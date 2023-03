Światło dzienne ujrzał kolejny projekt rozporządzenia dotyczący Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027. Tym razem przyjrzymy się płatnościom rolno-środowiskowo-klimatycznym. W stosunku do roku ubiegłego mają one wzrosnąć o 16 procent.

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało kolejny projekt rozporządzenia do KPS. Skupia się on na warunkach i trybie przyznawania i wypłaty w Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych.

Kto jest beneficjentem płatności?

Zgodnie z nowymi przepisami płatności mogą zostać przyznane rolnikowi lub innemu beneficjentowi, nazwanemu w projekcie rozporządzenia „zarządcą”.

Aby otrzymać płatność należy, przede wszystkim, spełniać warunki określone w ustawie, ale też, szczegółowe warunki w ramach określonych interwencji lub ich wariantów zawarte w projekcie rozporządzenia.

Beneficjent musi realizować 5-letnie zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne, które obejmuje określone wymogi w ramach interwencji lub ich wariantów.

W rozporządzeniu zobowiązanie to określone jest jako realizowanie sprecyzowanych wymogów w ramach jednego wariantu albo jednej interwencji – w przypadku gdy interwencja nie obejmuje wariantu. W praktyce oznacza to, że jeśli rolnik (lub zarządca) realizuje kilka interwencji lub ich wariantów realizuje równocześnie kilka zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych.

Na jakich zasadach przyznawane będą płatności?

Płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna do tego samego obszaru może być przyznana z tytułu realizacji tylko jednego zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego. Co to oznacza? Krótko mówiąc to, że na jednym obszarze nie będzie można realizować kilku zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych. W przypadku jednak, gdy rolnik lub zarządca ubiegać się będzie o przyznanie płatności rolno-środowiskowo- klimatycznej do tego samego obszaru z tytułu realizacji więcej niż jednego zobowiązania – zostanie mu przyznana płatność z tytułu realizacji tego zobowiązania, w ramach którego przewidziano wyższą stawkę płatności do 1 ha. To rozwiązanie pozwoli w jednoznaczny sposób rozstrzygać przypadki deklarowania kilku zobowiązań do jednego obszaru. Dodatkowo wykluczono możliwość ubiegania się o omawianą dotację jeżeli na danym obszarze jest realizowane zobowiązanie ekologiczne w ramach PS, zobowiązanie ekologiczne PROW 2014-2020 lub zobowiązanie rolno-środowiskowo - klimatyczne PROW 2014-2020. Określono także wyjątki od tej reguły.

Jakie warunki musi spełnić rolnik?

Płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna jest przyznawana do powierzchni działki rolnej lub powierzchni jednostki gruntu nierolniczego, który jest obszarem kwalifikującym się do przyznania tejże.

W praktyce oznacza to „działkę przyrodniczą” o powierzchni co najmniej 0,1 ha lub ilość zwierząt w sztukach. W projekcie zostały również określone rodzaje użytków rolnych i obszarów przyrodniczych, które może obejmować zobowiązanie.

Określa się, że interwencja rolno-środowiskowo-klimatyczna (lub jej wariant) jest realizowana, jeżeli jej wymogi wykraczają ponad podstawowe wymagania, w ramach określonej interwencji (lub w jej wariancie). tzw. poziom bazowy.

W załączniku nr 1 do projektu rozporządzenia określono odnośne minimalne wymogi dotyczące stosowania nawozów i środków ochrony roślin oraz inne odpowiedne obowiązkowe wymogi ustanowione na mocy prawa krajowego.

W projekcie rozporządzenia dopuszczono realizację jednocześnie więcej niż jednego takiego samego zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego (tj. w ramach tego samego wariantu lub interwencji jeśli nie ma ona wariantów) pod warunkiem, że zostały podjęte w różnych latach. Zaznaczono, że wyjątkiem jest sytuacja, gdy beneficjent kontynuuje realizację takiego samego zobowiązania podjętego przez innego rolnika lub zarządcę – wówczas takie same zobowiązania mogą być realizowane, mimo że zostały podjęte w tym samym roku.

W jakich wariantach można realizować zobowiązanie?

Zgodnie z projektem rozporządzenia, takie same zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne mogą być realizowane w ramach kilku wariantów.

Interwencja 1. Ochrona cennych siedlisk i zagrożonych gatunków na obszarach Natura 2000

Interwencja 2. Ochrona cennych siedlisk i zagrożonych gatunków poza obszarami Natura 2000,

Interwencja 3. Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk na obszarach Natura 2000,

Interwencja 4. Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych

Interwencja 7. Bioróżnorodność na gruntach ornych.

Realizacja takich samych zobowiązań będzie możliwa również w Interwencji 5 i 6, ale tylko w przypadku, gdy rolnik kontynuuje realizację takiego samego zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego podjętego przez innego rolnika.

Interwencja 5. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie

Interwencja 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie. W tym przypadku Interwencji 6. rolnik nie może realizować zobowiązania w ramach danego wariantu w ramach danej rasy lokalnej zwierząt, jeżeli realizuje jednocześnie analogiczne zobowiązanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020). Wyjątkiem jest m.in sytuacja kiedy rolnik kontynuuje realizację zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego podjętego przez innego rolnika lub realizuje zobowiązanie PROW 2014-2020 w ramach danej rasy krów lub loch i podejmie się realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego, którym będą objęte wyłącznie samce tej samej rasy.

Wystarczy złożyć wniosek jeden raz

Zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne realizowane jest od dnia 15 marca roku, w którym zostanie złożony wniosek o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej. W kolejnych latach będzie ono kontynuowane nawet bez złożonego wniosku o przyznanie kolejnej płatności. Uzasadnia to fakt, że wielkość obszaru objętego zobowiązaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym oraz miejsce jego realizacji nie podlega zmianie w trakcie jego realizacji.

Jakie są wymagania formalne?

We wniosku o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, poza elementami podania określonymi w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego, powinny znaleźć się:

oświadczenie o położeniu działek referencyjnych,

sposobie użytkowania działek referencyjnych w ramach zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego,

oświadczenia i zobowiązania rolnika lub zarządcy związane z realizacją zobowiązania rolno-środowiskowo- klimatycznego.

Podstawowe wymagania, jakie musi spełnić potencjalny beneficjent to:

posiadanie planu działalności rolnośrodowiskowej (w przypadku wszystkich interwencji za wyjątkiem Interwencji 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie). Jest to dokument, który przy udziale doradcy rolnośrodowiskowego lub eksperta przyrodniczego (w zależności jakich wymogów dotyczy zobowiązanie) w terminie do 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności rolno-środowiskowo klimatycznej.

prowadzenie rejestru działalności rolnośrodowiskowej (w przypadku wszystkich interwencji za wyjątkiem Interwencji 6.), który zawiera wykaz działań agrotechnicznych, w tym zastosowania nawozów i wykonania zabiegów przy użyciu środków ochrony roślin oraz wykaz wypasów zwierząt jeśli jest on prowadzony

posiadanie dokumentacji przyrodniczej stanowiącej szczegółową charakterystykę danego siedliska przyrodniczego lub siedliska lęgowego ptaków, sporządzonej przez eksperta przyrodniczego, w przypadku Interwencji 1. oraz Interwencji 2.

Rozporządzenie szczegółowo reguluje także sytuacje kiedy posiadanie dokumentacji nie jest wymagane.

W przypadku, gdy rolnik realizuje zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne i jednocześnie zobowiązanie ekologiczne w ramach Planu Strategicznego lub PROW 2014-2020 lub zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne PROW 2014-2020, rejestry działalności rolnośrodowiskowej mogą być prowadzone na jednym formularzu z rejestrami działalności ekologicznej.

Kary

W projekcie rozporządzenia omówione zostały także kary jakie grożą beneficjentowi płatności w razie nieprzestrzegania wymogów lub dokonania niedopuszczalnych zmian w zobowiązaniu. Zależeć one będą od dotkliwości, zasięgu, trwałości i powtarzalności niezgodności dotyczącej warunków przyznania wsparcia.



Co zmieni się względem poprzednich lat?



Analizując projekt rozporządzenia znaleźć można zaledwie kilka różnic. Wśród nich są:

zwiększenie stawek płatności we wszystkich rodzajach interwencji w stosunku do obecnie obowiązujących (w stosunku do 2022 r. stawki płatności zostaną, co do zasady, zwiększone średnio o ok. 16%);

W przypadku Interwencji 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie – stawki płatności zostaną zróżnicowane ze względu na użytkowość zwierząt, np. w wariantach dotyczących zachowanie lokalnych ras bydła –użytkowanie mleczne i mięsne. Wprowadzona też zostanie jednorazowa płatność dodatkowa do buhajów. W interwencji tej zrezygnowano też ze sporządzania planu działalności rolnośrodowiskowej;

w Interwencji 2. Ochrona cennych siedlisk i zagrożonych gatunków poza obszarami Natura 2000 wsparcie będzie obejmowało również na ochronę zagrożonych gatunków ptaków;

w interwencji: 1. Ochrona cennych siedlisk i zagrożonych gatunków na obszarach Natura 2000 oraz 2. Ochrona cennych siedlisk i zagrożonych gatunków poza obszarami Natura 2000 – zniesiono konieczność sporządzania inwentaryzacji przyrodniczych w sytuacji, gdy siedliska przyrodnicze/gatunki ptaków (wodniczka, dubelt) będą wskazane w obowiązujących planach ochrony/planach zadań ochronnych lub w warstwach GIS wynikających z monitoringu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ).

wdrożono nowe instrumenty wsparcia, tj. interwencję dedykowaną ekstensywnemu użytkowaniu rolniczemu na trwałych użytkach zielonych na obszarach Natura 2000 – Interwencja 3. Ekstensywne TUZ na obszarach Natura 2000 oraz interwencję mającą na celu wzmocnienie ochrony bioróżnorodności gruntów ornych na obszarach wiejskich – Interwencja 7. Bioróżnorodność na gruntach ornych.