Od środy, 20 września br., można podpisać i wysłać wniosek suszowy w aplikacji Zgłoś szkodę rolniczą.

Przypomnijmy, warunkiem ubiegania się o pomoc suszową jest złożenie protokołu z oszacowania szkód wygenerowanego przez aplikację publiczną. Taki wniosek należy złożyć do 15 października br., właśnie za pośrednictwem publicznej aplikacji.

Jak pamiętamy, sama aplikacja została uruchomiona w lipcu br., jednak, zgodnie z ówczesną informacją resortu rolnictwa - ostateczne wysłanie wniosku miało być możliwe dopiero od 20 września br.

Kto może złożyć wniosek o oszacowanie strat?

Wiosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy może złożyć każdy producent rolny, który złożył wniosek o przyznanie płatności w roku, w którym wystąpiła susza i posiada on Profil Zaufany tylko jeden raz.

W związku z wieloma skargami na działanie rządowej aplikacji suszowej w poprzednich sezonach, w tym roku producenci rolni mogli zgłosić wystąpienie szkód w terminie umożliwiającym ich oszacowanie przez powołaną przez wojewodę Komisję ds. szacowania strat, nie później jednak niż do dnia 15 września roku wystąpienia szkody. Komisja powinna oszacować szkody spowodowane przez suszę w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku przez producenta rolnego, nie później niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji i nie wcześniej niż od wschodów upraw.

Komisja powinna złożyć jeden raport z oszacowania szkód w danym gospodarstwie rolnym za pomocą publicznej aplikacji w terminie 60 dni od dnia oszacowania szkód spowodowanych przez suszę nie później niż do dnia 15 października roku wystąpienia suszy oraz przekazać uwierzytelniony przez członków komisji wydruk tego raportu wojewodzie właściwemu ze względu na miejsce powstania szkód.

Bez aplikacji ani rusz

Warto pamiętać, że zgłoszenie przez producenta rolnego wniosku o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę przez komisję powołaną przez wojewodę nie zastępuje złożenia przez tego rolnika wniosku za pośrednictwem publicznej aplikacji, która generuje protokół lub kalkulację z oszacowania szkód.

Protokół będzie trzeba złożyć razem z wnioskiem do ARiMR w terminie określonym przez ARiMR.

Wg ostatnich informacji, rząd pracuje jeszcze nad zmianą prawa, które w efekcie ma wprowadzić przepisy, zgodnie z którymi do wniosku o pomoc w związku z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych producent rolny będzie zobowiązany dołączyć protokół oszacowania szkód zawierający adnotację sporządzoną przez wojewodę potwierdzającą wystąpienie szkód.

Wstępnie szacuje się, że na wypłatę pomocy w ramach strat w uprawach rolnych budżet państwa będzie musiał wyasygnować ok. 1,497 mld zł.