Ustawa o ochronie gruntów rolnych jest nieskuteczna, co skutkuje degradacją wartościowych rolniczo terenów - alarmują izby rolnicze. Zarastające działki są przekwalifikowywane na lasy.

Zakrzaczone działki znajdujące się w rozłogu pól uprawnych, przy modernizacji obrębów geodezyjnych coraz częściej przekwalifikowywane są na grunty leśne. W efekcie mamy do czynienia z postępującą degradacją gruntów rolniczych. Krajowa Rada Izb Rolniczych domaga się nowelizacji ustawy o ochronie gruntów rolnych, bo w obecnej formie prawo nie chroni wartościowej ziemi, która winna być przeznaczona pod uprawę.

Degradacja sankcjonowana

W przesłanym do Ministerstwa Rolnictwa wniosku, KRIR wnosi o nowelizację ustawy, tak by przepisy jasno określały, że "samoistne zalesienie gruntów, uwzględnionych w ewidencji gruntów jako użytki rolne, jest degradacją użytku rolnego".

Według rolniczego samorządu, prawo winno również obligować właściciela takiej działki - pod groźbą sankcji - do usunięcia niezgodnych z przeznaczeniem gruntu zalesień i zakrzaczeń.

"Ponadto, proponuję wprowadzenie obowiązku usunięcia samosiewek w odległości 1,5 metra od granicy z polem użytkowanym przez rolnika" - pisze we wniosku do resortu prezes KRIR Wiktor Szmulewicz.

Rolnicy tracą przez cudze zaniedbania

Jak argumentują izby, zarastające pola stanowią coraz większy problem dla rolników, którzy wciąż uprawiają swoje grunty. Prowadzi to do zmniejszania plonów i kłopotów z uzyskaniem dopłat, bowiem na ortofotomapach widać, że krzaki i samosiejki zachodzą na sąsiednie pole. Nierzadko z powodu dzikich zalesień dochodzi tez do uszkodzeń maszyn rolniczych.

KRIR stanowczo domaga się uregulowania tej kwestii, bo prawo nie może narażać na straty rolników z powodu zaniechań i zaniedbań właścicieli sąsiednich gruntów.