Oszukują – nie płacą za soję

„Zwracamy się z prośbą o nie promowanie firm skupujących soje lub inne płody rolne które nie są wiarygodne” – zwracają nam uwagę rolnicy w telefonach i emailach odbieranych w redakcji „Farmera”. Mowa o firmie AP Trans Energy z siedzibą w Pawonkowie, która wg słów producentów rolnych należy właśnie do takich, co jak się okazuje znajduje potwierdzenie w prowadzonych działaniach sądowych.

Temat niezapłaconych należności przez nieuczciwych przedsiębiorców od lat nie schodzi z czołówek czasopism i rolniczych serwisów informacyjnych.

Do listy nieuczciwych kontrahentów dopisywane są kolejne podmioty, a mimo tego ten ohydny proceder nie znika.

Dlaczego prawo gospodarcze pozwala na takie praktyki, a dochodzenie praw przed sądem jest długie i mozolne?

Okazuje się, że wyżej wymieniona firma nie uregulowała swoich zobowiązań wobec rolników, którzy sprzedali jej płody rolne. Chodzi m.in. o wierzytelności za skup soi.

Nie zapłacili za soję

Rolnik (jego dane osobowe pozostają do wiadomości redakcji), z którym rozmawialiśmy potwierdził nam, że do dziś nie otrzymał zapłaty za sprzedaną soję firmie AP Trans Energy Sp. z o.o. Redakcja dysponuje jego nakazem zapłaty wydanym przez Sąd Rejonowy w Częstochowie i wzywającym spółkę AP Trans Energy Sp. z o.o. do uregulowania zobowiązania wobec niego.

– Część środków finansowych za sprzedane nasiona otrzymałem po jakimś czasie, bo firma płaciła z dużymi opóźnieniami i dotychczas nie uregulowała całej płatności – powiedział nam producent.

– Sprawę zgłosiłem do sądu, który wydał nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym wobec firmy zalegającej z płatnością i on trafił do komornika z Lublińca w woj. śląskim – dodaje.

Rozmawialiśmy ze wspomnianym komornikiem sądowym, jednakże on zgodnie z obowiązującym prawem nie może udzielić nam informacji o toczącym się postępowaniu – obliguje go do tego tajemnica zawodowa wobec wierzycieli i dłużników. – Nie potwierdzam i nie zaprzeczam – oświadczył komornik sądowy. Zwróciliśmy się także do firmy, która nie zapłaciła za kupione przez nią nasiona soi, bezpośrednio do jej prezesa (telefon komórkowy jest na stronie internetowej AP Trans. Do momentu publikacji tego materiału prasowego nie uzyskaliśmy żadnego komentarza. Telefon biura podany na powyższej stronie nie odpowiada.

Utrudnianie egzekucji?

O co chodzi? Przypomnijmy, wspomniany rolnik sprzedał w minionym roku nasiona firmie AP Trans Energy Sp. z o.o. Firma nie zapłaciła za cały towar. Czy producent soi ma jeszcze szansę na odzyskanie należności? Tego dochodzi obecnie wspomniany komornik. Czy będzie mógł on wyegzekwować te należności od firmy, która prawdopodobnie już nie istnieje?

Wspomniany podmiot prowadził skup w Pawonkowie i tam też miał swoją siedzibę. Miał, bo nie wiadomo, czy nadal ma? Prawdopodobnie firma nie posiada dziś żadnego majątku, bo jej właściciele jesienią ub.r. założyli nową spółkę pod nazwą AP Energy Tłocznia Olejów Roślinnych Sp. z o.o. Nowa firma prowadzi działalność we wspomnianym Pawonkowie, ale swoją siedzibę, co wynika z KRS ma w Łodzi. Tak więc mamy taką sytuację, że zakład przetwórczy jest w tym samym miejscu, zmieniła się siedziba firmy i jej nazwa, choć nie znacznie. Czy nowa nazwa może wprowadzać w błąd tych producentów, którzy chcieliby z nią nadal współpracować? Nie zmienili się za to właściciele obu podmiotów, są ci sami. Jednakże oni nie byli członkami zarządu AP Trans Energy Sp. z o.o., nie są także członkami nowego podmiotu o nazwie AP Energy Tłocznia Olejów Roślinnych Sp. z o.o. W AP Trans Energy Sp. z o.o. byli prokurentami, są nimi także w nowym podmiocie gospodarczym założonym przez nich, czyli w AP Energy Tłocznia Olejów Roślinnych Sp. z o.o. Firma (na stronie internetowej jest AP Energy - takie samo logo starej i nowej spółki) pisze o sobie, że jest największym w Polsce zakładem do produkcji oleju sojowego oraz śruty sojowej. Największy i nie płaci swoich zobowiązań wobec dostawców?

Czym jest prokura?

Prokurent – możemy przeczytać na stronach internetowych wielu kancelarii prawnych – nie odpowiada za zobowiązania spółki (ani prywatnoprawne, czyli w obrocie z innymi kontrahentami, ani publicznoprawne – czyli podatkowe), na takich zasadach jak zarząd (czyli subsydiarnie) – o czym mówi art. 299 Kodeksu Spółek Handlowych. Brak jest na chwilę obecną przepisu, który taką odpowiedzialność by wprowadzał. Nie ma także orzecznictwa sądowego w przedmiotowym zakresie.

Prokurent odpowiada tylko za swoje działania lub zaniechania wobec spółki, w tym takie, które mogły spowodować szkodę spółki (czyli na zasadzie art. 415 k.c.), na zasadzie winy. Czyli jeśli działaniu prokurenta można przypisać winę, wówczas ponosi on odpowiedzialność odszkodowawczą wobec spółki lub innych podmiotów.

Prokura nie obejmuje uprawnienia do: zbycia przedsiębiorstwa, oddania przedsiębiorstwa do czasowego korzystania, zbycia nieruchomości i obciążenia nieruchomości.

W konsekwencji, obecnie działanie w charakterze prokurenta w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nie wiąże się z odpowiedzialnością, którą ustanawia wspomniany art. 299 Kodeksu Spółek Handlowych. Jednakże, jeśli prokurent swoimi działaniami wywołał szkodę w majątku spółki albo przyczynił się do jej powstania, wówczas może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą w oparciu o zasady ogólne wynikające z przepisu art. 415 Kodeksu Cywilnego.

Co dalej? Jeśli zabezpieczenie komornicze, którego dokonał rolnik nie będzie skuteczne, bo okaże się, że konta firmy są puste, to obecnie pozostaje czekać pokrzywdzonemu na tytuł egzekucyjny wobec dłużnika.

Do sprawy powrócimy!