier i minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk powołał właśnie nową Radę Rolników przy KRUS na lata 2023–2025.

W związku z upływem XI kadencji Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, stosownie do przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, powołał Radę Rolników na lata 2023–2025.

Rada Rolników, składająca się z 25 członków, reprezentuje interesy ogółu ubezpieczonych i świadczeniobiorców, dotyczące ubezpieczenia i działalności Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Skład Rady Rolników XII kadencji (na lata 2023–2025):

L.p. Imię i nazwisko Podmiot zgłaszający 1 Jacek Adamczuk Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych ”Solidarność” 2 Janusz Bąk Krajowa Rada Izb Rolniczych 3 Jerzy Bednarz Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych ”Solidarność” 4 Renata Beger Polski Związek Zawodowy Rolnictwa ”Wyzwolenie” 5 Mirosław Borowski Krajowa Rada Izb Rolniczych 6 Bolesław Borysiuk Związek Zawodowy Rolnictwa i Obszarów Wiejskich ”Regiony” 7 Adrianna Bukowska-Łazarska Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych 8 Zbigniew Dembowski Krajowa Rada Izb Rolniczych 9 Krzysztof Filipek Związek Zawodowy Rolnictwa Samoobrona 10 Mariusz Gołębiowski Związek Zawodowy Rolników ”Ojczyzna” 11 Zygmunt Jakubczak Związek Zawodowy Rolników ”Ojczyzna” 12 Józef Kokoszka Stowarzyszenie Innowatorów Wsi 13 Grzegorz Leszczyński Krajowa Rada Izb Rolniczych 14 Jolanta Mitka Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych i Organizacji Rolniczych 15 Krzysztof Nykiel Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego 16 Tomasz Obszański Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych ”Solidarność” 17 Grzegorz Oliwa Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników 18 Adam Olszewski Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych 19 Antoni Przyborowski Związek Zawodowy Rolnictwa Samoobrona 20 Grzegorz Pszczoła Krajowa Rada Izb Rolniczych 21 Wiktor Szmulewicz Krajowa Rada Izb Rolniczych 22 Janusz Walczak Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych ”Solidarność” 23 Adrian Wawrzyniak Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych ”Solidarność” 24 Waldemar Wojciechowski Stowarzyszenie Innowatorów Wsi 25 Łukasz Zbonikowski Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych ”Solidarność”

Podczas posiedzenia Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników wybrano Przewodniczącego Rady Rolników, którym został Jacek Adamczuk.

Jakie uprawnienia ma Rada Rolników?

Rada współpracuje z Prezesem KRUS oraz Ministerstwem. Istotnym zadaniem jest to, że Prezes Kasy w porozumieniu z Radą Rolników, ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi oraz ministrem właściwym do spraw zdrowia określa zasady ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Zasady te są zaleceniami dotyczącymi wyposażenia gospodarstwa, zabezpieczenia osób pracujących oraz sposobu wykonywania czynności związanych z działalnością rolniczą, ustanowionymi w celu zapobiegania wypadkom przy pracy rolniczej i rolniczym chorobom zawodowym. W posiedzeniach Rady Rolników uczestniczą z głosem doradczym minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, minister właściwy do spraw rozwoju wsi, minister właściwy do spraw finansów publicznych i Prezes Kasy lub ich przedstawiciele.

Poza tym Rada Rolników ma prawo kontrolować i oceniać działalność KRUS. W tym celu Rada może żądać od Prezesa Kasy informacji i wyjaśnień oraz udostępnienia dokumentów.

Prezes Kasy jest obowiązany ustosunkować się do wniosków pokontrolnych oraz innych postulatów Rady Rolników dotyczących działalności Kasy w terminie 14 dni.

Rada Rolników opiniuje projekty:

1) aktów prawnych regulujących ubezpieczenie, w szczególności aktów wykonawczych do ustawy, oraz aktów prawnych mających bezpośredni wpływ na funkcjonowanie ubezpieczenia;

2)programów działania i planów finansowych KRUS.

Rada Rolników może występować do organów administracji państwowej, instytucji państwowych i organów jednostek samorządu terytorialnego o podjęcie określonych inicjatyw lub działań w sprawach związanych z ubezpieczeniem.

Prezes Kasy, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, przedstawia Radzie Rolników sprawozdanie z działalności Kasy i funduszu składkowego w poprzednim roku. Rada Rolników rozpatruje to sprawozdanie i uchwala opinię wraz z ewentualnymi wnioskami, w terminie do dnia 30 kwietnia.