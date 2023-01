Rolnicy w Austrii byli w stanie znacząco zwiększyć swoje przydochody w 2022 roku. Wskazują na to pierwsze wstępne szacunki rachunków rolnych za 2022 r., które przedstawił Austriacki Urząd Statystyczny.

Zdaniem statystyków z urzędu statystycznego, znaczny wzrost cen surowców rolnych i produktów rolnych doprowadził do gwałtownego wzrostu zarówno kosztów produkcji, jak i wartości produkcji w sektorze rolnym. Jednak te wzrosty kosztów zostały zrównoważone przez wyższe ceny produktów rolnych.

Austriacki Urząd Statystyczny szacuje całkowitą wartość produkcji austriackiego rolnictwa w 2022 r. na 10,389 mld euro. W porównaniu z poprzednim rokiem byłby to wzrost o 21,5 proc.

Wydatki na zaliczki, amortyzację i inne podatki produkcyjne szacuje się łącznie na 8,611 mld euro. Przekroczyłoby to wartość osiągniętą w 2021 roku o 18,9 proc. Środki publiczne brane pod uwagę przy ustalaniu dochodu wzrosły o 15 proc. do 1,731 mld euro. Podsumowując, całkowity dochód wynikający z produkcji generowany w sektorze rolnictwa wynosi 3,508 mld euro. Odpowiada to nominalnemu wzrostowi o 24,8 proc. w stosunku do wyniku z poprzedniego roku. Wartość dodana brutto w cenach bazowych, czyli bilans wartości produkcji i zużycia pośredniego, wzrosła o 17,7 proc. do 4,286 mld euro.

Wyższa wartość produkcji roślinnej i zwierzęcej

Według wstępnych obliczeń wartość produkcji roślinnej wzrosła w 2022 roku o 25,4 proc. w stosunku do poprzedniego roku do 5,062 mld euro. Na rozwój ten złożyły się głównie wartości produkcji zbóż i roślin pastewnych, które wzrosły odpowiednio o 40,9 proc. i 47,7 proc. Wysoki wzrost wartości produkcji o 45,6 proc. nastąpił również w przypadku buraków cukrowych.

W przypadku produkcji zwierzęcej statystycy wykazują wzrost o 20,1 proc. do 4,479 mld euro. Wynikało to głównie z bardzo pozytywnej dynamiki wzrostu przychodów z produkcji mleka. Przy wzroście wielkości produkcji o 2,6 proc. i przy wzroście cen producenta o 25,5 proc., wartość produkcji mleka w cenach bazowych przekroczyła wynik roku poprzedniego o 29,0 proc.

Produkcja bydła i trzody spadła w ujęciu ilościowym odpowiednio o 3,5 proc. i 5,1 proc. W ujęciu wartościowym na skutek wyższych cen producenta zwiększyła się odpowiednio o 11,6 proc. i 16,6 proc.