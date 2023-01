Zarząd Związku Województw RP zaapelował do ministra rolnictwa o realokację niewykorzystanych środków PROW 2014-2020 na realizację lokalnych operacji wodno-kanalizacyjnych oraz drogowych. Inaczej te pieniądze przepadną, choć są bardzo potrzebne w innych obszarach.

Zdaniem Związku Województw RP przez opóźnienia w przygotowaniu projektów dotyczących zarządzania zasobami wodnymi Polska może stracić część środków z PROW 2014-2020. Żeby do tego nie dopuścić marszałkowie wyrazili gotowość przyjęcia i kontraktacji tych środków na gminne drogi i inwestycje wod.-kan., dla których zabrakło pieniędzy z programu.

W stanowisku z 8 stycznia br. Zarząd Związku Województw RP apeluje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o pilne przeprowadzenie dogłębnej analizy możliwości realizacji operacji zgłaszanych przez PGW Wody Polskie w ramach „Zarządzania zasobami wodnymi” i podjęcie natychmiastowych działań mogących przyczynić się do absorpcji tych środków lub ich realokacji na inne działania w ramach PROW 2014-2020.

- Zarząd ZWRP z niepokojem obserwuje stan przygotowania projektów planowanych do realizacji przez PGW Wody Polskie do realizacji w ramach "Zarządzanie zasobami wodnymi" PROW 2014-2020 - przyznaje Olgierd Geblewicz, prezes Związku.

Przytacza jednocześnie dane zaprezentowane przez Wody Polskie, z których wynika, że na 196 projektów zgłoszonych do resortu rolnictwa do dofinansowania z tego działania, tylko 20 posiada dokumentację techniczną i jest gotowa do realizacji. Pozostałe 176 projektów nie posiada dokumentacji i odpowiednich zezwoleń i będzie gotowa do realizacji w grudniu 2023 roku.

- Wskazany termin wydaje się nierealny do dotrzymania, a przede wszystkim budzi duże obawy co do możliwości zakontraktowania robót, ich realizacji i zakończenia przyjętych do dofinansowania projektów do 30 czerwca 2025 r. - uważa ZWRP.

Dodatkowe środki na drogi od Marszałków

Marszałkowie zrzeszeni w Związku zwrócili uwagę, że podjęto nawet działania włączające gminy do beneficjentów tego działania, jednak konkursy z udziałem samorządów miałyby się odbyć dopiero po zakończeniu kontraktacji środków z PGW Wody Polskie. W ocenie samorządowców, biorąc pod uwagę informacje Wód Polskich, realizacja tych założeń nie będzie możliwa.

Dlatego Zarząd Związku Województw RP zaapelował do ministra rolnictwa o pilne przeprowadzenie dogłębnej analizy możliwości realizacji operacji zgłaszanych przez PGW Wody Polskie w ramach „Zarządzania zasobami wodnymi” i podjęcie natychmiastowych działań mogących przyczynić się do absorpcji tych środków lub ich realokacji na inne działania w ramach PROW 2014-2020.

Jednocześnie samorządy województw zrzeszone w ZWRP wyraziły gotowość przyjęcia i szybkiej kontraktacji dodatkowych środków na realizację operacji wodno-kanalizacyjnych oraz drogowych zgłoszonych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach przeprowadzonych już naborów, dla których brakuje środków finansowych.

Zgodnie z ostatnim dostępnym sprawozdaniem z realizacji PROW – na koniec listopada 2022 – zawarto umowy lub wydano decyzje na 79,12% limitu dostępnych środków, zrealizowano płatności na 65,46% limitu.