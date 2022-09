Organizacja wnioskowała do ministra rolnictwa o podniesienie limitów zużycia energii, rozliczanej dla gospodarstwa według „zamrożonych” taryf.

Rząd zaproponował, aby gospodarstwom rolnym zamrożone stawki za prąd przysługiwały przy maksymalnym zużyciu energii na poziomie 3000 kWh na rok. Limit ten został podwyższony z 2500 kWh, po licznych apelach organizacji branżowych. W opinii lidera Agrounii Michała Kołodziejczaka, próg ten ustawiono i tak stanowczo za nisko.

„Rządowe limity zamrożenia taryf do 3000 kWh na rok dla gospodarstw rolnych są dramatycznie niskie. Wygląda na to, że nie było to skonsultowane ze środowiskiem rolniczym. W związku z licznymi interwencjami rolników w Agro Unii oraz własnymi obliczeniami, wnioskuję o przyjęcie w trybie pilnym innego rozwiązania.” – pisze Kołodziejczak w piśmie adresowanym do ministra rolnictwa.

Agrounia domaga się, by ceny prądu dla gospodarstw rolnych zamrożone zostały „na limicie wyliczonym ze średniego zużycia prądu zakupionego przez dane gospodarstwo rolne w ciągu trzech ostatnich lat”.

Kołodziejczak przestrzega, że zastosowanie obecnie proponowanego przez rząd limitu energii będzie skutkowało obniżeniem wielkości produkcji żywności i wzrostem jej cen. Jak wylicza w liście do wiceministra lider Agrounii, „szczególnie negatywnie odbije się to na gospodarstwach, które: przechowują warzywa i owoce w chłodniach, hodują zwierzęta (kury, świnie, krowy), przechowują zboża i jednocześnie je suszą, konfekcjonują warzywa i owoce, oraz produkują mleko.

„Prosimy o zastosowanie naszej propozycji bardzo szybko. Dzięki temu unikniemy nawarstwiania się problemów ekonomicznych, a co za tym idzie społecznych. Brak proponowanych przez Agro Unię rozwiązań utrzymujących ceny na odpowiednim poziomie bezpośrednio uderzy w bezpieczeństwo żywnościowe Polski” – czytamy w wystąpieniu Agrounii do szefa MRiRW.

Kilka dni wcześniej o niższe ceny prądu dla hodowców trzody zaapelował do wicepremiera Polski Związek Niezależnych Producentów Świń. Organizacja wnioskowała o gwarancje niskiej ceny prądu dla gospodarstw utrzymujących trzodę przy zużyciu 5000 kWh na miesiąc.