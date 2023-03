Wicepremier Henryk Kowalczyk polecił w tym roku ODR-om, by te pomagały rolnikom w wypełnianiu eWnioskówPlus bezpłatnie w ramach porady doradczej. Ale doradcy nie chcą wypełniać wniosków o dopłaty "za darmo" i zapowiadają strajk włoski.

Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk zwrócił się do dyrektorów ośrodków doradztwa rolniczego o podjęcie przez ośrodki intensywnych działań, polegających na bezpłatnym wsparciu rolników w przygotowaniu wniosków o płatności bezpośrednie podczas tegorocznej kampanii. Powyższe wynika z faktu, że w bieżącym roku płatności bezpośrednie będą po raz pierwszy udzielane wg nowych zasad, wynikających z Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Doradcy sygnalizują utracone dochody

Do redakcji farmer.pl napisał jeden z pracowników ODR, pragnący - co oczywiste - zachować anonimowość:

- Jestem pracownikiem ODR i na odprawie z kierownictwem jako pracownicy otrzymaliśmy pierwsze wytyczne odnośnie wypełniania wniosków rolnikom na dopłaty bezpośrednie, których nabór zacznie się 15.03.2023 roku. Z otrzymanych informacji wynika, że cały koszt tzw. "kiełbasy wyborczej" rządu dotyczącej "darmowego wypełniania wniosków o dopłaty bezpośrednie" spadnie na nas pracowników. Otóż do tej pory w umowach o pracę mieliśmy zagwarantowane wynagrodzenie minimalne plus premie w wysokości 18% od przychodu z wypełnionego wniosku, co wydawało się uczciwym podejściem (premia od wydajności pracownika). Obecnie mamy potwierdzenie, że wszystkie wnioski o dopłaty bezpośrednie mamy wykonywać za darmo. Ponad to zakomunikowano nam, że mamy ustalać grafik tak, aby biura były czynne codziennie do godziny 19 (oczywiście o żadnych płatnych nadgodzinach nie ma mowy pomimo pracy na jedną zmianę). Dodatkowo to na nas ma spadać odpowiedzialność za spiętrzanie się kolejek chętnych (mamy dzwonić do rolników i poganiać ich aby na ostatnią chwilę nie było zatorów), a wszystkie dotychczasowe działania mamy na bieżąco raportować w celu weryfikację wydajności pracownika. Przy obecnym galimatiasie jaki jest z rozporządzeniami dotyczącymi zarówno ekoschematów, jak i norm GAEC czy SMR szkolenia rolników zajmą sporo czasu, a gdzie tu czas na wypełnianie wniosków? - pyta w liście do redakcji pracownik ODR.

I dodaje:

- Pragnę zaznaczyć też, że do tej pory wypełnianie 1 wniosku w aplikacji eWniosekPlus zajmował doradcy co najwyżej kilkanaście minut (max 30 minut), a obecnie wstępnie licząc około 1-2 godzin. W tej sytuacji wydaje się nieuniknione sytuacje, w której rolnicy przyjdą na 7 godzinę do ODR i do godziny 19 nie zostaną obsłużeni z powodu zbyt małej liczby osób wypełniających wnioski. Piszę tak, gdyż w poprzednich naborach wniosków normą były w godzinach porannych już kolejki kilkudziesięcioosobowe. Oczywistym wydaje się fakt, że przy zabraniu premii motywacyjnych może dojść do sytuacji, że pracownicy (nie wszyscy) będą wypełniać wnioski "po łepkach" w celu wyrobienia normy narzuconej przez "górę" i grono rolników nie zostanie poinformowanych o możliwości wyboru dodatkowo niektórych ekoschematów, co poskutkuje obniżeniem w znacznym stopniu sumy wypłaconych pieniędzy. I teraz nasuwa się pytanie co byłoby lepsze z pozycji rolnika: zapłacenie doradcy za wypełnienie wniosku (średnia kwota w zeszłym roku to pomiędzy 50 a 300 złotych) za wniosek czy cieszyć się z darmowego wypełniania i utraty kilkunastu bądź więcej tysięcy złotych poprzez robienie wniosków hurtowo "byle więcej i szybciej".

Będzie strajk włoski w ODR-ach?

Zdesperowany pracownik ODR napisał też:

- Zwracam się do Pani z prośbą o nagłośnienie tego tematu, gdyż jako pracownicy nie godzimy się na dokładanie obowiązków i utratę premii ze względu na chwytliwe hasło przed wyborcze pt. "wnioski wypełnią dla Wasz za darmo", oraz co zrobi Ministerstwo Rolnictwa, gdy zdenerwowani pracownicy zaplanują np. strajk włoski co rozwścieczy tylko rolników?

O zajęcie stanowiska w sprawie zacytowanego listu do redakcji poprosiliśmy Biuro Prasowe MRiRW. Jak tylko je otrzymamy, oczywiście poinformujemy o jego treści.

Jak natomiast wynika z informacji przekazanej redakcji farmer.pl przez Dariusza Mamińskiego, radcy w Wydziale Prasowym Departamentu Komunikacji i Promocji MRiRW, wsparcie rolników w przygotowaniu wniosków o płatności bezpośrednie będzie realizowane przez ODR w ramach zadań z zakresu doradztwa rolniczego, w oparciu o przepisy art. 4 ust. 2 ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego.

- Na wykonywanie zadań z zakresu doradztwa rolniczego – w tym na wynagrodzenia dla pracowników - ośrodki otrzymują z budżetu państwa dotacje celowe - zaznacza radca resortu rolnictwa.

Tylko czy to wystarczy, aby uspokoić rosnący niepokój w ODR-ach?