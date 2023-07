Podatek od nieruchomości. Silos to budynek czy budowla?

Pojęcie budowli trzeba od nowa klarownie zdefiniować w ustawie, by zakończyć spory o podatek od nieruchomości, w tym od silosów – stwierdził Trybunał Konstytucyjny, fot. A.Kozłowska / farmer.pl

Przez wiele lat za budowle, a nie za budynki, uznawano takie obiekty, jak np. elektrownie wiatrowe czy silosy do przechowywania płodów rolnych, przez co ich właściciele, mimo licznych sporów w interpretacji tej definicji, musieli płacić wyższe podatki do gmin. Ale teraz to się zmieni. - Pojęcie budowli trzeba od nowa klarownie zdefiniować w ustawie, by zakończyć spory o podatek od nieruchomości – stwierdził właśnie Trybunał Konstytucyjny.

Trybunał Konstytucyjny orzekł 4 lipca za niezgodną z konstytucją definicję budowli, wynikającą z przepisów o podatkach i opłatach lokalnych. Teraz Sejm będzie miał 18 miesięcy na stworzenie klarownej definicji budowli na potrzeby podatku od nieruchomości. Oznacza to ogromne zmiany w zasadach naliczania podatku od nieruchomości, w tym właśnie od silosów. Silos to budynek czy jednak nie? Spory między podatnikami a samorządami lokalnymi na tym tle ciągną się od wielu lat. Gminy pobierają co roku podatek od budowli w wysokości 2 proc. ich wartości. Niejasność definicyjna budowli powodowała, że za budowle uznawano takie obiekty, jak np. elektrownie wiatrowe czy silosy do przechowywania płodów rolnych. Przy tym, jak zauważa rp.pl, o wartości takich obiektów (a tym samym o wysokości opodatkowania) często decydowało głównie ich techniczne wyposażenie. Na przykład lwia część elektrowni wiatrowej stanowią urządzenia mechaniczne do wytwarzania prądu, a nie części typowo budowlane, jak fundament czy maszt. Zresztą właśnie silosów dotyczyła rozstrzygnięta przez TK 4 lipca sprawa ze skargi Zakładów Tłuszczowych w Kruszwicy. Firma ta bezskutecznie starała się przekonać zarówno samorządowców, jak też sądy administracyjne, że silos na nasiona spełnia wszystkie elementy budynku (bo posiada m. in. dach). Oznaczałoby znacznie niższe opodatkowanie, mierzone od powierzchni, a nie od wartości takiego obiektu. Jednak sądy, w tym NSA, przytaczały utartą w orzecznictwie tezę, w myśl której obiekt można potraktować jako budynek tylko, jeśli „jego funkcje, wyposażenie, przeznaczenie i możliwość wykorzystywania nie wykracza poza określone elementy budynku”. Kruszwicka firma zarzucała w swojej skardze, że takie rozumowanie jest wbrew konstytucyjnym zasadom równości, bo nie można traktować tego samego obiektu budowlanego odmiennie gdy posiada on jakieś dodatkowe wyposażenie lub go nie posiada. Czytaj więcej Rolnicy mniej się budują Dwie ustawy, dwie definicje - jeden przedmiot opodatkowania Zakwestionowany przez TK art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych stanowi, że budowla to obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Natomiast budynek to obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. - Już na podstawie samego brzmienia przepisów ustawy podatkowej podatnik powinien wiedzieć, bez większych wątpliwości, czy podlega w danym stanie faktycznym opodatkowaniu, czy też nie. Tymczasem w przypadku budowli, jako przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości, nie jest możliwe zrekonstruowanie przedmiotu opodatkowania wyłącznie na podstawie ustawy podatkowej - uzasadniał sędzia Rafał Wojciechowski. Tymczasem - jak wyjaśniał sędzia TK - obecnie konieczne jest odwołanie się do przepisów Prawa budowlanego, które również nie pozwalają na precyzyjne ustalenie, czy dany obiekt podlega opodatkowaniu jako budowla, czy też nie. Jak zauważa portalsamorządowy.pl, w praktyce oznacza to, że podatnicy nie mają pewności, które przepisy są brane pod uwagę przy ustalaniu wysokości i rodzaju opodatkowania danej "budowli". Takie zaś uregulowanie istotnych elementów konstrukcji prawnej podatku w ocenie TK nie jest dopuszczalne. Trybunał przypomniał również, że już dwukrotnie podnosił wątpliwości konstytucyjne dotyczące definicji legalnej budowli na potrzeby podatku od nieruchomości oraz wskazywał na konieczność jej zmiany – pomimo jednak upływu kilkunastu lat ustawodawca nie dokonał zmian w zaskarżonej regulacji prawnej. Czytaj więcej Kto skorzysta z luk prawnych przy budowie małych budynków? I co teraz? Jak komentuje dla prawo.pl Wojciech Pławiak, radca prawny, doradca podatkowy, partner w Litigato, wyrok TK oznacza, że przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych trzeba będzie napisać na nowo w ciągu 18 miesięcy a de facto ze względu na kalendarz wakacyjno-wyborczy nowa definicja będzie musiała powstać w przyszłym roku. - Osobną kwestią jest ocena regulacji dotychczasowej ustawy w aktualnym jeszcze brzmieniu. Samo odroczenie wejścia w życie nie zmienia faktu, iż obecne przepisy zostały uznane za niekonstytucyjne. Daje to podstawy do wznowienia zakończonych postępowań, które dotyczyły opodatkowania wszelkich budowli, nie tylko silosów które były przedmiotem sprawy w której skierowano do TK skargę konstytucyjną. Wyrok TK może być również podstawą do wniosków o zwrot nadpłaty. Organy i sądy w indywidualnych sprawach będą musiały ocenić czy podatek mógł być pobrany na podstawie niekonstytucyjnych przepisów - komentuje Wojciech Pławiak. Czytaj więcej Dopłaty do silosów. 5 lipca mija termin składania wniosków

