Budżet na rolnictwo jest za mały?

Według posłów zwiększenia wymagają wydatki na rolnictwo zarówno w 2020, jak i 2021 roku.

Z jednej strony mamy zadowolenie Ministerstwa Rolnictwa z przyjętego przez rząd budżetu na 2021 rok.

Z drugiej – obawy posłów o możliwość sfinansowania potrzeb rolnictwa, wyrażane podczas sejmowych debat nad projektami ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 i ustawy budżetowej na rok 2021.

Posłowie podkreślali potrzebę zwiększenia wydatków na dopłaty do ubezpieczeń – i to już w tym roku. Poseł Tadeusz Tomaszewski mówił, że klub parlamentarny Lewicy wniósł poprawkę zwiększającą wydatki na obowiązkowe ubezpieczenia dla rolników o kwotę 250 mln zł.

- Skoro jest to obowiązek, to państwo nie może na tym oszczędzać – mówił.

Z kolei poseł Tadeusz Tomaszewski z Lewicy wyliczał:

- W 2019 r. było to 600 mln zł, w tym roku – 500 i nadal tych środków nie ma. Na 2021 r. zaplanowano tylko kwotę 400 mln zł. Na podstawie jakich kalkulacji uważacie państwo, że należy zmniejszać te środki na ubezpieczenia rolnicze w budżecie ministra rolnictwa?

Przypomnijmy, że jesienią znów zabrakło pieniędzy na dopłaty do składek.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Sebastian Skuza odparł jednak: - Muszę podkreślić, że w nowelizacji ustawy budżetowej środki dla rolnictwa wzrastają o ok. 3 mld zł: ok. 1,5 mld zł w części krajowej i ok. 1,5 mld zł w części unijnej.

- Jeśli chodzi o rolnictwo, panie ministrze, to pan być może jest daleko od tych spraw związanych z rolnictwem, z wyzwaniami, które stoją przed rynkami rolno-spożywczymi. Pewnie to jest też trochę tak, że nowy minister zaczyna proces zamykania, zwijania polskiego rolnictwa, bo już jedna ustawa mu się prawie udała, ale zmniejszenie o 80% poziomu środków budżetowych na stabilizację rynków rolnych w stosunku do roku 2020 zakrawa na jakiś skandal. Panie ministrze, pan się może na tym nie znać, ale wirus afrykańskiego pomoru świń zaczyna dziesiątkować polską hodowlę trzody chlewnej. Wydawałoby się, że dobry budżet państwa powinien w dziale: rolnictwo to uwzględniać – domagał się jednak poseł Krzysztof Paszyk, klub Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Wtórował mu klubowy kolega poseł Andrzej Grzyb: - Od kilku debat związanych akurat z kwestiami budżetowymi konsekwentnie pytam o kwestie spadku nakładów na rolnictwo w budżecie polskim. Bowiem to jest dosyć symptomatyczne, że od roku 2017 ten spadek jest na poziomie ok. 5–7 mld rocznie. W związku z tym chciałbym zadać pytanie, jaką w chwili obecnej pan minister, łącznie z rządem, przewiduje zmianę tego trendu. Bo ten trend jest niepokojący, chociażby ze względu na liczne wyzwania, które stoją akurat przed szeroko pojętym działem – rolnictwo. No chociażby Inspekcja Weterynaryjna. Szerzące się choroby zwierzęce, które mają charakter epidemiczny, wymagają silnego wzmocnienia tejże inspekcji.

Tadeusz Kościński, minister finansów, funduszy i polityki regionalnej, ustosunkowując się do poselskich wątpliwości, zapowiedział udzielenie odpowiedzi na piśmie i zapewnił o dobrej kondycji finansowej państwa.