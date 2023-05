- Uchwalona przez Sejm ustawa to stabilność prawna użytkowników wieczystych inwestujących na gruntach publicznych. Przedsiębiorcy będą mogli w łatwy sposób stać się właścicielami gruntów, które mają w użytkowaniu wieczystym. W perspektywie przełoży się to na rozwój przedsiębiorstw i regionów, a w ujęciu globalnym wpłynie na wzrost potencjału gospodarczego kraju. Prawo użytkowania wieczystego zostało wprowadzone do systemu w mrocznych czasach PRL. Eliminujemy niepewność co do zmieniających się w czasie opłat za użytkowanie wieczyste i co do możliwości dalszego stabilnego korzystania z gruntu – ocenia minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.