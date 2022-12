Czy nowe uwarunkowania Wspólnej Polityki Rolnej zaczną obowiązywać od 2023 r. Czy w praktyce będzie sprzyjać inwestycjom i rozwojowi gospodarstw, o to pytamy dr Jerzego Plewę z Expert Team Europe.

W rozmowie podkreśla, że bez względu na politykę mamy w społeczności grupę rolników, która chce rozwijać swoje gospodarstwa i z powodzeniem to robi.

- Jeśli chodzi o Krajowy Plan Strategiczny jest dużo elementów, które moim zdaniem nie zostały rozwiązane w sposób optymalny. Przede wszystkim środki są kierowane do gospodarstw, które do końca nie wiemy czy one są rzeczywiście aktywnymi gospodarstwami, czy to są aktywni rolnicy. Jest możliwość wykorzystania definicji aktywnego rolnika aby tę pomoc zaadresować właściwie. Podam przykład, mamy około 1,250 mln gospodarstw, które się ubiegają o dopłaty ale już jeśli chodzi o refundację środków na nawozy sztuczne, to tylko było tylko ok. 412 tys. Trudno sobie wyobrazić, żeby ta pozostała część nie wykorzystywała środków, takich jak nawozy sztuczne. Widzimy, że mamy rzeczywiście problem ze zdefiniowaniem aktywnego rolnika. No i dlatego, jeśli te środki trafiają do wszystkich, to one są rozproszone. Płatność bazowa będzie wynosiła tylko 118 euro na hektar. Nie pomoże tutaj nic to, że jest duża inflacja i słaby złoty, bo oczywiście w złotych to może być więcej ale rolnicy rzeczywiście korzystają również, ze środków ochrony roślin, z innych produktów, które są wykorzystywane w rolnictwie w i za to będą płacić wyższą cenę. Chociażby za paliwo i tak dalej, więc tu mamy sytuację dość jasną, że można byłoby to lepiej zaadresować - tłumaczył dr Jerzy Plewa.