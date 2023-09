Poszkodowani hodowcy drobiu, którzy prowadzili gospodarstwo w latach 2019-2021 i ponieśli starty z powodu wysoce zjadliwej grypy ptaków, otrzymali blisko 132,3 mln zł wsparcia. Ale dalej walczą o pieniądze.

Producenci rolni, który w okresach 29 grudnia 2019 r. – 13 maja 2020 r. bądź 24 listopada 2020 r. – 28 lipca 2021 r. prowadzili gospodarstwo na obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym ptasią grypą, mogli - do 30 czerwca br. - ubiegać się o wsparcie z tytułu: strat w produkcji jaj wylęgowych, strat w produkcji jaj spożywczych, niepodejmowania produkcji w gospodarstwie, sprzedaży zwierząt po obniżonej cenie i strat związanych z wydłużonymi okresami tuczu.

Wśród warunków, które musiał spełnić ubiegający się o to dofinansowanie, był wymóg położenia gospodarstwa w rejonie występowania – w wymienionych przedziałach czasowych – ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz zgodne z przepisami stosowanie środków do zwalczania tej choroby. Co istotne, hodowca drobiu mógł się ubiegać o wyłącznie jeden z wymienionych rodzajów pomocy finansowej.

Jak informuje ARiMR, 29 września 2023 r. zakończono realizację wypłat z tytułu tej pomocy – na konta 570 beneficjentów trafiło blisko 132,3 mln zł.

Ale rolnicy walczą dalej o pieniądze

Zarząd KRIR na wniosek Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, zwrócił się właśnie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Roberta Telusa z wnioskiem o wprowadzenie zmian w pomocy pt. „Nadzwyczajne środki wspierania rynku w sektorze jaj i mięsa drobiowego za straty poniesione w latach 2019-2021".

Jak podkreśla samorząd rolniczy, rolnicy zgłaszają bowiem problem braku możliwości skorzystania z tej pomocy.

W czym tkwi problem?

Producenci rolni, którzy ponieśli starty w produkcji drobiarskiej, mieli otrzymać pomoc w wyniku zastosowania środków weterynaryjnych na obszarach objętych ograniczeniami, wprowadzonymi w związku z wystąpieniem ognisk grypy ptaków polegających m.in. na:

Wsparciu z tytułu strat w produkcji jaj wylęgowych, Wsparciu z tytułu strat w produkcji jaj spożywczych, Wsparciu z tytułu niepodejmowania produkcji w gospodarstwie, Wsparciu z tytułu sprzedaży zwierząt po obniżonej cenie, Wsparciu z tytułu strat związanych z wydłużonymi okresami tuczu.

W odniesieniu do wsparcia z tytułu sprzedaży zwierząt po obniżonej cenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 2023 r. w sprawie realizacji przez ARiMR zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnych środków wspierania rynku w sektorach jaj i mięsa drobiowego w Polsce, zakłada się przyznanie pomocy kiedy:

- Za sprzedaż zwierzęcia po obniżonej cenie, o której mowa w pkt 8.4, uznaje się sprzedaż tego zwierzęcia w okresie stosowania środków w zakresie zdrowia zwierząt po cenie netto niższej o co najmniej 20% niż średnia cena netto skupu tych zwierząt w zakładach drobiarskich, notowana w skali kraju, w tygodniu, w którym te zwierzęta zostały sprzedane, i opublikowana w biuletynie informacyjnym.

Rozporządzenie stanowi więc, że jeżeli hodowca w zakładanym okresie sprzedał po cenie netto niższej o co najmniej 20% niż średnia cena netto skupu tych zwierząt w zakładach drobiarskich, notowana w skali kraju, w tygodniu, w którym te zwierzęta zostały sprzedane, i opublikowana w biuletynie informacyjnym, otrzyma takie wsparcie.

- W nawiązaniu do przytoczonego warunku hodowcy drobiu są zdania, że jeżeli grypa ptaków „wybuchła” to cena sprzedaży spadła na terenie całego kraju, ponieważ m.in. wstrzymany został eksport. Należy zauważyć, że w tej sytuacji nie było hodowcy, który sprzedawał drób powyżej kosztów wyprodukowania, a niska cena sprzedaży sama w sobie nie stanowiła pokrycia kosztów produkcji - zauważa KRIR.

Zdaniem samorządu rolniczego, stworzone warunki, aby skorzystać ze wsparcia z tytułu sprzedaży zwierząt po obniżonej cenie są nie do spełnienia, wobec czego zwrócono się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zmianę przepisów prawnych programu w taki sposób, aby hodowcy drobiu mieli możliwość skorzystania ze wsparcia, które rekompensowałyby przynajmniej poniesione straty w związku z wystąpieniem niezależnych od hodowców czynników tj. grypy ptaków.