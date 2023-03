"W miarę szybkie" wymieszanie obornika na polu - niby taka prosta i sensowna praktyka w ramach ekoschematu rolnictwo węglowe, za którą można otrzymać dodatkowe pieniądze. Niestety, w praktyce wcale taka nie jest. Pytań od rolników wciąż wiele, konkretnych odpowiedzi ze strony decydentów dla odróżnienia niewiele.

Zadzwonił do redakcji Pan Michał: - Zadeklarowałem we wniosku o dopłaty, że będę przeorywał obornik w ciągu 12 godzin od wywiezienia na pole. Wywiozłem, część zdążyłem przeorać ale spadł deszcz i nie miałem już jak wjechać na pole, żeby dokończyć w ciągu tych 12 godzin. I co teraz? Dopłata przepadła? Co teraz z tym wnioskiem? - zapytał.

Inny rolnik pisze: - Mam pytanie odnośnie ekoschematu wymieszania obornika w ciągu 12h od aplikacji. Czy dobrze rozumiem, że w marcu składając wniosek obszarowy będę musiał zaznaczyć te działki, na których został zastosowany obornik, ale i też te, na których będę stosował na jesieni? Co w przypadku, gdy zadeklaruje, że na działkach a,b,c będę stosował jesienią obornik a w praktyce wyjdzie iż obornika starczy mi tylko na dwie pierwsze a nie trzy lub będę chciał zastosować go jednak na innych działkach? Druga sprawa - obornik ma być wymieszany, czyli jak konkretnie? Czy przyorany? Kto to będzie sprawdzał? No wiem, że mam zrobić zdjęcie, ale jak Agencja rozróżni wymieszanie od przyorania po zdjęciu?

Możliwa jest korekta wniosku o dopłaty

Odpowiedź, która się nasuwa jako pierwsza dla obu pytań - rolnik ma możliwość dokonania korekty we wniosku o dopłaty. Zarówno w przypadku składania wniosków, jak i wprowadzania w nich modyfikacji, ostateczny termin to w tym roku 9 czerwca.

Swego rodzaju "uspokajające" - bo zdajemy sobie sprawę, że nie do końca wyczerpujące temat - wyjaśnienie w powyższych kwestiach otrzymaliśmy też z resortu rolnictwa.

- MRiRW uprzejmie informuje, że praktyka Wymieszanie obornika na gruntach ornych w terminie 12 godzin od jego aplikacji jest jedną z ośmiu praktyk w ramach ekoschematu Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi. Ekoschemat ten opiera się na systemie punktowym, co oznacza, że płatność wyliczana jest z uwzględnieniem liczby praktyk wybranych do realizacji, ich rodzaju (każdej z praktyk przypisano wartość punktową), a także powierzchni, na której mają być realizowane. Co istotne, przyznanie tej płatności będzie możliwe, gdy rolnik spełni warunek wejścia jakim jest uzyskanie minimalnej liczby punktów zależnej od powierzchni gospodarstwa - napisał w odpowiedzi Dariusz Mamiński, radca w Wydziale Prasowym Departamentu Komunikacji i Promocji MRiRW.

Czyli, jeśli nie uda się zdążyć wymieszać obornika w określonym czasie, albo nie wyjdzie to z innych powodów, to... trudno. Los tak chciał. Rolnik może "nadrobić" tę stratę innymi praktykami w ramach ekoschematu rolnictwo węglowe.

Jak liczyć punkty w ekoschemacie rolnictwo węglowe?

Każdej z praktyk i każdemu z wariantów w ramach płatności do ekoschematów w ramach rolnictwa węglowego i zarządzania składnikami odżywczymi przypisana została inna wartość punktowa. I tak:

Ekstensywne użytkowanie trwałych użytków zielonych z obsadą zwierząt – 5 pkt Międzyplony ozime lub wsiewki śródplonowe – 5 pkt Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia:

a) w wariancie podstawowym – 1 pkt

b) w wariancie z wapnowaniem -3 pkt Zróżnicowana struktura upraw – 3 pkt Wymieszanie obornika na gruntach ornych w terminie 12 godzin od jego aplikacji – 2 pkt Stosowanie nawozów naturalnych płynnych innymi metodami niż rozbryzgowo – 3 pkt Uproszczone systemy uprawy – 4 pkt Wymieszanie słomy z glebą – 2 pkt.

Przelicznik – 1 pkt to ok. 100 zł.

Jeżeli rolnik chce ubiegać się o płatności w ramach ekoschematów w ramach płatności do rolnictwa węglowego i zarządzania składnikami odżywczymi to musi uzyskać minimalną liczbę punktów. Rozporządzenie o ekoschematach określa sposób wyliczania tej wartości: w pierwszej kolejności należy obliczyć jaką powierzchnię stanowi 25% powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie. Otrzymany wynik należy pomnożyć przez najwyższą liczbę punktów przypisaną poszczególnym praktykom. Mając na uwadze, że najwyższą liczbę stanowi 5 pkt/ha to wynik otrzymany z wyliczenia 25% powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie należy pomnożyć przez 5 pkt/ha.

Dla przykładu gospodarstwo o powierzchni 10 ha użytków rolnych musi uzyskać minimalną liczbę punktów 12,5 pkt, co zostało wyliczone w następujący sposób:

25% * 10 ha =2,5 ha

2,5 ha * 5 pkt/ha = 12,5 pkt

Oznacza to, że jeżeli rolnik posiada gospodarstwo o powierzchni 10 ha, to chcąc wnioskować o przyznanie płatności w ramach ekoschematów w ramach rolnictwa węglowego i zarządzania składnikami odżywczymi powinien realizować wybrane przez siebie praktyki w takiej liczbie i na takiej powierzchni, która pozwoli mu uzyskać minimum 12,5 pkt.

Przyoranie i wymieszanie obornika to to samo

Dariusz Mamiński w odpowiedzi udzielonej redakcji farmer.pl przypomniał też, że:

- Rolnik we wniosku o przyznanie płatności do rolnictwa węglowego i zarządzania składnikami odżywczymi wskazuje działki rolne, na których w danym roku kalendarzowym chce realizować praktykę Wymieszanie obornika na gruntach ornych w terminie 12 godzin od jego aplikacji.

Warunkiem przyznania punktów za realizację tej praktyki jest przesłanie zdjęć geotagowanych, z wykorzystaniem aplikacji udostępnionej przez do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zdjęcia należy przesyłać w terminie 14 dni od dnia zrealizowania praktyki (jeżeli była ona zrealizowana po dniu, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności, i nie później niż do dnia 7 listopada w roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności) albo w terminie 14 dni od dnia, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności (jeżeli praktyka była zrealizowana, przed dniem złożenia tego wniosku o przyznanie płatności). Na zasadzie odstępstwa w roku 2023, w przypadku jeżeli rolnik nie będzie mógł wykonać zdjęcia geotagowanego, będzie on obowiązany do dostarczenia oświadczenia o wykonaniu praktyki oraz do prowadzenia rejestru zabiegów agrotechnicznych, w którym znajdą się zapisy potwierdzające jej wykonanie - zastrzegł radca resortu rolnictwa.

W załączeniu poniżej - wzór takiego oświadczenia.

- W kwestii dotyczącej pytania o kwalifikujące się zabiegi agrotechniczne należy zauważyć, że przepisy rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności w ramach schematów na rzecz klimatu i środowiska w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 wskazują, że punkty za realizację praktyki są przyznawane zarówno w przypadku wymieszania, jak również przyorania obornika, traktując je jako równoważne dla realizacji celu praktyki - dodał Dariusz Mamiński.

Dopłaty 2023 – do tej pory przyjęto ponad 33 tys. wniosków

Jak informuje ARiMR, do 24 marca wnioski o dopłaty bezpośrednie za 2023 r. złożyło ponad 33 tys. rolników. Nabór rozpoczął się 15 marca i potrwa do 15 maja br. Prowadzony jest wyłącznie za pomocą internetowej aplikacji eWniosekPlus.

Tradycyjnie dokumenty będzie można dostarczyć również po tym terminie, ale za każdy roboczy dzień opóźnienia płatność będzie pomniejszana o 1 proc. Z kolei korekt we wnioskach bez konsekwencji finansowych będzie można dokonywać do 31 maja 2023 r. Po tej dacie płatności do powierzchni objętych zmianami będą również obniżane o 1 proc. za każdy dzień zwłoki. Zarówno w przypadku składania wniosków, jak i wprowadzania w nich modyfikacji, ostateczny termin to 9 czerwca 2023 r.

W 2022 roku do Agencji wpłynęło 1,265 mln wniosków o przyznanie dopłat. Dotychczas z tytułu płatności bezpośrednich i obszarowych z PROW za 2022 rok do rolników trafiło 18,2 mld zł.