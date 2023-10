Jak pamiętamy, w tym roku KE zgodziła się kolejny raz na odstępstwo w stosowaniu GAEC 7 (obowiązek zmianowania upraw) i GAEC 8 (norma ta nakazuje gospodarstwom powyżej 10 ha gruntów ornych przeznaczenie ich odsetka na obszary nieprodukcyjne, zwane ugorami).

O przedłużenie tej derogacji na 2024 r. wnioskowały już zarówno organizacje rolnicze, jak i same (niektóre) państwa członkowskie. Według informacji, jakie pojawiały się w przestrzeni publicznej, decyzja w tej sprawie miała zapaść po żniwach. Ale póki co cisza.

Może to i dobrze, bo ponowne, unijne odstępstwo od wymogu ugorowania części gruntów w gospodarstwie, wbrew pozorom, wcale nie musi być w interesie polskich rolników. Dlaczego?

Na ten aspekt "zwrócił" uwagę - w rozmowie z farmer.pl - Janusz Wojciechowski, komisarz UE ds. rolnictwa.

- Zwróciłem się do przewodniczącej KE na uruchomienie inicjatywy związanej z dalszym zawieszeniem normy GAEC 8. Zrobiłem to po ostatnich prognozach zbiorów zbóż w UE, które okazały się mniejsze niż pierwotnie zakładano (nadwyżki zbóż nie będą takie, jak prognozowano). Wziąłem tu też pod uwagę oczekiwania samych rolników, organizacji rolniczych, uznałem że są podstawy, żeby to zawieszenie przedłużyć. Ale to jest sprawa dość trudna prawnie tym razem, dlatego że nie wystarczy już sama decyzja KE (jak poprzednio), a musi być aprobata całego Parlamentu Europejskiego i Rady. Oczywiście musi być najpierw inicjatywa Komisji - a o tym powiedziałem na początku - poinformował komisarz Wojciechowski.