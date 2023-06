Tegoroczny nabór wniosków o dopłaty bezpośrednie, szczególnie w ramach ekoschematów, przysporzył rolnikom wiele problemów. „Rzutem na taśmę” resort rolnictwa zaproponował szereg zmian w tym temacie, i co więcej zapowiedział kolejne. M.in. o tym, czego możemy się jeszcze w najbliższym czasie spodziewać farmer.pl rozmawiał z Joanną Czaplą, Dyrektor Departamentu Płatności Bezpośrednich w MRiRW.

Farmer.pl: Pani Dyrektor, czy zgadza się Pani z opinią, że rolnicy polegli w tym roku na ekoschematach? Jak wynika ze statystyk przekazywanych przez ARiMR, spośród złożonych wniosków tylko ok. 35 proc. dotyczy ekoschematów.

Joanna Czapla: Nie powiedziałabym, że polegli. Bliski termin zakończenia naboru wniosków powoduje, że te dane się systematycznie się poprawiają. Rolnicy zawsze składają wnioski o dopłaty najintensywniej dopiero pod koniec naboru. Biorąc pod uwagę obserwowane w tych dniach tempo składania wniosków o dopłaty, w tym o dopłaty w ramach ekoschematów, to nie mamy się czym martwić. Na 25 czerwca już 43% złożonych wniosków zawierało wnioski o ekoschematy. Natomiast powierzchniowo, tzn. jak policzymy powierzchnię zadeklarowaną przez rolników do ekoschematów w stosunku do powierzchni wnioskowanej do Jednolitej Płatności Obszarowej, a dziś Podstawowego Wsparcia Dochodu, to jest to już 72%. Jeśli chodzi o dobrostan zwierząt, wprowadzone w ostatnim czasie uproszczenia w tym ekoschemacie (przypomnę, dopuszczono zwierzęta utrzymywane na uwięzi i zrezygnowano z warunku rozgęszczenia) także istotnie zwiększyły zainteresowanie rolników ubieganiem się o dopłaty w ramach dobrostanu.

Joanna Czapla, dyrektor Departamentu Płatności Bezpośrednich MRIRW, fot. PTWP

Jak informował na konferencji prasowej minister Telus, w sierpniu chcemy uruchomić dodatkową możliwość dla rolników, którzy chcieliby skorzystać z zaproponowanych przez nas nowych rozwiązań, jak ryczałt dla małych gospodarstw czy uproszczenia w ekoschematach. Myślę, że to zachęci rolników do ubiegania się o środki w ramach ekoschematów, zwłaszcza tych, którym brakowało punktów do przystąpienia do ekoschematu Rolnictwo węglowe.

Z ekoschematami trzeba się oswoić

Farmer.pl: Czyli „pierwsze koty za płoty”, doświadczenia już są, minister Robert Telus zapowiedział kolejne zmiany, więc należy mieć nadzieję, że w kolejnym roku jeszcze lepiej pójdzie z ekoschematami? Choć minister Krzysztof Ciecióra zaznaczył na konferencji, że ryczałt będzie obowiązywał tylko w tym roku, więc może niekoniecznie?

Joanna Czapla: Na pewno rolnicy będą mieli więcej czasu, żeby się lepiej zapoznać z ekoschematami. Planujemy w tym zakresie szeroką akcję informacyjną już od września. Będziemy się starali przekonać rolników, że to nie są trudne i skomplikowane wymagania, jak na przykład to, że prowadzenie rejestru zabiegu agrotechnicznego to nic innego jak zapisanie w dzienniczku daty dokonania tylko tego konkretnego zabiegu, np. przyorania słomy. Ekoschematy to nowy element wspólnej polityki rolnej UE, z którym należy się zapoznać i oswoić, dlatego na obecnym, początkowym etapie wdrażania dla niektórych może wydawać się trudny. Rolnicy wnioskujący o płatności bezpośrednie (ok. 1,25 mln) to z reguły rolnicy, którzy do tej pory nie uczestniczyli w podobnych programach, jak programy rolnośrodowiskowe czy rolnictwo ekologiczne, czyli z natury tych bardziej wymagających.

Trzeba też podkreślić, że jak obserwujemy sytuację w innych państwach członkowskich, jeśli chodzi o realizację ekoschematów, to wypadamy całkiem nieźle, szczególnie jeśli wziąć pod uwagę złożoność struktury rolnictwa w Polsce. Na przykład Niemcy i Dania odnotowują zdecydowanie mniejsze zainteresowanie rolników ekoschematami, niż oczekiwali. To jest pierwszy rok wdrażania reformy więc w całej UE administracja i rolnicy stanęli przed dużym wyzwaniem zaprojektowania i wdrożenia rozwiązań, które znajdują się w nowych rozporządzeniach unijnych.

Farmer.pl: Czy nie można było przewidzieć wcześniej, że tak mało mniejszych gospodarstw złoży wnioski o ekoschematy?

Joanna Czapla: Nie można było. Projektując cały Plan Strategiczny, w tym ekoschematy, nie mając danych czy statystyk z lat poprzednich, musieliśmy bazować na szacunkach i prognozach Instytutów rolniczych czy innych jednostek badawczych. Mimo przeprowadzonych ankiet i zebranych deklaracji od rolników, rzeczywistość okazała się inna.

Płatności ryczałtowe nie zwalniają z przestrzegania wymogów i norm warunkowości

Farmer.pl: Pojawiły się oceny, że zaproponowany ryczałt to po prostu wspieranie „rolników z Marszałkowskiej”. Że to tylko pomoc socjalna i nie przyczyni się do rozwoju małych gospodarstw. Czy Pani Dyrektor zgadza się z tą opinią?

Joanna Czapla. Płatności w nowej WPR pełnią wiele funkcji: wsparcie dochodów, poprawa konkurencyjności, ochrona gleby, wody, powietrza, klimatu, poprawa dobrostanu zwierząt. Mniejsze gospodarstwa może mają mniejszy wkład w tworzenie ekonomicznej wartości dodanej, niemniej jednak tak samo jak duże przyczyniają się do realizacji wielu innych celów, w tym celów środowiskowych. Z kolei obciążenie związane z wdrożeniem nowych rozwiązań w relacji do korzyści finansowych jest znacznie większe niż w gospodarstwach dużych.

Przede wszystkim jednak wprowadzenie dla nich płatności ryczałtowych nie zwalnia ich z przestrzegania wymogów i norm warunkowości, tak jak to było do 2022 r. kiedy rolnicy, którzy byli w systemie dla małych gospodarstw byli zwolnieni z kontroli cross-compliance.

Teraz z mocy przepisów unijnych mamy warunkowość rozszerzoną, bardziej ambitną i mniejsze gospodarstwa będą musiały się do nich dostosować. Dlatego też nie można powiedzieć, że małe gospodarstwa nie będą spełniać żadnych wymogów, a będą otrzymywać płatności.

Trzeba też pamiętać, że zwiększanie ambicji środowiskowych, było warunkiem zatwierdzenia budżetu WPR na nowy okres finansowy. Teraz mówimy o praktycznym wdrażaniu założeń zaproponowanych przez ówcześnie przez Komisję Europejską, nakładających na rolnictwo nowe zadania w zamian za utrzymanie budżetu WPR na dotychczasowym poziomie. Na poziomie UE podjęto decyzję, że musi to być mocne uzasadnienie w kierunku środowiska i klimatu, oprócz tego podstawowego zadania, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego.

Tak więc chciałam podkreślić, ten rok traktujemy jako rok na przystosowanie się, ale od 2024 roku ci rolnicy (z tych małych gospodarstw) wchodzą w normalny reżim wypełniania wymogów do uzyskania płatności czy ekoschematów, tak jak wszyscy pozostali.

Farmer.pl: Jak technicznie będzie przebiegało wprowadzanie zmian ogłoszonych przez ministra?

Joanna Czapla: W sierpniu uruchomimy dodatkową możliwość na składanie żądania lub zmian do wniosku, dla tych rolników którzy złożyli wnioski w normalnym terminie, czyli do końca czerwca. W przypadku małych gospodarstw to będzie właśnie wspomniane żądanie – składane poprzez aplikację e-WniosekPlus.

Natomiast jeśli chodzi o ekoschematy oraz rolnictwo ekologiczne – to będzie zmiana do wniosku. Czyli rolnicy, którzy złożyli wniosek do 30 czerwca, ale nie składali wniosku o rolnictwo węglowe, dlatego że wiedzieli, że nie osiągną minimalnej liczby punktów, albo nie złożyli wniosku o rolnictwo ekologiczne do upraw paszowych, czy do TUZ-ów, bo wiedzieli, że nie spełniają minimalnej obsady zwierząt na poziomie 0,5 DJP/ha – będą mogli dokonać zmiany wniosku złożonego w normalnym terminie i zawnioskować o rolnictwo węglowe lub rolnictwo ekologiczne.

Farmer.pl: Propozycja zmian Posła Grzegorza Wojciechowskiego, o której pisaliśmy na farmer.pl była taka, żeby objąć ryczałtem gospodarstwa mniejsze i uproszczeniami w ekoschematach gospodarstwa do 10 ha. Resort rolnicwa poszedł jednak innym trybem. Co zaważyło na tej decyzji?

Joanna Czapla: Uproszczenie ekoschematów dla wszystkich rolników spowoduje też uproszczenie ich dla gospodarstw do 10 ha. W tych gospodarstwach największym problemem było uzyskanie minimalnej liczby punktów w rolnictwie węglowym.

Farmer.pl: O uproszczeniach mówiło się już od dłuższego czasu. Pytanie czemu nie zostały wprowadzone od razu, a dopiero teraz – tuż przed końcem naboru wniosków? Co się zadziało, że ta decyzja została właśnie teraz podjęta?

Joanna Czapla: Te propozycje uproszczeń były analizowane cały czas. Niektóre – jak znaczne zmiany w dobrostanie oraz wykreślenie rzepaku w ekoschemacie Zróżnicowana struktura upraw – zostały wprowadzone wcześniej. Jeśli chodzi o inne ekoschematy – to wrócę jeszcze raz do tego, co powiedziałam – nie było możliwe precyzyjnie oszacowanie zainteresowania tak dużej i zróżnicowanej zbiorowości gospodarstw w Polsce poszczególnymi ekoschematami i to mimo przeprowadzonych badań, ankiet, wyliczeń itp. To jest praca na żywym organizmie. Zaprojektowaliśmy ekoschematy tak, żeby były jak najprostsze dla rolników, i aby nie tylko realizowały cele środowiskowe, ale też aby sprzyjały funkcjom produkcyjnym i przekładały na dochody rolników. Niemniej jednak bieżąca analiza składanych przez rolników wniosków wykazała, że istnieje potrzeba wprowadzenia kolejnych modyfikacji, jak: zniesienie minimalnej liczby punktów czy zmniejszenie powierzchni gospodarstwa do 50%, na której ma być realizowany Plan nawożenia.

Warto tu też podkreślić, że w poprzednich perspektywach finansowych w przypadku płatności bezpośrednich mieliśmy większe możliwości szybszego reagowania, wprowadzania korzystniejszych rozwiązań. Plan Strategiczny takich możliwości nie daje, wszelkie procedury (w tym uzyskiwanie zgód KE) są tu mocno wydłużone. Inne państwa członkowskie również sygnalizują ten problem. Powinno być więcej możliwości elastycznego i sprawnego wprowadzania zmian w Planie Strategicznym, szczególnie w początkowym okresie jego wdrażania.

Od 16 października ARiMR chce wypłacać zaliczki dopłat bezpośrednich

Farmer.pl: Zakomunikowane przez ministra Telusa zmiany wymagają zgody KE. Rozumiem, że wstępne rozmowy sygnalizują uzyskanie zielonego światła?

Joanna Czapla: Tak, warunkiem wprowadzenia tych zmian jest pozytywna decyzji KE. Dlatego cały czas rozmawiamy z urzędnikami z Brukseli i uzasadniamy nasze propozycje zmian i uproszczeń. KE z kolei wyraża obawy, że rolnicy będą mieć za mało czasu na zapoznanie się ze zmianami i zawnioskowanie o nie jeszcze w tym roku. KE obawia się również, że obniżamy ambicje środowiskowe w ekoschematach i ingerujemy w konstrukcję zielonej architektury w Planie Strategicznym.

Będziemy przekonywać KE, że proponowane przez nas zmiany są korzystne dla rolników, rolnicy oczekują tych zmian i je popierają, a bez rolników realizacja ambitnych założeń obecnej reformy może się nie udać. Podkreślamy, że zmiany te nie wymagają dostosowania decyzji produkcyjnych. Rolnicy będą mogli w dodatkowym terminie od 1 do 31 sierpnia złożyć stosowne zmiany do wniosków czy żądanie przystąpienia do systemu małych gospodarstw. Będziemy również przekonywać KE, ze wprowadzone zmiany absolutnie nie obniżają ambicji środowiskowych, a jedynie zwiększają powierzchnie UR, na której będą realizowane ekoschematy oraz dostosują je do możliwości realizacji przez rolników.

Tak jak to zostało powiedziane, otwieramy specjalne okienko dla rolników w sierpniu.

Oczywiście – zmiany te to bardzo duże wyzwanie dla ARiMR – bo cały czas mamy ambitny plan, żeby od 16 października wypłacać rolnikom zaliczki na poczet płatności bezpośrednich. Po stronie Agencji będzie musiał zostać wykonany bardzo duży wysiłek, żeby przeprowadzić ocenę także tych wniosków złożonych do 31 sierpnia. Ale mamy deklarację, że ARiMR jest w stanie podołać temu wyzwaniu.

Farmer.pl: Minister Telus wspominał na konferencji prasowej, że resort myśli nad kolejnymi zmianami w ekoschematach. Mogłaby Pani Dyrektor powiedzieć coś więcej na ten temat?

Joanna Czapla: Tak, mamy kolejne przemyślenia, co do upraszczania ekoschematów. Te zmiany nie byłyby raczej tak duże i znaczące, jak te właśnie ogłoszone i przede wszystkim dotyczyłyby kolejnych lat. Ale niewykluczone są też propozycje nowych ekoschematów. Punktem wyjścia jest to, jaki będzie końcowy obraz obecnej kampanii składania wniosków o dopłaty, czyli na koniec sierpnia. Będziemy analizować: jakie było zainteresowanie rolników, jakimi dysponujemy kwotami.

Farmer.pl: Dziękuję za rozmowę.