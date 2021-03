Czy Krajowy Plan Odbudowy wesprze rolnictwo jednym procentem?

Z jednej strony zapewnienie, że 20 proc. środków pochodzących z UE, a przeznaczanych na ożywienie gospodarki po koronawirusie, trafi do sektora rolno-spożywczego, z drugiej – obawa, że wsparte będzie raczej przetwórstwo, niż rolnictwo.

Wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik zapewnia, że rolnictwo jest uwzględniane w podziale nowych pieniędzy i 0,5 mld, a nawet 1 mld euro zasili sektor rolno-spożywczy. Zadeklarował to wczoraj w Sejmie podczas omawiania informacji bieżącej w sprawie prowadzonych prac nad Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz dotychczasowych konsultacji społecznych w tym zakresie.

Więcej:

W Krajowym Planie Odbudowy będzie 20 proc. środków na przemysł rolno-spożywczy

Posłowie nie są jednak wcale pewni, że to realne wsparcie rolnictwa.

- Pieniądze na rolnictwo i pieniądze na skracanie łańcuchów dostaw to są dwie odrębne kwestie – zauważył podczas debaty na informacją rządu poseł Stefan Krajewski. - Minister Ryszard Bartosik powiedział dzisiaj na tej sali, że w ramach KPO na rolnictwo i obszary wiejskie przeznaczone będzie 20% budżetu. Pytam więc: Ile z tego trafi konkretnie na rolnictwo, czyli do polskich rolników? Ważna jest sieć dystrybucyjna, łańcuchy dostaw, ale nie będzie czego rozwijać, jeśli rolnik nie będzie mógł niczego wyprodukować. Na centra dystrybucyjne planujecie wydać 1 mld euro. A gdzie reszta? Chyba że planujecie skrócić łańcuchy dostaw, tak jak zrobił to wiceminister rolnictwa w rządzie premiera Mateusza Morawieckiego pan Tadeusz Romańczuk, który tak skrócił łańcuch dostaw Spółdzielni Mleczarskiej Bielmlek, że doprowadził ją do upadku. To nowoczesny zakład, którym dziś zarządza syndyk.

Nawiązując do wcześniejszej wypowiedzi posła Roberta Telusa, który przekonywał, że PSL w okresie wprowadzania Polski do UE zniszczyło polskie przetwórstwo, poseł Krajewski zauważył:

- Co się stało z największym producentem soku jabłkowego i koncentratu? Czy jest w chińskich rękach, czy kupił go polski rząd? Ostatni przykład to przetwórnia w Białej Rawskiej. Kupili ją Duńczycy, czy kupił ją polski rząd, który będzie budował holding? Nie wszystko da się tak prowadzić jak w Pcimiu. Jest jeszcze Bielsk Podlaski. Takich miejscowości znajdziemy więcej. To powoli staje się symbolem waszych rządów. Polacy za chwilę was z tego rozliczą.

W tym duchu były też utrzymane wypowiedzi wielu posłów, którzy twierdzili, że KPO to pieniądze przeznaczane na rozwój własnych interesów grupy obecnie rządzącej i mające zjednać PiS poparcie wyborcze, a nie rozwijać i odbudowywać kraj.

- Po pierwsze, chciałam zapytać pana ministra, czy wie, co miała na myśli pani posłanka Bartuś, mówiąc o tym, że pieniądze z krajowego planu odbudowy nie pójdą do dużych miast, tylko do przysłowiowego Pcimia – dociekała poseł Agnieszka Pomaska. - Czy pan minister może wie, o co chodzi? Czy może chodzić o to, że środki wydatkowane z KPO pójdą na siedem różnych nowo powstałych instytucji służących do obsługi KPO? Czy te pieniądze pójdą na budowanie kolejnego imperium finansowego ludzi pokroju pana Obajtka? Czy przysłowiowy Pcim to dzisiaj jest tak naprawdę tylko wierzchołek góry lodowej, a wy chcecie pieniądze z KPO po prostu przejeść, przeznaczyć dla swoich? Bardzo proszę o precyzyjną odpowiedź na pytanie, co oznacza ten przysłowiowy Pcim.

Grupa posłów domagała się przeprowadzenia pełnej debaty nad KPO w Sejmie, a nie tylko przedstawienia informacji na ten temat. Poseł Andrzej Grzyb zauważył:

- Tutaj już mówiono o tym, że jest tylko część dotacyjna. A gdzie jest ta część pożyczkowa? Mówiono, że jest na wszystkie działy, które chcemy wesprzeć. A dlaczego jest tylko 1% na rolnictwo? Obszary wiejskie to 94% obszarów kraju. I to są dylematy, które należałoby rozstrzygnąć w takiej debacie. Uważam, że tego nam zabrakło. Niedobrą praktyką jest odsyłanie do konferencji prasowej, kiedy Wysoka Izba jest po to, żeby dyskutować najważniejsze problemy, tym bardziej że to ma być plan Marshalla, plan odbudowy po epidemii.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Waldemar Buda tak odniósł się do tych wypowiedzi:

- Jeśli chodzi o rolnictwo, bo ta sprawa też została tu poruszona, to szanowni państwo, środków na rolnictwo naprawdę jest sporo w Krajowym Planie Odbudowy – w tym momencie poseł Sławomir Nitras wtrącił: „ 1%”, a minister mówił dalej: - …a będzie jeszcze więcej, ponieważ w ramach konsultacji pojawiły się uwagi, które, jak sądzę, zostaną uwzględnione. 20% krajowego planu odbudowy stanowią środki przewidziane na tereny wiejskie i rolnictwo. Dzisiaj rolnictwo jest bardzo silne produkcją, natomiast jest bardzo słabe z punktu widzenia sprzedaży detalicznej i sprzedaży jego produktów. Jest tu widoczne pewnego rodzaju uzależnienie od wielkich sieci, które dzisiaj te produkty i wytwory od rolników skupują, natomiast pośrednik zarabia najwięcej. My mamy dzisiaj propozycje dotyczące, po pierwsze, centrów logistycznych, po drugie, zakładów przetwórczych, po trzecie, punktów sprzedaży detalicznej. W wielu miejscach, co państwa jeszcze zdziwi, pojawią się punkty sprzedaży detalicznej. W dużych, małych miastach będą małe ryneczki, manufaktury, gdzie te produkty będą mogły być sprzedawane bezpośrednio przez rolników. Jeszcze kilka lat temu było tak, że za sprzedaż sera z własnego gospodarstwa dostawało się kary. Dzisiaj nie dość, że będzie można sprzedawać produkty, to jeszcze będą dedykowane punkty, w których będzie można to robić. Jeżeli pani poseł pyta o człowieka, to człowiek na tym skorzysta. Termomodernizacja szkół, obwodnice – kto jak nie człowiek na tym skorzysta? To właśnie ci ludzie z tego skorzystają.

Zauważmy, że wiele zmian - zaplanowanych m.in. z tytułu zwiększenia środków dostępnych w PROW po zasileniu go z Funduszu Odbudowy – prezentujemy na bieżąco.