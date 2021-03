Bielmlek w upadłości

Sąd ogłosił upadłość Bielmleku 8 marca, na syndyka masy upadłości został wyznaczony Józef Gliński.

Nie pomogło „udzielanie pomocy”, serwowane przez ministra Ardanowskiego.

Pomoc rolnikom czy lekkomyślne dysponowanie wspólnymi pieniędzmi?

Nie pomogła zapowiedź restrukturyzacji – kolejno zapowiadano w jej ramach sprzedaż pozostałego jeszcze majątku, potem jego dzierżawę.

Majątek Bielmleku wystawiony na sprzedaż

Gdzie podział się majątek Bielmleku?

Wreszcie zapadła decyzja sądu o upadłości. Czy jest to decyzja ostateczna?

Miejscowe portale podają informację o tym, że sąd ogłosił upadłość Bielmleku. Teraz problemem ma być już tylko to, czy oznacza to spłacanie długów spółdzielni przez udziałowców – tj. także rolników do wysokości udziałów - która to wysokość (i to jeden z fenomenów naszej aktualnej spółdzielczości) nie jest im znana.

Czy to już koniec przygód tej spółdzielni?

Trzeba wątpić, wszak takie zakończenie nikomu nie służy, a dla wielu wręcz może oznaczać początek przykrości – tuż przed ogłoszeniem upadłości Bielmlek znów mieli odwiedzić przedstawiciele CBA i zabezpieczyć kolejne dokumenty. Czy to oznaka sukcesu trwającego już dość długo dochodzenia, czy raczej jego niepowodzenia? Konkretów brak.

Jak BOŚ kredytował Bielmlek

Rok temu podczas obrad sejmowej komisji rolnictwa poseł Dorota Niedziela mówiła do ówczesnego ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego:

- Panie ministrze, chodzi o spółdzielnię mleczarską Bielmlek, której od lat prezesuje – z przerwą na ministrowanie u pana boku – Tadeusz Romańczuk, były sekretarz stanu w resorcie rolnictwa i senator PiS poprzedniej kadencji, o którym w momencie jego powołania na sekretarza stanu, 13 sierpnia 2018 r., wypowiadał się pan w samych superlatywach. Teraz nie wie pan, że istnieje firma Bielmlek? Prosiliśmy 8 sierpnia 2019 r. pana premiera Morawieckiego – też jest list do wglądu – o kontrolę. Już w sierpniu 2019 r. prosiliśmy o kontrolę działań byłego ministra Tadeusza Romańczuka, który odszedł z resortu nieoczekiwanie 24 lipca 2019 r. Minister Romańczuk podał się do dymisji po tym, jak resort rolnictwa doprowadził do zmiany planu finansowego na blisko 70 mln zł KOWR – wniosek uzasadniał minister Romańczuk, nikt z rządu wtedy nie oponował. Mamy nadzieję, że również tym wątkiem zajmie się CBA i odpowie, jak do tego doszło. Tymczasem dzisiaj się okazuje, że Bielmlek chyli się ku upadkowi. W sądzie leży wniosek o upadłość spółdzielni, której długi ocenia się na kilkaset milionów złotych. Upadłość spółdzielni może pociągnąć na dno kilkuset rolników i ich rodziny. Gdzie jest dla nich obiecana w kampanii wyborczej pomoc, panie ministrze? W związku z tym mamy wiele pytań, na przykład o zdolności gospodarności i skuteczności działań KOWR, który pan nadzoruje.

Odpowiedzi nie ma do dziś.

A co z rolnikami? Można przypomnieć zapewnienie ministra Ardanowskiego z tej komisji, że zawsze mogą liczyć na pomoc:

- W związku z tym, jeżeli będą się zwracały inne spółdzielnie mleczarskie, które z różnych powodów, często niezależnych od siebie, często ze względu na tę wzajemnie wyniszczającą się politykę konkurencji wśród spółdzielni mleczarskich, będą chciały wystąpić o taką pomoc, będzie to przeanalizowane i pomoc będzie udzielona – zapewnił minister.

Trzeba mieć nadzieję, że rolnicy - jako członkowie spółdzielni - objęci są również tą zapowiedzią.

Stawiane już wcześniej pytanie, jak to możliwe, że z Bielmleku zostało niewiele więcej, niż warta miała być nowa proszkarnia, budowana za kredyt z NFOŚiGW i nieoddana jeszcze do użytku - wciąż wymaga odpowiedzi.

Czy problemy Bielmleku rozpłyną się w ciągle zapowiadanym holdingu spożywczym, nad którym pracował - wówczas wiceminister rolnictwa, a wcześniej i teraz prezes Bielmleku - Tadeusz Romańczuk?