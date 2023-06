W Polsce zostało już tylko około 30 tradycyjnych rolniczych gorzelni i im też grozi krach w obliczu spadającej opłacalności produkcji. Czy obiecywane ustawy regulujące funkcjonowanie biogazowni rolniczych i zagospodarowanie bioetanolu w produkcji paliw stworzą szanse na przetrwanie tych zakładów?

Sprzęgnięcie instalacji gorzelni i biogazowni to ekonomicznie uzasadnione przedsięwzięcie, a do tego rozwiązanie służące ochronie klimatu i środowiska, oraz transformacji energetycznej Polski. Wykorzystanie bioetanolu w produkcji paliw także miałoby pozytywny wpływ na rolnictwo i gospodarkę kraju. Potrzebna jest jedynie dobra wola polityków, mądrze napisane ustawy i wsparcie państwa. Takie wnioski płyną z konferencji, jaką w podłódzkim Strykowie zorganizował Związek Gorzelni Polskich, pod patronatem Farmera.

Kompleksowe rozwiązania

Choć tytuł konferencji brzmiał: „Analiza i perspektywy rozwoju rynku alkoholu etylowego w Polsce, w kontekście wdrożenia standardu benzyny E10, oraz programu pomocowego dla gorzelni”, kwestia biopaliw wcale nie była jedynym wątkiem debaty. Mówiono raczej o całym pakiecie regulacji, które rozwiązałyby problemy branży. Składają się na niego przepisy dotyczące nie tylko zawartości bioalkoholu w paliwach, ale też wykorzystania wywaru gorzelnianego, budowy biogazowni przy gorzelniach, zagospodarowania ciepła, energii i pofermentu.

Branża od lat czeka na wsparcie państwa, a przede wszystkim mądre regulacje prawne, które umożliwią gorzelniom na prawdziwe wykorzystanie ich potencjału. Nad pakietem ustaw, które mogą być szansa na przetrwanie dla tych zakładów właśnie pracuje rząd i parlament.

Gorzelnia w parze z biogazownią

Jak przekonywali na konferencji fachowcy, sprzęgnięcie gorzelni z biogazownią umożliwia wykorzystanie wywaru gorzelnianego jako substratu w biogazowni, a pofermentu jako nawozu rolniczego. Do tego zamiast do zużycia i strat energii prowadzi do jej produkcji, z korzyścią dla atmosfery, przyrody i ludzi. Wytworzona w biogazowni energia nie dość, że zapewni samowystarczalność gorzelni, to jej nadwyżki można odprowadzić do sieci.

Dowody na to, iż takie rozwiązanie świetnie się sprawdza dostarczyli na spotkaniu w Strykowie przedsiębiorcy, którzy już w biogazownie zainwestowali: Władysław Butor, prezes firmy „Bio-But” oraz Grzegorz Brodziak, prezes zarządu „Goodwalley Agro”, a także naukowcy w osobie dr Andrzeja Lewickiego z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Problem w tym, że choć biogazownia doskonale koreluje z gorzelnią, z braku odpowiednich przepisów produkcja energii już się nie opłaca.

Dobre wieści z parlamentu

Nieco optymizmu do debaty polskich gorzelników wniósł wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski, który na konferencje przybył wprost z posiedzenia senackich komisji, które (choć z 20 poprawkami) przyjęły projekt ustawy, dotyczący biogazowni rolniczych. Jak stwierdził z satysfakcją minister, w tej sprawie udało się w parlamencie osiągnąć konsensus ponad politycznymi podziałami.

-Mamy bardzo dużo do nadrobienia. 150 biogazowni i 150 MW to tyle co nic. Nie możemy popełniać błędów innych krajów i gospodarek, musimy skorzystać choćby z doświadczeń niemieckich. Lepiej postawić jedno stabilne źródło OZE, niż 10 wiatraków, bo gdy nie wieje wiatr, nie ma z nich żadnego pożytku – powiedział również Janusz Kowalski.

Procedowana ustawa, jak zaznaczył, zabezpiecza interesy polskiego rolnika, ponieważ biogazownie mają budowane na ziemi należącej do rolników. Jednocześnie regulacje nie odbierają rolnikom swobody w doborze biznesowych partnerów, przy inwestowaniu w biogazownie.

Poferment będzie nawozem

-Drugi komponent tej ustawy, to zagospodarowanie pofermentu. Chcemy, by jak najszybciej poferment stał się tym, czego rolnicy najbardziej potrzebują, czyli dobrej jakości nawozem naturalnym – powiedział wiceminister w Strykowie. -Szacujemy, że te 200 000 MW w biogazowniach w ciągu 7 najbliższych lat, dałoby nam 60 mln ton pofermentu, a to jedna trzecia nawozów mineralnych, które dziś w rolnictwie zużywamy. Jest więc o co powalczyć, tym bardziej, że ceny energii i ciepła będą rosnąć, dopóki nie naprawimy unijnego systemu ETS – stwierdził sekretarz stanu w MRIRW.

Bioetylina na benzynę E10

Wiceminister zapewnił, że na finiszu są również prace nad ustawą, dotyczącą standardu benzyny E10, która zastąpi E5 podnosząc zawartość bioetanolu. Do szybkiego wdrożenia regulacji udało się przekonać PKN Orlen. Wyprodukowany w gorzelniach alkohol będzie miał więc większe zastosowanie jako biokomponent w produkcji paliw. Jest szansa na to, że standard E10 zostanie wdrożony już od nowego roku – zapowiedział Kowalski.

Wsparcie dla gorzelników

Minister przy okazji spotkania zachęcał rolników do tworzenia spółdzielni energetycznych, które są dobrym i sprawdzonym modelem współdziałania właścicieli biogazowni na rynku. Zapowiedział także opracowanie systemowych rozwiązań wsparcia branży, by biogazownie stały się dla gorzelni ekonomicznie uzasadnionymi inwestycjami. Jak zdradził, wsparcie w perspektywie czasu przewiduje również do produkcji biometanu.

Obietnice bez gwarancji

Choć zapowiedzi ministra napawały gorzelników optymizmem, była w nim również spora doza obawy. Swoimi wątpliwościami dzielili się w trakcie konferencyjnej debaty i podczas rozmów w kuluarach. Zabrakło w rządowych zapowiedziach przede wszystkim gwarancji, że inwestycje w gorzelniach będą opłacalne.

Nikt nie zapewnił rolników dla przykładu, że polskie rafinerie będą zobligowane do kupowania bioetanolu w pierwszej kolejności od rodzimych producentów. Nikt nie gwarantuje, że inwestycja w biogazownię naprawdę się opłaci, bo państwowe spółki kupią prąd po uczciwej cenie. Tymczasem budowa biogazowni przy gorzelni to wydatek rzędu nie kilku, a kilkunastu milionów złotych. Tkwiącej w zapaści gorzelniom trudno podejmować tak kosztowne, a niepewne inwestycje.