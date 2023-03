Już 4,1 tys. rolników złożyło wnioski o dopłaty bezpośrednie za 2023 r. - podaje ARiMR.

Wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich oraz innych płatności powierzchniowych można składać od 15 marca wyłącznie za pomocą internetowej aplikacji eWniosekPlus.

Jak wynika z najnowszych statystyk Agencji, po dwóch dniach przyjmowania wniosków o dopłaty bezpośrednie za 2023 r. 4,1 tys. rolników złożyło takie dokumenty.

Wielu gospodarzy sygnalizuje jednak, że może mieć problem z eWnioskiemPlus. W tegorocznej kampanii pojawiły się bowiem nowe rodzaje płatności związane z ochroną środowiska i klimatu, które to mechanizmy realizowane są w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, i rolnicy nie do końca rozumieją nowe zasady i uwarunkowania dotyczące składania wniosków.

Resort rolnictwa chcąc pomóc tym rolnikom wydał decyzję, która zobowiązuje ODR-y do bezpłatnego pomagania rolnikom w wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie. Doradcy będą to robić w ramach porady doradczej.

Najistotniejsze zmiany

Od tego roku, aby otrzymać dopłaty, trzeba m.in. stosować zasady wzmocnionej warunkowości (przestają obowiązywać pojęcia wzajemnej zgodności, tj. cross-compliance, i zazielenienia). Wzmocniona warunkowość opiera się na 9 normach GAEC, dotyczących utrzymania gruntów wchodzących w skład gospodarstwa w dobrej kulturze rolnej zgodnej z ochroną środowiska.

Wytyczne te są również podstawą do określenia wymagań dla dodatkowych dobrowolnych działań, takich jak ekoschematy, które stanowią zupełnie nowy element kampanii dopłat 2023. Ekoschematów jest 6, i to od rolnika zależy, czy zdecyduje się na ich wdrożenie.

Kolejna zmiana dotyczy dolnego progu powierzchni gospodarstwa objętej płatnością redystrybucyjną. Do tej pory wynosił on 3 ha, a od tego roku został obniżony do 1 ha. Istotne jest, że płatność taka przyznawana jest do pierwszych 30 ha. Z kolei w przypadku uzupełniającego wsparcia dochodów dla młodych rolników zniesiono limit powierzchni gruntów, do których przyznawana jest płatność (dotychczas było to 50 ha).

O jakie płatności można się ubiegać w 2023 roku?

Składając wniosek o przyznanie płatności roku 2023 można ubiegać się o przyznanie:

płatności w ramach interwencji w formie płatności bezpośrednich, w tym: podstawowego wsparcia dochodów, płatności redystrybucyjnej, płatności dla młodych rolników, schematów na rzecz klimatu, środowiska i dobrostanu zwierząt (ekoschematów), wsparcia dochodów związanego z produkcją: do krów, do bydła, do owiec, do kóz, do buraków cukrowych, do chmielu, do lnu, do konopi włóknistych, do pomidorów, do truskawek, do ziemniaków skrobiowych, do roślin pastewnych, do roślin strączkowych na nasiona;

płatności w ramach przejściowego wsparcia krajowego, w tym: uzupełniającej płatności podstawowej, płatności niezwiązanej do tytoniu;

płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW);

płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (zobowiązania kontynuacyjne w ramach PROW 2014-2020) w tym przyznanie kosztów transakcyjnych w ramach pakietu 4, pakietu 5 lub pakietu 6;

płatności ekologicznej (zobowiązania kontynuacyjne w ramach PROW 2014-2020) w tym: premia za zrównoważoną produkcję roślinno-zwierzęcą oraz o przyznanie kosztów transakcyjnych;

płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych (nowe zobowiązania w ramach WPR 2023-2027), w tym płatności za retencjonowanie wody na obszarach przyrodniczych oraz o przyznanie kosztów transakcyjnych w ramach interwencji 1, interwencji 2 lub interwencji 5;

pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013) – wniosek o wypłatę;

premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej (PROW 2014-2020);

pierwszej premii pielęgnacyjnej i zalesieniowej do gruntów z sukcesją naturalną (WPR 2023-2027).

Najważniejsze daty

Wnioski o przyznanie płatności wraz z załącznikami będą przyjmowane od 15 marca do 15 maja 2023 r. Tradycyjnie dokumenty będzie można dostarczyć również po tym terminie, ale za każdy roboczy dzień opóźnienia płatność będzie pomniejszana o 1 proc. Z kolei korekt we wnioskach bez konsekwencji finansowych będzie można dokonywać do 31 maja 2023 r. Po tej dacie płatności do powierzchni objętych zmianami będą również obniżane o 1 proc. za każdy dzień zwłoki. Zarówno w przypadku składania wniosków, jak i wprowadzania w nich modyfikacji, ostateczny termin to 9 czerwca 2023 r.

Realizacja dopłat za 2022 rok na finiszu

W 2022 roku do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpłynęło 1,265 mln wniosków o przyznanie dopłat. Trwa realizacja wypłat – dotychczas z tytułu płatności bezpośrednich i obszarowych z PROW za 2022 rok do rolników trafiło 17,8 mld zł.