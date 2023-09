Zaliczki na poczet płatności bezpośrednich będą wypłacane rolnikom od 15 października - zapewnił podczas czwartkowego spotkania z rolnikami z Lubelszczyzny i Podkarpacia minister Robert Telus. Jakich stawek należy się spodziewać?

Minister rolnictwa i rozwoju Robert Telus spotkał się w czwartek z przedstawicielami rolników, którzy protestowali na przejściu granicznym. Rozmowy dotyczyły m.in. sytuacji na rynku zbóż i nawozów wieloskładnikowych.

W trakcie tego spotkania padło z ust ministra m.in. takie ważne zdanie: - zaliczki na poczet płatności bezpośrednich będą wypłacane rolnikom od 15 października.

System informatyczny ARiMR już działa dobrze?

Zapewnienie ministra rolnictwa o niezagrożonym terminie wypłat zaliczek na poczet płatności bezpośrednich jest ważne szczególnie w kontekście niedawnych informacji o problemach z funkcjonowaniem systemu informatycznego ARiMR.

Ze słów ministra Telusa wynika więc, że sytuacja wydaje się być opanowana, choć nadal - biorąc pod uwagę na przykład wciąż przesuwany w czasie start naboru wniosków o wsparcie na Rozwój małych gospodarstw - może budzić obawy.

Ile wniosków o dopłaty złożyli rolnicy? Ile pieniędzy dostaną?

Przypomnijmy, w tegorocznej kampanii do ARiMR wpłynęło ok. 1,24 mln wniosków o przyznanie dopłat.

W jakiej konkretnie kwocie (mówimy tu o polskiej walucie) będą rolnikom wypłacane będzie wiadomo dopiero po tym, jak Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikuje konkretne stawki płatności. A te znowu będą znane - jak poznamy oficjalny kurs euro do dopłat.

W ub. roku kurs euro do dopłat bezpośrednich przyjęto na poziomie 4,8483 zł.

Kurs wymiany euro na zł według Europejskiego Banku Centralnego z dnia 14 września 2023 r. to 4,6275 zł/euro.

Jest więc - póki co - niższy niż w ub. roku.

Dla porównania w 2021 r. - według danych na 30 września - euro było warte 4,6197 zł, a w 2020 r. kosztowało 4,5462 zł.

Dla przypomnienia: do wyliczenia dopłat przyjmowany jest kurs euro podawany przez Europejski Bank Centralny w ostatnim roboczym dniu września - albo średni kurs dla całego tego miesiąca. Z tej drugiej możliwości wolno skorzystać wtedy, gdy w ostatnim dniu września kurs różni się znacząco od średniego.

Wg danych EBC, 1 września br. kurs osiągnął poziom 4,4685 zł/euro, 4 września br. - 4,4663 zł/euro, 5 września - 4,4890, 6 września - 4,5010, 7 września - 4,5883, 8 września - 4,6213, 11 września - 4,6438, 12 września - 4,6600, 13 września - 4,6243.

Wypłata zaliczek dopłat bezpośrednich to termin od 16 października do 30 listopada (15 października to w tym roku niedziela), z kolei od 1 grudnia wypłacana jest pozostała kwota. A przynajmniej powinna być wypłacana. ARiMR ma czas na rozliczenie wszystkich dopłat do końca czerwca kolejnego roku.

Zgodnie z przepisami wszystkie kraje członkowskie mają prawo wypłacać zaliczki na poczet płatności bezpośrednich w wysokości 50%, ale z uwagi na "sytuację nadzwyczajną" zaliczki te mogą być wypłacane w wyższej kwocie, i w ostatnich latach były. Również w tym roku można się spodziewać wypłaty zaliczek na poziomie 70% należności.