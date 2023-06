Z początkiem lipca urzędy gmin mogą spodziewać się szturmu sołtysów, którzy będą chcieli skorzystać z ustawy o nowym dedykowanym im świadczeniu. Przypomnijmy, od 1 lipca emerytowani sołtysi mogą się ubiegać o dodatkowe świadczenie w wysokości 300 zł miesięcznie. Są już wzory wniosków!

Przypomnijmy, 1 lipca wchodzi w życie ustawa o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa.

Wprowadzane przedmiotową ustawą świadczenie będzie przysługiwało w kwocie 300 złotych miesięcznie.

Kwota ta będzie podlegała corocznej waloryzacji (od dnia 1 marca danego roku) o wskaźnik waloryzacji ustalony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 504, z późn. zm.).

Kto otrzyma nowe świadczenie?

Jak to określono w ustawie, nowe świadczenie uzyskają osoby, które:

pełniły funkcji sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez okres co najmniej dwóch kadencji, lecz nie mniej niż 8 lat,

uzyskały odpowiedni wiek: w przypadku kobiet 60 lat, zaś w przypadku mężczyzn 65 lat,

nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Należy przy tym wskazać, że zgodnie z ustawą, przy ustalaniu okresu pełnienia funkcji sołtysa nie jest wymagane zachowanie ciągłości pełnienia tej funkcji.

Jak złożyć wniosek o świadczenie?

Świadczenie pieniężne będzie wypłacane na wniosek osoby uprawnionej. Wniosek o przyznanie świadczenia trzeba będzie złożyć w oddziale regionalnym albo placówce terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego właściwej ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Wzór takiego wniosku, a także wzory ważnych oświadczeń (np. o niekaralności oraz oświadczeń świadków) są dostępne na dole niniejszego tekstu (i oczywiście na stronie www KRUS).

Dodatkowo - do wniosku o przyznanie świadczenia należy dołączyć zaświadczenie wydane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego dla sołectwa, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa, potwierdzające okres pełnienia tej funkcji, dlatego z początkiem lipca urzędy gmin mogą spodziewać się szturmu sołtysów, którzy będą chcieli skorzystać z ustawy o nowym dedykowanym im świadczeniu.

Ważne: Jak poinformowała redakcję farmer.pl Teresa O'Neill, rzecznik prasowy KRUS, nie ma i nie będzie jednolitego wzoru takiego zaświadczenia. Gminy dostały tu dowolność na jego formułę.

Jeżeli wójt (burmistrz, prezydent miasta) nie dysponuje danymi potwierdzającymi okres pełnienia przez wnioskodawcę funkcji sołtysa, wydaje postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia ze względu na brak danych potwierdzających okres pełnienia funkcji. Postanowienie to należy dołączyć do wniosku o przyznanie świadczenia. W przypadku braku dokumentów potwierdzających spełnienie wymogu pełnienia funkcji sołtysa przez co najmniej 8 lat zaświadczenie będzie mogło być zastąpione pisemnym oświadczeniem złożonym przez wnioskodawcę o spełnieniu tego wymogu, potwierdzonym pisemnymi oświadczeniami złożonymi przez co najmniej 5 osób zamieszkujących w sołectwie w czasie, w którym wnioskodawca pełnił w nim funkcję sołtysa.

Świadczenie pieniężne będzie przyznawał i wypłacał Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, w drodze decyzji.

Decyzja w sprawie o przyznanie świadczenia będzie wydawana w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku o jego przyznanie.

KRUS będzie przyznawała świadczenia pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa dla wszystkich osób pełniących tę funkcję, nawet w przypadku pobierania świadczenia emerytalno-rentowego z ZUS lub innego organu rentowego.