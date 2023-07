Od 1 lipca rolnik może sobie więcej dodatkowo "dorobić" bez konieczności rezygnacji z ubezpieczenia w KRUS.

Od 1 lipca minimalne wynagrodzenie za pracę wzrasta do 3600 zł, a stawka godzinowa do 23,50 zł. To druga w tym roku podwyżka płacy minimalnej. Obecnie jest ona wyższa o 19,6 proc. w stosunku do najniższego wynagrodzenia, które obowiązywało w 2022 r.

Rolnik może więcej "dorobić"

Płaca minimalna obowiązuje też w rolnictwie.

Rolnicy mogą bez konieczności rezygnacji z ubezpieczenia w KRUS dorobić sobie do wysokości minimalnego wynagrodzenia. Od 1 lipca 2023 jest to właśnie kwota 3600 zł brutto. Pracę dodatkową rolnik może wykonywać na podstawie umowy zlecenie.

Kwota zarobku nie może przekroczyć wartości minimalnego wynagrodzenia.

W przyszłym roku może być jeszcze wyższa stawka

Warto zaznaczyć, że 13 czerwca Rada Ministrów przyjęła propozycje wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej, które mają obowiązywać w 2024 r. Zaproponowano, by od stycznia najniższa pensja wynosiła 4242 zł brutto, a od lipca wzrosła do 4300 zł brutto. Według propozycji minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych wzrosłaby od 1 stycznia do 27,70 zł, a od 1 lipca - 28,10 zł.

Teraz propozycją minimalnego wynagrodzenia w 2024 r. zajmie się Rada Dialogu Społecznego. Jeśli przedstawiciele pracowników, pracodawców i rządu nie uzgodnią wspólnego stanowiska rząd ustali minimalne wynagrodzenie w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, które jest ogłaszane do 15 września w Dzienniku Ustaw.