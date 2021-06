Nowy program kredytowy na zakup loch dla rodzinnych gospodarstw

Bank Credit Agricole, we współpracy z firmą WIPASZ, przygotował ofertę kredytu rewolwingowego dla hodowców trzody chlewnej na zakup loch i rozwój hodowli warchlaków.

Warunki kredytu rewolwingowego na zakup loch zostały dostosowane do modelu biznesowego hodowli warchlaków. Kwota kredytu uzależniona jest od liczby zakupionych loch i może wynieść nawet do 2 mln zł. Finansowanie udzielane jest na okres trzech lat, a spłata rat kredytu dostosowana została do terminów uzyskania przez hodowcę przychodów z tej produkcji.

–To jeden z pierwszych tego typu programów w Polsce, który ma na celu zwiększenie zasobów produkcji prosiąt, warchlaków spoza linii importowych. Zwiększenie produkcji warchlaka w Polsce to najszybsza metoda na stabilizację ekonomiczną polskiej produkcji trzody . Chcielibyśmy zainteresować nim przede wszystkim rodzinne gospodarstwa rolne, to one stanowią najważniejszą tkankę produkcji rolnej w Polsce – mówi Adam Binduga, dyrektor ds. współpracy z partnerami agrobiznesowymi w Credit Agricole.

Oferta banku Credit Agricole wpisuje się w zmiany na polskim rynku wieprzowym. Dotychczas duża część warchlaków pochodziła z importu, głównie z Danii.

- To korzystny trend, który pozwala minimalizować gwałtowne spadki marż dla hodowców. Poza tym, produkcja warchlaków w kraju oznacza, że eliminujemy koszty transporu, co zawsze wiąże się ze stresem zwierząt oraz wysokimi kosztami ekonomicznymi i środowiskowymi - przekonuje Adam Binduga.

Nowy kredyt dostępny jest wyłącznie dla hodowców współpracujących z firmą WIPASZ. We wspólnej ofercie Credit Agricole i WIPASZ dostępne są także kredyty rewolwingowe na hodowlę opasów oraz trzody.

Celem prowadzonego przez Wipasz programu Ferm Rodzinnych jest wspieranie polskich ferm loch. Warchlaki krajowe z dobrze prowadzonych gospodarstw dorównują, a bardzo często przewyższają jakością duńskie, dlatego zdobywają coraz większą rzeszę zwolenników. Jest coraz więcej ferm oferujących duże, jednorodne partie warchlaków, które z powodzeniem konkurują z duńskim odpowiednikiem. To nas bardzo cieszy i pozytywnie nastawia do dalszej pracy.