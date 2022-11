Czy ministerstwo zwiększy pulę środków oraz stawek dopłat do uprawy soi, aby zachęcić rolników do podejmowania tej uprawy? - zapytał resort rolnictwa poseł Romuald Ajchler. Jakiej odpowiedzi się doczekał?

Według posła Romualda Ajchlera, roczny import śruty sojowej do naszego kraju wynosi około 2,6 mln ton, a jego wartość to ponad 4 mld zł. Śruta ta stanowi prawie 71% białka roślinnego wykorzystywanego w naszym kraju w żywieniu zwierząt.

Zdaniem posła, wiele przemawia za tym, aby soja w Polsce była uprawiana na większą skalę. Jak dowodzi w interpelacji do resortu środowiska, uprawa soi pozytywnie wpływa na glebę, poprawiając jej właściwości fizyczno-chemiczne, zwiększając zawartość próchnicy i łamiąc niekorzystny płodozmian. Do produkcji soi zużywa się nawet 4-5 razy mniej wody niż do produkcji zbóż, w tym kukurydzy. Uprawa soi nie wymaga wiele (lub nawet wcale) tak drogich dziś nawozów azotowych - soja, dzięki współpracy z bakteriami brodawkowymi bradyrhizobium japonicum, potrafi zasymilować z powietrza niezbędną jej do rozwoju ilość tego pierwiastka.

- Ponadto soja, podobnie jak inne motylkowe, jest cennym przedplonem. Pozostawia po sobie dobre stanowisko, ze względu na duże ilości masy organicznej z resztek pożniwnych oraz azot zawiązany w glebie przez bakterie brodawkowe, którego ilość waha się w przedziale od 40 do 100 kg N na hektar, w zależności od stanowiska - podkreśla poseł Ajchler.

Jak zauważa też, uprawa soi w Polsce jest dotowana z racji tego, że jest ona rośliną wysokobiałkową. Dzięki temu opłacalność uprawy soi jest wyższa niż w przypadku zbóż (w tym kukurydzy). - Wynik finansowy przy wydajności 3,5 ton ziarna to z dopłatami ponad 5 tys. zł. To pokazuje potencjał, jaki w niej drzemie - podkreśla Romuald Ajchler.

Mimo to - jak też zauważa - produkcja soi w Polsce w ostatnich latach kształtowała się na niskim poziomie, mimo, że warunki atmosferyczne zaczynają sprzyjać jej uprawie. - Ocieplenie klimatu i wydłużenie okresu wegetacji pozwala, przy zastosowaniu odpowiednich odmian, z powodzeniem uprawiać soję w naszym kraju - ocenia poseł.

Zauważa też, że ostatnie miesiące pokazały, jak łatwo można przerwać łańcuch dostaw surowców z importu. Soi nie da się łatwo zastąpić innymi roślinami, chociażby z tego powodu, że na osiem kwasów egzogennych, czyli takich, których ludzie i hodowane przez nas zwierzęta muszą dostarczać do organizmów wraz z pokarmem, soja ma aż pięć. Zdaniem ekspertów do częściowego zapewnienia bezpieczeństwa kraju pod względem własnych upraw soi, konieczne jest szybkie przeznaczenie pod jej uprawę co najmniej 100 tysięcy ha, a docelowo 500 tys. ha.

Dlatego poseł zapytał resort rolnictwa: czy ministerstwo podejmie działania i mechanizmy zmierzające do promocji uprawy soi non-gmo w celu zwiększenia dostępności tego krajowego źródła białka roślinnego, tak cennego w żywieniu zwierząt oraz czy ministerstwo zwiększy pulę środków oraz stawek dopłat do uprawy soi, aby zachęcić rolników do podejmowania tej uprawy?

- Kwestią fundamentalną jest promowanie upraw soi związane nie tyle z podnoszeniem dopłat do ich uprawy co z poprawą organizacji rynku dla tego gatunku (oraz innych roślin białkowych). Jak pokazują rachunki opłacalności soja jest gatunkiem, który już opłaca się uprawiać a rolnicy, którzy zdecydują się na uprawę soi, po uzyskaniu obowiązujących dopłat mogą liczyć na zysk - napisał w odpowiedzi Lech Kołakowski, sekretarz stanu w resorcie rolnictwa.

- Opłacalność uprawy tego gatunku w dalszej perspektywie jest uzależniona od jego zbytu, a nie od podnoszenia dopłat do uprawy. Zbyt z kolei ma bezpośredni związek z organizacją rynku - nie tylko soi ale i pozostałych roślin białkowych. Ważne jest zatem również wsparcie dla przetwórców nasion roślin białkowych oraz dla szeroko rozumianych inicjatyw, które mogą przyczyniać się do poprawy organizacji rynku roślin białkowych - dodał.

Jak to jest więc z tym wsparciem inicjatyw i przetwórców?

Jak przypomina minister Kołakowski, dotychczas dofinansowanie inwestycji w przetwórstwo było możliwe w PROW 2014-2020 w ramach poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” gdzie przewidziane zostały środki na wsparcie inwestycji w produkcję pasz, w tym także bez GMO.

Aktualnie, wsparcie z preferencją dla przedsiębiorstw wytwarzających pasze na bazie surowców bez GMO jest dostępne w ramach KPO. Trwa nabór wniosków o objęcie wsparciem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wykonywanie działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury. W ramach tego naboru ARiMR będzie przyjmować wnioski do 18 listopada 2022 r.

Niebawem - jak poinformował Lech Kołakowski - wsparcie będzie można uzyskać również w zakresie tworzenia centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury” (w tym również spółdzielni i rolno-spożywczych rynków hurtowych z udziałem Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego). Uruchomienie tego działania planowane jest na I kwartał 2023 r.

Podobny mechanizm wsparcia inwestycyjnego dla szeroko pojętego przetwórstwa rolno-spożywczego przewidziany został także w ramach Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027.

Popularyzacja uprawy soi - Inicjatywa Białkowa

Jak przypomina Lech Kołakowski w odpowiedzi na interpelację posła Ajchlea, od roku 2017 COBORU realizuje program doświadczalnictwa odmianowego z soją, a także tradycyjnych roślin strączkowych grubonasiennych (groch, łubin, bobik) na rzecz upowszechniania ich uprawy. Do badań włączono odmiany z krajowego rejestru oraz odmiany zagraniczne pochodzące z unijnego katalogu, oferowane przez firmy nasienne do uprawy w Polsce. Efektem tej pracy jest prowadzenie i publikacja rekomendacji najlepszych odmian roślin białkowych do uprawy w poszczególnych województwach i stała weryfikacja optymalnych rejonów kraju do uprawy.

W sezonie wegetacyjnym 2022 COBORU założył 198 doświadczeń odmianowych i odmianowo-agrotechnicznych z gatunkami roślin bobowatych grubonasiennych (bobik, groch siewny, łubin wąskolistny, łubin żółty) i soją. Dla soi założono 53 doświadczenia.

W przypadku soi, kolejny rok realizowana jest seria sześciu doświadczeń z dwiema różnymi gęstościami siewu. Natomiast dla grochu siewnego, łubinu wąskolistnego i soi prowadzone są doświadczenia, w których wybrane odmiany tych gatunków testowane są w warunkach ekologicznych.

W roku 2022, podobnie jak w trzech poprzednich latach, oprócz ścisłych doświadczeń polowych, utworzono krajową sieć poletek demonstracyjnych odmian bobowatych grubonasiennych i soi zalecanych do uprawy w danym województwie na aktualny sezon wegetacyjny. Poletka demonstracyjne/pokazowe zostały założone ze wszystkimi lub większością odmian bobowatych grubonasiennych i soi zalecanymi do uprawy na obszarze poszczególnych województw. Łącznie założono 1003 poletka demonstracyjne, w tym 923 z odmianami pięciu gatunków bobowatych grubonasiennych i soi oraz 80 poletek z odmianami jarych roślin zbożowych.

Szkolenia i demonstracje - nowe działania MRiRW

- W 2023 roku planowane jest rozpoczęcie bezpłatnych szkoleń dla rolników na temat „Przydatność odmian soi do uprawy w warunkach glebowo-klimatycznych na obszarze Polski i ich wykorzystanie w przetwórstwie paszowym” oraz szkoleń w formie demonstracji na temat „Produkcja i wykorzystanie krajowych źródeł białka roślinnego na cele paszowe” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” PROW 2014 -2020 - poinformował też minister Kołakowski.

Wykonawcy szkoleń i demonstracji zostaną wybrani przez ARiMR w trybie Prawa zamówień publicznych. Obecnie przygotowywana jest dokumentacja przetargowa.

- Płatności bezpośrednie zasadniczo są oddzielone od produkcji rolnej, ponieważ ich nadrzędnym celem jest wsparcie dochodów rolniczych, a nie powodowanie zachęt do zwiększania produkcji - przypomina Lech Kołakowski. Dzięki temu rolnicy dostosowują swoją produkcję do faktycznego zapotrzebowania rynku i swoich przewag konkurencyjnych, a nie kierują się wysokością płatności bezpośrednich. Co do zasady wypłata wsparcia nie jest bowiem powiązana z obowiązkiem prowadzenia określonej produkcji rolnej. Wyjątek od powyższej zasady stanowi dobrowolne wsparcie związane z produkcją (maks. 15% puli środków na płatności bezpośrednie). Jednakże celem tego wsparcia nie jest zwiększanie produkcji, a jedynie łagodzenie lub zapobieganie trudnościom mogącym skutkować spadkiem lub wręcz zaniechaniem produkcji.

Polska stosuje wsparcie związane z produkcją w 13 sektorach, w tym m.in. w sektorze roślin strączkowych na ziarno. Sektor ten obejmuje uprawy najważniejszych roślin strączkowych, które mają istotne znaczenie jako komponent do produkcji pasz treściwych, w tym m.in. soję zwyczajną. Do 2020 r. płatność miała charakter degresywny - do pierwszych 75 ha upraw w gospodarstwie przysługiwała dwukrotnie wyższa stawka płatności. Natomiast od 2021 r. w sektorze przyznawana jest jednolita stawka. W kampanii 2022 r. stawka płatności wynosi 673,50 zł/ha.

Jak zapewnił minister Kolakowski, ww. wsparcie będzie kontynuowane również w ramach Planu Strategicznego WPR na lata 2023-2027 (PS WPR). Pula środków finansowych na ten cel wyniesie ok. 324,3 mln EUR i będzie wyższa o ok. 69,4 mln EUR w porównaniu do puli środków z ostatnich pięciu lat (2018-2022). Szacuje się, że średnia stawka tej płatności w latach 2023-2026 wyniesie ok. 204 EUR/ha.

- Ponadto rolnicy uprawiający soję mogą korzystać, na zasadach ogólnych, z powszechnych instrumentów wsparcia w ramach systemu płatności bezpośrednich - dodaje Lech Kołakowski.

Uprawa soi, jako rośliny bobowatej, będzie od 2023 r. objęta wsparciem w ramach praktyki Zróżnicowana struktura upraw w ekoschemacie Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi. Wymogiem w tej praktyce jest m.in. uprawa co najmniej 3 różnych upraw na gruntach ornych w gospodarstwie, przy czym uprawy gatunków roślin mających pozytywny wpływ na bilans glebowej materii organicznej (m. in. bobowate) muszą stanowić co najmniej 20% w strukturze zasiewów na gruntach ornych w gospodarstwie.

Dodatkowo od 2022 r. stosowana jest w Polsce Uzupełniająca Płatność Podstawowa, która finansowana jest z budżetu krajowego. Płatność przysługuje do najważniejszych roślin uprawnych na gruntach ornych, w tym m.in. do soi.

Rolnicy uprawiający soję mogą otrzymać również dodatkowe wsparcie do powierzchni tej uprawy jeśli uprawiają ją zgodnie z systemem rolnictwa ekologicznego.

Od 2023 r. wsparcie powierzchniowe dla rolnictwa ekologicznego będzie można uzyskać w ramach interwencji Rolnictwo ekologiczne objętej PS WPR. Rolnicy będą mogli otrzymać wsparcie do ekologicznych upraw rolniczych w wysokości: 1 697 zł/ha - w okresie konwersji i 1 571 zł/ha - po okresie konwersji. Dodatkowo, jeżeli rolnik będzie posiadał w gospodarstwie obsadę zwierząt od 0,5 do 1,5 DJP/ha może otrzymać do tych gruntów płatność z tytułu Premii za zrównoważoną produkcję roślinno-zwierzęcą w wysokości 573 zł/ha.

Od 2023 r. ww. stawki płatności będą obowiązywały również dla pakietu 1. Uprawy rolnicze w okresie konwersji i Pakietu 7. Uprawy rolnicze po okresie konwersji w ramach działania Rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020. W 2022 r. przeprowadzony został ostatni nabór. Od 2023 r. nabór wniosków będzie obejmował jedynie wnioski kontynuacyjne (do 2024 r. włącznie). W ramach tego działania również zostanie wprowadzona od 2023 r. Premia za zrównoważoną produkcję roślinno-zwierzęcą. Soja zwyczajna jest jedną z roślin z grupy roślin strączkowych objętych płatnością rolnośrodowiskowo-klimatyczną (Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone w obecnym PROW 2014- 2020).

Należy jednak podkreślić - zaznacza Lech Kołakowski - że podstawą zrównoważonego systemu gospodarowania na gruntach ornych w ramach ww. pakietu jest przede wszystkim odpowiednie zmianowanie i dobór roślin w celu poprawy bilansu materii organicznej, a także racjonalne nawożenie w oparciu o plan nawozowy. Rolnik zobowiązany jest do dwukrotnego przeprowadzenia analizy gleby, wykonania corocznie planu nawozowego, dywersyfikacji upraw (min. 4 w każdym roku), odpowiedniego płodozmianu, przynajmniej dwukrotnego zastosowania na każdej działce w okresie trwania zobowiązania jednej z trzech praktyk zwiększających zawartość substancji organicznej w glebie: międzyplonu, przyorania słomy lub przyorania obornika, jednak przynajmniej raz powinien to być międzyplon.