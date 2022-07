Będzie można dostać „z wyprzedzeniem” do 50% maksymalnej możliwej kwoty dotacji w ramach Czyste Powietrze+. Foto. Shutterstock

Właściciele domów jednorodzinnych ubiegający się dotację od 15 lipca br. na wymianę starego pieca oraz docieplenia budynku będą mogli ubiegać się prefinansowanie, czyli wypłatę pieniędzy jeszcze przed rozpoczęciem remontu. Będzie można dostać „z wyprzedzeniem” do 50% maksymalnej możliwej kwoty dotacji w ramach Czyste Powietrze+.

Czyste Powietrze+ to jest dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, którzy wciąż mają stare piece węglowe.

Od 15 lipca br. będzie można dostać „z wyprzedzeniem” do 50% maksymalnej możliwej kwoty dotacji w ramach Czyste Powietrze+, czyli nawet do 39,5 tys. zł.

Warunkiem wypłaty prefinansowania ma być przesłanie wraz z wnioskiem o dotację umowy zawartej z wykonawcą na przeprowadzenie konkretnych prac.

Przedpłata w postaci zaliczki w ramach dofinansowania Czyste Powietrze+ trafi do wykonawcy, który będzie mógł ją wyłącznie wykorzystać na zakup i wymianę starego, nieekologicznego pieca oraz docieplenie domu.

Program Czyste Powietrze+ to ogólnopolski program dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, którzy wciąż mają stare piece węglowe. Istotą zmian w programie Czyste Powietrze jest możliwość uzyskania przez beneficjentów przedpłaty.

Część środków finansowe dotacji są uruchomiane jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji, co pomoże osobom najuboższym. Tym, którzy chcą wymienić piec w swoim domu, ale często nie mają pieniędzy, żeby podjąć się takiej inwestycji z własnych środków.

- Przeznaczamy kwotę 1,8 miliarda złotych na to działanie. Liczymy, że dzięki temu jeszcze tego lata i tej jesieni rozpoczną się remonty w polskich domach. Szacujemy, że ponad 37 tysięcy rodzin w całej Polsce może skorzystać z programu i przejść na bardziej ekologiczne źródła ogrzewania swoich domów - podkreśla Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska

Jakie warunki trzeba spełnić aby otrzymać przedpłatę z Czyste Powietrze +?

Nowe rozwiązanie jest skierowane do beneficjentów 2) i 3) części programu „Czyste Powietrze” i będzie dostępne tylko dla nowych osób składających wniosek o dofinansowanie.

Warunkiem wypłaty prefinansowania ma być przesłanie wraz z wnioskiem o dotację umowy zawartej z wykonawcą na przeprowadzenie konkretnych prac. W ramach realizowanego przedsięwzięcia możliwe będzie zawarcie do trzech umów z wykonawcami. Mogą one zostać dostarczone na etapie uzupełniania wniosku, na co wnioskodawca będzie miał 10 dni roboczych.

Prefinansowanie w wysokości do 50 proc. najwyższej możliwej wysokości dotacji, przypadającej dla danego wykonawcy, będzie wypłacane bezpośrednio na jego konto, zgodnie z maksymalnymi poziomami dofinansowania oraz warunkami programu.

Poziomy dofinansowania w zależności od miesięcznego dochodu w ramach programu Czyste Powietrze plus. Źródło: NFOŚiGW

– Prefinansowanie w programie „Czyste Powietrze” to kolejny krok w szeregu działań, których skutkiem ma być skuteczna eliminacja największego źródła smogu w Polsce, jakim są piece na paliwa stałe oraz idąca z tym parze zdecydowana poprawa stanu powietrza w naszym kraju – zaznacza Paweł Mirowski, zastępca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. – Przypomnę, że 25 stycznia br. uruchomiliśmy zmiany na rzecz najmniej zamożnych właścicieli domów jednorodzinnych, czyli finansowe wsparcie wymiany pieca i ocieplenia domu. Obecnie sprawiamy, że remont będzie można jeszcze szybciej i sprawniej przeprowadzić, dysponując niemal od razu dużą częścią pieniędzy z dotacji – podsumowuje wiceszef NFOŚiGW.

Gdzie można złożyć wniosek o przedpłatę z programu Czyste Powietrze+?

Dokumenty trzeba będzie składać wyłącznie za pośrednictwem generatora wniosków o dofinansowanie NFOŚiGW (GWD) – z możliwością podpisania wniosku elektronicznie profilem zaufanym, a w przypadku braku takiego podpisu, po przesłaniu wersji elektronicznej wniosku, wydrukowania formularza, ręcznego podpisania i przesłania pocztą lub przekazania za pośrednictwem punktu informacyjno-konsultacyjnego w gminie.

Sam wniosek o dofinansowanie (jego formularz) zostanie poszerzony o dodatkowe warunki związane z prefinansowaniem, jeśli wnioskodawca zadeklaruje chęć skorzystania z tego finansowego udogodnienia.

Ile trwa rozpatrzenie z 50% przedpłatą dofinansowania z Czyste Powietrze+?

Rozpatrzenie wniosku zainteresowanej osoby powinno trwać do 14 dni. Następnie w ciągu dwóch tygodni od zawarcia umowy z beneficjentem będzie uruchomiona transza zaliczkowa na konto wykonawcy, czyli 50 proc. przyznanej wartości dotacji jako część jego wynagrodzenia.

Po zrealizowaniu całego przedsięwzięcia właściciel remontowanego domu jednorodzinnego złoży końcowy wniosek o płatność, zawierający ostateczną fakturę, protokół odbioru, który będzie dokumentował wykonanie całości prac oraz potwierdzenie uregulowania wkładu własnego przez beneficjanta.

Rozpatrzenie wniosku o płatność przez właściwy terytorialnie wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wraz z wypłatą pozostałych pieniędzy z dotacji, powinno nastąpić w ciągu 30 dni od daty złożenia dokumentu przez beneficjenta.