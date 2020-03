Copa-Cogeca: Konieczna ochrona unijnego rynku i wsparcie dla działalności rolniczej

Organizacje zrzeszone w Copa Cogeca zaapelowały do Komisji Europejskiej o pilne działania, które umożliwią rolnikom normalne prowadzenie działalności, zapewnią płynność w dostawach, handlu i funkcjonowaniu rynku UE.

"18 marca 2020 r. - w imieniu 22 milionów rolników, ich rodzin oraz 22 tysięcy spółdzielni, które dokładają wszelkich starań, by każdego dnia dostarczać 446 milionom obywateli UE bezpiecznej, pożywnej, wysokiej jakości i przystępnej cenowo żywności - Copa-Cogeca wystąpiła do Przewodniczącej KE z pismem w sprawie wpływu COVID-19 na rolnictwo w UE." i informuje na swojej stronie Krajowa rada Izb Rolniczych.

Jak zaznaczają autorzy apelu, mimo pandemii wirusa COVID-19 europejskim rolnikom i spółdzielniom rolniczym jak dotąd udaje się utrzymać dostawy żywności dla obywateli w całej Unii, chroniąc tym samym bezpieczeństwo żywnościowe w Europie. Co więcej EFSA potwierdziła na chwilę obecną brak dowodów, by wirus był przenoszony w żywności.

"Jednakże rolnicy, właściciele lasów i ich spółdzielnie mierzą się z coraz trudniejszą sytuacją. Kryzys wynikający z rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 i jego reperkusji dla zdrowia prowadzi do dramatycznych konsekwencji w obszarach wiejskich UE najbardziej dotkniętych epidemią. Wszystko to wywiera gwałtowne skutki i efekt domina w głównych sektorach rolnictwa i leśnictwa zarówno w perspektywie natychmiastowej i średnioterminowej. Ponadto narastający kryzys może zachwiać zarówno rynkiem jednolitym jak i rynkami wewnętrznymi, stanowiąc zagrożenie dla łańcuchów dostaw, miejsc pracy i koniec końców bezpieczeństwa żywnościowego." - ostrzegają europejskie organizacje branżowe.



Copa-Cogeca wnioskowała więc do Komisji Europejskiej o przedsięwzięcie i wdrożenie niezbędnych środków koniecznych do zapewnienia płynnego funkcjonowania rynek jednolitego, a zwłaszcza europejskiego rolnictwa. W opinii związkowców, biorąc pod uwagę kolejne ograniczenia i restrykcje, należy umożliwić rolnikom i spółdzielniom dalsze prowadzenie działalności, by zagwarantować codzienne dostawy żywności i współproduktów obywatelom Unii Europejskiej. W związku z tym należy wprowadzić wszelkie środki, które będą chronić i gwarantować prowadzenie działalności rolniczej oraz płynność finansową gospodarstw.

W tym celu, zdaniem rolniczych organizacji, konieczne jest współdziałanie całego unijnego łańcucha wartości, by zabezpieczyć stabilne dostawy żywności, szczególnie w obliczu nadchodzących przetargów w sektorze dystrybucji. Biorąc pod uwagę wyjątkowe okoliczności, wsparcie powinno pochodzić spoza budżetu rolnictwa - uważają przedstawiciele Copa i Cogeca.