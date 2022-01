Będzie dopłata 500 zł do ha na nawozy mineralne?

Łódzki samorząd rolniczy chce, aby resort rolnictwa wprowadził rekompensatę do zakupu nawozów mineralnych. Taką na wzór dopłat do paliwa rolniczego. Co na to ministerstwo?

Zdaniem wicepremiera i ministra rolnictwa - Henryka Kowalczyka, aktualnie notowany poziom cen nawozów mineralnych owszem jest wysoki, "ale jeszcze możliwy do zaakceptowania przez rolników".

Innego zdania są rolnicy z łódzkiego samorządu rolniczego.

20 grudnia 2021 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego z udziałem - między innymi - wiceministra rolnictwa Krzysztofa Ciecióry. Wśród wielu wątków, jakie zostały poruszone podczas tego spotkania, znalazł się też - co nie dziwi w obecnie obserwowanej sytuacji na rynku środków do produkcji - temat wysokich cen nawozów mineralnych.

W czasie posiedzenia - jak wynika z relacji Jerzego Kuzańskiego, Dyrektora Biura IRWŁ - głos zabrał między innymi Krzysztof Nowak – delegat z Rady Powiatowej IRWŁ powiatu zduńskowolskiego, który poprosił wiceministra Cieciórę, aby rząd RP interweniował między innymi wysokich cen nawozów i innych środków do produkcji rolnej.

Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski stwierdził natomiast, że w ostatnim półroczu na terenie województwa łódzkiego, ale także na terenie całego kraju, wystąpiły trudności z zakupem nawozów mineralnych, głównie azotowych i wieloskładnikowych, ale także nawozów z grup fosforowych i potasowych.

Prezes wnioskował, by tak jak w przypadku paliwa rolniczego, wprowadzić rekompensatę do zakupu nawozów mineralnych przynajmniej 500 zł pomocy do 1 ha.

Wiceminister Ciecióra odpowiadając na te wnioski stwierdził, że będzie udzielona pomoc poszkodowanym rolnikom. Prowadzone są również rozmowy z Grupą Azoty, które uruchomią sprzedaż nawozów bezpośrednio rolnikom.

W czasie spotkania podkreślono także, że od marca zostanie także uruchomiony system wsparcia w celu podniesienia rentowności małych gospodarstw.