NWwR OnLine: Dlaczego warto zainwestować w ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznej?

Sergiusz Lenhardt z firmy Concordia Polska wyjaśni dlaczego warto ubezpieczyć instalację fotowoltaiczną i ile to kosztuje. O tym i o wiele innych aspektach ubezpieczenia fotowoltaiki dowiecie się w trakcie panelu "Odnawialne źródła energii – inwestycja w przyszłość".

Sergiusz Lenhardt, menedżer produktu, Biuro Ubezpieczeń Rolnych, Concordia Polska TU zawita 29 października br. do naszego studia telewizyjnego Farmera, aby przekonać Was o zasadności ubezpieczania instalacji fotowoltaicznych. Ile to kosztuje? Jaki jest zakres takiego ubezpieczenia i na co zwrócić uwagę przy zakupie polisy ubezpieczeniowej? Tego dowiecie się w trakcie Narodowych Wyzwań w Rolnictwie OnLine.

cytat-3.jpg

- Instalacja fotowoltaiczna to spory wydatek. Rozpiętość cenowa jest różna ale można przyjąć, że koszt instalacji dla przeciętnej rodziny (5 kW) waha się między 22 tys. a 32 tys. zł. Oczywiście są i większe instalacje, dlatego urządzenie wraz z oprzyrządowaniem z pewnością będzie stanowić ważny składnik majątku nabywcy. Mimo tego, że inwestycję w fotowoltaikę uznaje się aktualnie za inwestycję pewną, niektórych sytuacji po prostu nie da się przewidzieć lub uniknąć. Można się jednak zabezpieczyć przed ich negatywnymi konsekwencjami i ubezpieczyć się. Gradobicie, silny wiatr, przepięcia powstałe np. na skutek wyładowań atmosferycznych należą do najczęstszych przyczyn uszkodzeń, a nawet zniszczenia instalacji. Dlatego wybierając ubezpieczenie odnawialnych źródeł energii należy upewnić się, czy tego rodzaju zdarzenia znajdują się w zakresie umowy ubezpieczenia. Nie bez znaczenia jest również odpowiednie dopasowanie sumy ubezpieczenia, będącej górnym limitem odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Jeśli określimy ją na zbyt niskim poziomie, to choć potencjalnie ubezpieczenie będzie tańsze, prawdopodobnie nie pozwoli na odpowiednią rekompensatę szkody - podkreśla Sergiusz Lenhardt, menedżer produktu, Biuro Ubezpieczeń Rolnych, Concordia Polska TU.

O Narodowych Wyzwaniach w Rolnictwie OnLine

Wszystkie wykłady, debaty i rozmowy najnowszej edycji NWwR będą mogli Państwo śledzić na żywo w serwisie farmer.pl. Dzięki rejestracji, każdy uczestnik otrzyma Pakiet Online, który obejmuje: dostęp do transmisji live wydarzenia Narodowe Wyzwania w Rolnictwie OnLine (28-29 października 2020 r.), dostęp do czatu z możliwością komentowania (28-29 października 2020 r.), dostęp do rozszerzonej wersji komunikatora (wysyłanie i otrzymywanie wiadomości od uczestników wydarzenia).