Agrest zniknie z polskich pól?

Czy producentom agrestu można jakoś pomóc?, fot. Daniel Steinke z Pixabay

Według danych ARiMR w ciągu ostatniego roku z polskich pól zniknęło 137 ha upraw agrestu. Ale co się dziwić, jeśli tegoroczna cena 1 kg tych owoców wynosi około 60 groszy, choć powinna - zdaniem rolników - ok. 2,20 zł. Co na to resort rolnictwa?

Nie wszyscy producenci agrestu mają tyle szczęścia, co Paweł Jaruga, rolnik z Lubelszczyzny, znany na twitterze jako @Agrestt_. Jak już o tym pisaliśmy, gospodarz spod Puław podjął współpracę z marką Łowicz, w ramach której dżem agrestowy, wyprodukowany z owoców z jego gospodarstwa, sygnowany jest jego wizerunkiem, jak i miejscowością pochodzenia: Czytaj więcej Finał historii z agrestem w tle. Zobaczcie, jak rolnicze wsparcie przynosi korzyści Pozostali właściciele agrestowych krzaków po prostu je zaorują... Aktualna sytuacja cenowa na rynku tych owoców jest bowiem taka, że nic innego nie pozostaje. Niechciany agrest Polska ma długie i znaczące tradycje produkcji agrestu. Przez wiele lat kraj nasz był w ścisłej europejskiej czołówce producentów tych owoców, tworząc kilkanaście procent podaży na Starym Kontynencie. A dziś? Według danych ARiMR w ciągu ostatniego roku z polskich pól zniknęło 137 ha upraw agrestu. Ale co się dziwić, jeśli tegoroczna cena 1 kg tych owoców wynosi około 60 groszy, choć powinna - zdaniem rolników - ok. 2,20 zł. Wprost o interwencję na rynku agrestu, w związku z obserwowaną coraz bardziej nieciekawą sytuacją zwrócili się pod koniec czerwca do resortu rolnictwa posłowie Grzegorz Wojciechowski i Grzegorz Lorek. Przy okazji zadali pytanie: czy w przeciągu ostatniego roku Ministerstwo dokonało analizy kosztów produkcji tego owocu? Jak zapewnia w odpowiedzi na interpelację Norbert Kaczmarczyk, wiceminister rolnictwa, resort na bieżąco obserwuje i analizuje sytuację na poszczególnych rynkach w sektorze owoców. W listopadzie 2021 r. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy przekazał wykonaną na zlecenie MRiRW analizę pn. „Koszty i opłacalność produkcji wybranych gatunków owoców i warzyw w 2021 roku”. Analizie zostały poddane najważniejsze z punktu widzenia sektora owoców i warzyw gatunki: tj. jabłka, wiśnie, truskawki, maliny, porzeczka czarna, aronia, papryka, kapusta biała, cebula i marchew. - Należy podkreślić, że wymienione gatunki mają największy udział w ogólnej krajowej produkcji owoców i warzyw, w produkcji tych gatunków Polska zajmuje również czołowe miejsca wśród krajów UE. Polska jest również dużym eksporterem tych owoców i warzyw oraz ich przetworów - zaznacza wiceminister Kaczmarczyk. Jak dodał, z uwagi na małe znaczenie gospodarcze produkcji agrestu (w ostatnich latach udział produkcji agrestu w produkcji owoców ogółem w Polsce wynosił ok. 0,2%), ww. analiza nie obejmowała tego gatunku. Niemniej jednak w związku z docierającymi do resortu rolnictwa sygnałami o niskich cenach skupu agrestu, IERiGŻ na zlecenie Ministerstwa przygotował na początku tegorocznego sezonu (lipiec 2022 r.) syntetyczną analizę rynkową tego kierunku produkcji. Jak się można było spodziewać, z analizy tej wynika, że sytuacja dochodowa w produkcji agrestu od kilku lat jest rzeczywiście niekorzystna. Agrest jest w Polsce uprawiany przede wszystkim na potrzeby zakładów przetwórczych, a ceny skupu owoców do przetwórstwa od 2018 r. utrzymują się na niezadowalającym producentów poziomie. Natomiast popyt na agrest do bezpośredniego spożycia jest relatywnie mały i nie wykazuje tendencji wzrostowej. Zgodnie z założeniami przyjętymi w kalkulacji wskaźnik opłacalności produkcji agrestu został oszacowany na 42,3%. Nie ma zainteresowania agrestem - Oprócz niskich cen skupu jakie inne czynniki mogły wpłynąć na zniknięcie 137 ha upraw w ciągu jednego roku kalendarzowego? - pytali też posłowie. Odpowiedź wiceministra Kaczmarczyka niestety nie zaskoczyła. - Produkcja agrestu w naszym kraju ma charakter niszowy. W ostatnich latach powierzchnia uprawy oraz wielkość produkcji agrestu wykazują tendencję spadkową, głównie za sprawą małej konsumpcji świeżych owoców i przetworów w kraju, a także zmniejszającego się zainteresowania zakładów przetwórczych i odbiorców zagranicznych. Podmioty te w przeszłości skupowały duże ilości agrestu i wykorzystywały go jako składnik żelujący - zaznaczył w odwiedzi na interpelację poselską Norbert Kaczmarczyk. - Jednocześnie - dodał wiceminister - nakłady ponoszone na produkcję agrestu nie znajdują odzwierciedlenia w dochodach osiąganych przez producentów. Niskie ceny skupu i ograniczone zainteresowanie odbiorców tym gatunkiem sprawiają, że produkcja agrestu kolejny rok z rzędu jest nieopłacalna. Niekorzystne perspektywy dla tego sektora produkcji są głównym czynnikiem skłaniającym plantatorów do likwidacji części plantacji - przyznał. Czy producentom agrestu można jakoś pomóc? Producenci agrestu przede wszystkim sami mogą sobie pomóc, zrzeszając się w organizacji producentów - wynika z odpowiedzi wiceministra Kaczmarczyka. - Producenci owoców i warzyw zrzeszeni w organizacjach producentów posiadają bowiem narzędzia pozwalające na skuteczne ograniczenie niekorzystnego wpływu sytuacji kryzysowych na ich sytuację ekonomiczną - uważa wiceszef resortu rolnictwa. - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi od wielu lat podejmuje wysiłki celem zorganizowania rynku owoców, zarówno tych kierowanych do przetwórstwa, jak i do bezpośredniej konsumpcji. Organizacje producentów jako silne podmioty na rynku są szansą dla plantatorów borykających się z problemem niskich cen, jak również ze zbytem swoich produktów - podkreśla w odpowiedzi na interpelację poselską Norbert Kaczmarczyk. Tymczasem w Polsce - zdaje się - nie ma żadnej grupy zrzeszającej producentów agrestu.

