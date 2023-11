Zobacz galerię

Mariusz Gilicki, zastępca dyrektora w Departamencie Ubezpieczeń Rolnych, Generali mówi na NWwR, na jakie ryzyka i szkody ubezpieczeniowe są najczęściej narażeni rolnicy. Zwraca uwagę czym kierować przy wyborze ubezpieczenia rolniczego i sygnalizuje wzrost nowej plagi szkód w rolnictwie cyfrowym.

Mariusz Gilicki, zastępca dyrektora w Departamencie Ubezpieczeń Rolnych, Generali był prelegentem sesji inauguracyjnej NWwR 2023 . W trakcie rozmowy jeden na jeden z Agnieszką Kozłowską pt. "Zarządzanie ryzykiem w produkcji rolnej", ekspert Generali wskazał na szereg istotnych elementów decydujących o szybkości likwidacji szkód rolnych co przekłada się na płynne prowadzenie działalności rolnicze. Wreszcie ekspert Generali wskazuje na nową plagę szkód, która coraz częściej dotyka wielu nowoczesnych gospodarstw.

Agnieszka Kozłowska (AK): Dyskutując o ryzyku najczęściej mówi się o ryzyku związanym uprawą w gospodarstwie rolnym. Głównie wchodzą tu w grę czynniki pogodowe. Na które powinni zwrócić szczególną uwagę rolnicy ubezpieczający swoje gospodarstwa rolne?

Mariusz Gliwiciki (MG): Z punktu widzenia ubezpieczyciela, jak i prowadzonego biznesu jednoznacznie nie możemy wskazać rolnikom, na których ryzykach należy się skupić najbardziej. Wynika to z faktu że nie jesteśmy w stanie przewidzieć jakie ryzyko wystąpi na danej ruchomości lub nieruchomości, uprawie czy maszynie rolnej na przestrzeni najbliższego roku.

Jednak obserwujemy zwiększone występowanie nieprzewidywalnych m.in. pogodowych zjawisk, które wpływają na opłacalność prowadzenia działalności rolnicze. Zazwyczaj są one głównym powodem strat przez utratę plonów czy też zniszczenie majątku w gospodarstwie.

Ten mijający rok jest właśnie dobrym przykładem, gdy przedłużająca się zima spowodowała opóźnienie sezonu wegetacji przez co uprawy zostały wystawione na podwyższone ryzyko przymrozków wiosennych. W konsekwencji odnotowaliśmy, nie setki, a tysiące zgłoszeń od poszkodowanych rolników, które muszą być sfinalizowane w ciągu kilku dni. Operacyjnie było to dla nas duże wyzwanie, któremu skutecznie podołaliśmy.

Zależy więc nam na tym, aby rolnicy mogli sprawnie zgłosić swoją szkodę, a my jako likwidator szkody sprawnie oszacować wysokość tej szkody. W konsekwencji poszkodowany rolnik może jak najszybciej otrzymać wypłatę odszkodowania i przystąpić do odtwarzania swojej produkcji rolnej.

(AK): Ryzyko związane z uprawą to nie jedyne ryzyko. Bardzo dużym ryzykiem jest utrata mienia w gospodarstwie rolnym.

(MG): Tak oczywiście, produkt rolny jest efektem całorocznej pracy rolnika i jest elementem bez którego działalność rolnicza nie mogłaby być prowadzona. Rolnicy zdają sobie z tego sprawę, że w produkcji rolnej nie mogłaby być prowadzona bez inwestowania w mienie trwałe w postaci budynków, wyposażania gospodarstwa rolnego jak i maszyn rolniczych wartość tych ostatnich bardzo wzrosła w ciągu tych 2-3 lat.

Celowo więc zwracam uwagę na kwestię doszacowania wysokości sumy ubezpieczenia, na które mienie rolnicze jest ubezpieczane. Zachęcam każdego rolnika, aby przed wznowieniem umowy ubezpieczenia, skonsultował się ekspertem, pośrednikiem ubezpieczeniowym, którzy doradzą mu jak kształtują się realne ceny maszyn rolniczych, jak i budynków obecnie na rynku. Wartość maszyn rolniczych dynamicznie wzrosła nie tylko powodu inflacji, ale też i braku ich dostępności na rynku.

Szacujemy w Generali, że w niektórych przypadkach 30-procentowe do nawet 50-procentowych wzrostów wartości maszyn rolniczych w ciągu ostatnich 3 lat.

W dużym uproszczeniu można przyjąć, że dzisiejsza wartości używanych maszyn rolniczych odpowiada ich kosztom zakupu sprzed kilku lat. Dlatego w polisie trzeba uwzględniać realną wartość wyposażenia rolniczego, która zmienia się z roku na rok.

Nawet najlepsze i najbardziej korzystne ubezpieczenie, ale z niedoszacowaną wartości majątku rolnika w tym i maszyn rolniczych, nie pokryje całkowicie powstałej szkody ubezpieczeniowej. Oznacza to że taka polisa ubezpieczeniowa nie zagwarantuje rolnikowi całkowite pokrycie kosztów zakupu maszyny rolniczej o porównywalnych parametrach lub opłacalne usunięcie szkody z powodu niedoszacowanej sumy ubezpieczenia.

(AK): Czy potwierdza Pan, że nowocześni rolnicy coraz częściej narażeni są na kradzież kosztownego sprzętu rolnego z zakresu rolnictwa cyfrowego?

(MG): W ciągu ostatnich 2 lat obserwujemy w Generali znaczący wzrost kradzieży drogiego wyposażenia dodatkowego maszyn rolniczych. Jest to zazwyczaj sytuacja, gdzie rolnicy doinwestowują swoje maszyny dokupując kosztowne nawigacje sanitarne wraz całym nowoczesnym osprzętem. Mówimy tu bardzo dużych wydatkach w gospodarstwie rolnym - sięgających od kilku tysięcy, kończąc nawet na kilkudziesięciu tysiącach złotych przy inwestycji w jedno tylko urządzenie.

W tym wypadku też apeluje do rolników, aby przy zawarciu nowego ubezpieczenia sprawdzali czy te dodatkowe urządzenia, nawigacje, systemy satelitarne będą w całości objęte odpowiednią kwotą oraz czy OWU przewidują w ogóle ochronę takiego urządzenia. Wystarczy zapytać pośrednika czy zakupywane ubezpieczenie obejmuje swoim zakresem szkody związane z kradzieżą tego typu sprzętu.

Dodatkowym ryzykiem jest same uszkodzenie maszyn rolniczych w czasie pracy. W tym wypadku ubezpieczenie powinno pokryć w całości tak powstałą szkodę, która może wpływać nie tylko na kondycję finansową gospodarstwa ale też i ciągłość prowadzonych prac rolnych. Jeżeli rolnik nie ma odpowiednio dobranego ubezpieczenia to wtedy musi odstąpić od użytkowania takiej maszyny lub musi znaleźć dodatkowe środki na jej naprawę, co nie pozostaje bez wpływu na finanse gospodarstwa rolnego. Najniższym kosztem jest to najlepiej zrealizować poprzez właśnie dobór właściwego zakresu ubezpieczenia maszyn rolniczych i co ważniejsze na odpowiednio wysoką sumę.

(AK): Jak rolnicy mogą skutecznie ustrzec się przed ryzykiem utraty mienia?

(MG): Rolnicy mogą w pewnym sensie ustrzec przed ryzykiem utraty mienia. Jak? Najprościej mogą nie posiadać tego mienia. Odkładając żarty na bok, w dzisiejszych czasach trudno wyobrazić sobie nowoczesne gospodarstwa, aby funkcjonowały bez inwestowania w odpowiedni park maszynowy.

Nowoczesne gospodarstwo wykorzystując ubezpieczenie, stosunkowo niskim kosztem pozwala na zminimalizowanie powyższego ryzyka, które jeżeli zmieni się w całkowitą szkodę to liczone jest w tysiącach złotych w przypadku gdy mówimy o maszynach rolniczych. W Generali otrzymujemy zgłoszenia w dziesiątkach tysięcy takich szkód rocznie związanych z uszkodzeniem maszyn rolniczych.

Warto więc zadbać w gospodarstwie, aby ochrona ubezpieczeniowa maszyn rolniczych była świadczona na podstawie warunków właściwie dobranych do danego rodzaju wyposażenia rolniczego. Oznacza to, że nie możemy ubezpieczać maszyn rolniczych na bazie warunków stanowionych tal jak w przypadku przygotowywania polis samochodów osobowych. To są zupełnie inne ryzyka i inne koszty. To jest inna charakterystyka zdarzeń. Pamiętajmy, że nie ubezpieczamy się po to, aby zapłacić za jakąś tam składkę, ale robimy to po aby w razie dojścia do zdarzenia, szkoda była zlikwidowana sprawnie i szybko. Dlaczego? Rolnik dobrze ubezpieczony ma otrzymać szybko wypłatę odszkodowania pozwalającą mu na dalsze płynne prowadzenie działalności rolnej przed powstaniem szkody. Dzięki temu maksymalnie minimalizuje straty w gospodarstwie rolnym i to powinien być główny cel ubezpieczenia się.

(AK): Dziękuję za rozmowę.