Prawo cywilne przewiduje swobodę umów, jednak granicą tej swobody są m.in. czynności mające na celu obejście prawa. Poniżej o tym, kiedy możemy mówić o takich sytuacjach i jaki jest skutek czynności mających na celu obejście prawa.

W kodeksie cywilnym nie zawarto definicji czynności mających na celu obejście prawa. Jednak orzecznictwo sądowe odwołuje się w tym zakresie do definicji sformułowanych w doktrynie, zgodnie z którymi przez czynność prawną podjętą w celu obejścia ustawy rozumie się czynność wprawdzie nieobjętą zakazem prawnym, ale podjętą w celu osiągnięcia skutku zakazanego przez prawo. W umowach zawieranych przez rolników również zdarzają się zapisy mające na celu obejście prawa.

Obejście prawa w umowie dzierżawy

W art. 695 § 1 k.c. ustawodawca wyznaczył maksymalny okres, na jaki może być zawarta umowa dzierżawy na czas oznaczony – przyjmując, że jest to okres trzydziestoletni, a jeśli umowa dzierżawy zawarta zostanie na czas dłuższy niż lat 30, to po upływie tego terminu należy ją traktować jako umowę zawartą na czas nieoznaczony. Przepis ten nie przewiduje odstępstwa od tej zasady, co oznacza, że postanowienie umowne skonstruowane w taki sposób, że po upływie 30 lat umowa dzierżawy – na skutek jej przedłużenia – nadal miałaby obowiązywać na czas oznaczony, tj. przez kolejne 30 lat, jest sprzeczne z ustawą. Dlatego też jeśli w umowie dzierżawy znajdzie się postanowienie, że umowa dzierżawy zawarta na 30 lat po upływie tego czasu zostaje przedłużona na dalsze 30 lat – to postanowienie takie jest nieważne, bo jest to obejście prawa [Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 marca 2014 r. (II CSK 290/13)] (...).