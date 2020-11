865 zł za tonę pszenicy na Giełdowym Rynku Rolnym

865 zł/t - po takiej cenie kupiono ostatnio pszenicę na Giełdowym Rynku Rolnym, prowadzonym w ramach Platformy Żywnościowej.

Pszenicę tę zdeponowano w magazynie autoryzowanym - Elewator Gądki. Nabywca kupił 100 ton towaru po średniej cenie 865 zł/t. Transakcja odbyła się 18 listopada br.

Jak będzie dzisiaj? Przypominamy - pszenicę i żyto można kupować w systemie kursu jednolitego co środę.

Choć nadal komunikacja TGE (odpowiedzialnej za funkcjonowanie Giełdowego Rynku Rolnego) z potencjalnymi kupującymi pozostawia wiele do życzenia -

- to trzeba przyznać, że jednak coś się ruszyło. Na stronie www Giełdowego Rynku Rolnego pojawiła się właśnie dodatkowa zakładka - z której możemy przynajmniej wyczytać stany magazynowe. I tak - przed dzisiejszą sesją wiemy na przykład, że łączna oferta zbóż w magazynach autoryzowanych (wszystkie to elewatory Elewarru) to 12 225 t ziarna (pszenica klasy B i C i żyto klasy B).

Jak wynika z informacji Elewarr Sp. z o.o. - do tej pory na Platformie Żywnościowej Elewarr wystawił ponad 70 tys. t zbóż.

Zachęcamy do zapoznania się także z cenami i ofertą na zboża na gieldarolna.pl