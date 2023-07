Państwo dopłaci firmom skupowym 200 zł do tony sprzedanej kukurydzy, przy czym chodzi tu o to ziarno, które trzeba było po ubiegłorocznych żniwach dosuszać - poinformował na konferencji prasowej Robert Telus, minister rolnictwa. Ogłosił przy tym także inne, ważne zmiany.

Minister Telus poinformował, że w czasie wtorkowego posiedzenia Rada Ministrów przyjęła "kierunkowo" planowane zmiany w niektórych rozporządzeniach dotyczących rolnictwa, które teraz będą przyjmowane " drogą obiegową".

Dopłata za zboże sprzedane do 15 lipca

Przede wszystkim, wydano zgodę na przedłużenie obowiązywania "pomocy do zbóż". Chodzi o to, że rolnicy będą mogli otrzymać dodatkowe pieniądze za zboże sprzedane do 15 lipca br. (a nie jak dotychczas do końca czerwca), a wnioski o wsparcie będzie można składać do 31 lipca br. (a nie jak dotychczas do 14 lipca).

Dopłata do nawozów

Wydano też zgodę na wydłużenie terminów związanych z dopłatami do nawozów.

Pomoc nawozową z budżetu państwa (4,7 mln zł) otrzymają też ci rolnicy, którzy kupili nawozy do 15 maja br. (dotychczas datą graniczną był 31 marca br.). Wnioski o taką rekompensatę będzie można składać do 31 lipca br.

Rekompensata dla skupów za "mokrą kukurydzę"

- Państwo dopłaci firmom skupowym 200 zł do tony sprzedanej kukurydzy, przy czym chodzi tu o to ziarno, które trzeba było po ubiegłorocznych żniwach dosuszać - poinformował też na konferencji prasowej Robert Telus, minister rolnictwa.

Warunek - będzie to musiała być kukurydza tzw. mokra, zakupiona od polskich rolników po żniwach od 15 września do 31 grudnia 2022 r.

- Będzie to mocno weryfikowane - zaznaczył minister Telus.

Według jego danych, w większości taką mokrą kukurydzę skupowały w omawianym czasie małe, polskie firmy skupowe.