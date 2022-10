To było do przewidzenia - żyto w ostatnim czasie podrożało, wzrosła zatem stawka, według której będzie trzeba rozliczyć się z podatku rolnego.

GUS poinformował właśnie, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023 wyniosła 74,05 zł za 1 dt.

Czyli taki przelicznik zostanie użyty do ustalenia wysokości podatku rolnego za rok podatkowy 2023 na obszarze gminy.

Dla porównania w ub. roku stawka ta została ustalona na poziomie 61,48 zł zł za 1 dt. Dla porównania też - stawkę przeliczeniową żyta za rok 2021 określono na poziomie 58,55 zł/dt, za 2020 - 58,48 zł/dt, za 2019 - 54,36 zł/dt.

Biorąc pod uwagę właśnie ogłoszoną stawkę - za 1 ha przeliczeniowy gruntów, będących częścią gospodarstwa rolnego, zapłacić będzie trzeba podatek stanowiący równowartość minimum 2,5 dt żyta, a więc rolnik za każdy hektar gruntów będzie musiał uiścić daninę w kwocie 185,125 zł.

Za 2022 r. było to 153,7 zł.

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Wysokość podatku zależy od wielkości gospodarstwa rolnego, a stawka podatku wynosi równowartość pieniężną 2,5-5 kwintali żyta od 1 hektara przeliczeniowego.

Średnią cenę skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy ogłasza Prezes GUS najpóźniej do 20 października każdego roku.

Podatek rolny płatny jest w czterech ratach - do 15 marca, do 15 maja, do 15 września oraz do 15 listopada roku podatkowego. Można go wpłacić na konto bankowe lub gotówką w kasie urzędu gminy lub u sołtysa. Gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, wtedy podatek jest płacony jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Rada Gminy może zdecydować – czy ostatecznie utrzymuje cenę GUS-owską, czy obniża ją w stosownej uchwale, po wcześniejszym obowiązkowym zasięgnięciu opinii właściwej miejscowo izby rolniczej.